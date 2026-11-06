Украинка е задържана в Германия за смъртта на сина си

37-годишна гражданка на Украйна е задържана в Мюнхен по подозрение за убийството на 13-годишния си син. Тялото на момчето е открито на 4 ноември в хотелска стая близо до централната гара на германския град.

Сигналът е подаден около 9:40 часа от хотел „Идън Хотел Волф“ на улица „Арнулфщрасе“. Служител е открил момчето без признаци на живот. В стаята е била и майка му, която е била в тежко състояние и е откарана в мюнхенска болница.

Полицията в Мюнхен съобщи, че жената вече не е в непосредствена опасност за живота. Според първоначалните данни на разследването срещу нея има конкретно подозрение, че е причинила смъртта на детето. Полицията разследва случая като убийство, като жената не е осъдена.

„Получено е потвърждение за задържането на гражданка на Украйна в един от хотелите в Мюнхен. Предварително тя е заподозряна в убийството на дете“, заяви Генералното консулство на Украйна в Мюнхен.

Аутопсията на момчето не е установила еднозначна причина за смъртта. Разследващите са иззели предмети от хотелската стая и са анализирали записите от камерите. Допълнителни съдебномедицински изследвания трябва да изяснят как е настъпила смъртта.

Майката и синът са били в Мюнхен от края на септември

Майката и синът са живеели в провинция Райнланд-Пфалц, но са се намирали в Мюнхен от края на септември. Бабата на момчето се е свързала с рецепцията, тъй като се е тревожела за своите близки, и е помолила служител да провери какво се случва в стаята.

Материалите по случая са предадени на съда за разглеждане на 5 ноември. Полицията и прокуратурата трябва да решат дали да поискат постоянен арест или настаняване на жената в психиатрично заведение. Публично не е съобщено за окончателно съдебно решение.

Източници: br.de, sueddeutsche.de, interfax.com.ua