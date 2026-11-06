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Украинка е задържана в Германия за смъртта на сина си

Украинка е задържана в Германия за смъртта на сина си

6 Ноември, 2026 04:35 523 1

  • мюнхен-
  • германия-
  • украинка-
  • убийство-
  • хотел

37-годишната жена е заподозряна за смъртта на 13-годишното момче, открито в хотел в Мюнхен. Аутопсията не е дала еднозначен отговор за причината

Украинка е задържана в Германия за смъртта на сина си - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

37-годишна гражданка на Украйна е задържана в Мюнхен по подозрение за убийството на 13-годишния си син. Тялото на момчето е открито на 4 ноември в хотелска стая близо до централната гара на германския град.

Сигналът е подаден около 9:40 часа от хотел „Идън Хотел Волф“ на улица „Арнулфщрасе“. Служител е открил момчето без признаци на живот. В стаята е била и майка му, която е била в тежко състояние и е откарана в мюнхенска болница.

Полицията в Мюнхен съобщи, че жената вече не е в непосредствена опасност за живота. Според първоначалните данни на разследването срещу нея има конкретно подозрение, че е причинила смъртта на детето. Полицията разследва случая като убийство, като жената не е осъдена.

„Получено е потвърждение за задържането на гражданка на Украйна в един от хотелите в Мюнхен. Предварително тя е заподозряна в убийството на дете“, заяви Генералното консулство на Украйна в Мюнхен.

Аутопсията на момчето не е установила еднозначна причина за смъртта. Разследващите са иззели предмети от хотелската стая и са анализирали записите от камерите. Допълнителни съдебномедицински изследвания трябва да изяснят как е настъпила смъртта.

Майката и синът са били в Мюнхен от края на септември

Майката и синът са живеели в провинция Райнланд-Пфалц, но са се намирали в Мюнхен от края на септември. Бабата на момчето се е свързала с рецепцията, тъй като се е тревожела за своите близки, и е помолила служител да провери какво се случва в стаята.

Материалите по случая са предадени на съда за разглеждане на 5 ноември. Полицията и прокуратурата трябва да решат дали да поискат постоянен арест или настаняване на жената в психиатрично заведение. Публично не е съобщено за окончателно съдебно решение.

Източници: br.de, sueddeutsche.de, interfax.com.ua


Германия
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