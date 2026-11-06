Зеленски допуска онлайн избори, но парламентът трябва да реши

Украйна може да обсъди провеждането на избори онлайн, но за това ще са нужни решения на Върховната рада. Това заяви президентът Володимир Зеленски в интервю за германската телевизия ZDF.

По думите му основният проблем е участието на военнослужещите, които се намират на фронта. Зеленски заяви, че украинските войници се противопоставят на избори при настоящите условия, тъй като в окопите няма техническа възможност да бъде организирано гласуване.

„Всички професии са важни, но по време на война професията на войника е най-важна, защото войниците рискуват живота си. Да се проведат избори, без да се даде възможност на войниците да гласуват, би било несправедливо — 100% несправедливо. Можем да обмислим онлайн избори, това може да е реалистичен вариант, но парламентът трябва да намери решение“, каза Зеленски.

Президентът подчерта, че именно военнослужещите са запазили и продължават да защитават украинската държавност. Затова, според него, гарантирането на правото им да избират държавния глава е основно условие за справедлив изборен процес.

Парламентът трябва да създаде законова рамка

Зеленски не обяви конкретна дата за избори и не каза, че е взето решение за въвеждане на онлайн гласуване. Той представи електронния вот като възможност, която може да бъде разгледана, ако Върховната рада приеме необходимите законови промени.

В интервюто президентът посочи и други трудности пред избори по време на война. По информация на Censor.NET той заяви, че около 9 милиона украинци се намират извън страната, няколко милиона са в окупирани територии, а армията продължава да воюва на фронта.

Според Зеленски избори, в които част от защитниците на страната не могат да участват, не биха били честни. До момента няма потвърдено решение на украинския парламент за конкретен модел на онлайн гласуване или за дата на избори.

Източници: zdfheute.de, ru.interfax.com.ua, censor.net