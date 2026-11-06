Нов сигнал за бомба: самолет от Прага кацна извънредно в Букурещ

Самолет на авиокомпания TAROM, пътуващ от Прага за Букурещ, кацна извънредно на международното летище „Хенри Коанда“ след сигнал за бомба на борда. В машината са били 102 пътници.

Самолетът се е приземил в 12:19 часа местно и българско време. На летището са задействани необходимите процедури за сигурност, а проверката е извършена от екип на Румънската разузнавателна служба, специализиран в обезвреждането на взривни устройства.

При проверката не са открити доказателства, потвърждаващи наличието на реална заплаха на борда. Летищните власти посочват:

„Въздушният трафик се осъществява безопасно и без прекъсвания, в съответствие с полетните разписания.“

Сигналът е поредният случай на бомбена заплаха срещу пътнически самолет в Европа през последните дни. В четвъртък в Букурещ са кацнали извънредно самолет от Милано и друг, пътуващ от Тел Авив.