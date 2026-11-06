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Зеленски допуска онлайн избори, но парламентът трябва да реши
  Тема: Украйна

Зеленски допуска онлайн избори, но парламентът трябва да реши

6 Ноември, 2026 04:28 540 11

  • володимир зеленски-
  • онлайн избори-
  • украйна-
  • върховна рада-
  • войници на фронта

Украинският президент заяви, че вот без участие на войниците от фронта би бил „100% несправедлив“. Според него Върховната рада трябва да създаде необходимата законова рамка

Зеленски допуска онлайн избори, но парламентът трябва да реши - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украйна може да обсъди провеждането на избори онлайн, но за това ще са нужни решения на Върховната рада. Това заяви президентът Володимир Зеленски в интервю за германската телевизия ZDF.

По думите му основният проблем е участието на военнослужещите, които се намират на фронта. Зеленски заяви, че украинските войници се противопоставят на избори при настоящите условия, тъй като в окопите няма техническа възможност да бъде организирано гласуване.

„Всички професии са важни, но по време на война професията на войника е най-важна, защото войниците рискуват живота си. Да се проведат избори, без да се даде възможност на войниците да гласуват, би било несправедливо — 100% несправедливо. Можем да обмислим онлайн избори, това може да е реалистичен вариант, но парламентът трябва да намери решение“, каза Зеленски.

Президентът подчерта, че именно военнослужещите са запазили и продължават да защитават украинската държавност. Затова, според него, гарантирането на правото им да избират държавния глава е основно условие за справедлив изборен процес.

Парламентът трябва да създаде законова рамка

Зеленски не обяви конкретна дата за избори и не каза, че е взето решение за въвеждане на онлайн гласуване. Той представи електронния вот като възможност, която може да бъде разгледана, ако Върховната рада приеме необходимите законови промени.

В интервюто президентът посочи и други трудности пред избори по време на война. По информация на Censor.NET той заяви, че около 9 милиона украинци се намират извън страната, няколко милиона са в окупирани територии, а армията продължава да воюва на фронта.

Според Зеленски избори, в които част от защитниците на страната не могат да участват, не биха били честни. До момента няма потвърдено решение на украинския парламент за конкретен модел на онлайн гласуване или за дата на избори.

Източници: zdfheute.de, ru.interfax.com.ua, censor.net


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 най обикновен придворен шут е зелениски

    8 1 Отговор
    пари няма , карти няма , ама се репчи че бил голяма работа

    само един смешен клоун е , нищо повече и такъв ще си остане

    то ако от клоуни ставаше президен всички клоуни щяха да са президенти

    Коментиран от #3, #8, #10

    04:37 06.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 И 10 ПЪТИ ПО

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Ама утрепА и осакати":

    ВЕЧЕ УКРАИНЦИ

    04:44 06.11.2026

  • 6 Без мир не може да има избори

    2 8 Отговор
    Това и Путин го знае

    04:45 06.11.2026

  • 7 Еми щото онлайн

    6 2 Отговор
    Може да се "избере", когото и както искат!

    Коментиран от #9

    04:48 06.11.2026

  • 8 Хипс

    3 9 Отговор

    До коментар #2 от "най обикновен придворен шут е зелениски":

    Щом Путин е президент, значи всеки клоун може да е президент.

    Коментиран от #11

    04:51 06.11.2026

  • 9 ГЕРБ

    3 2 Отговор

    До коментар #7 от "Еми щото онлайн":

    Най-фалшифицирани са изборите на хартия.

    04:53 06.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 детенце

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Хипс":

    а,кои е путин?

    05:50 06.11.2026

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