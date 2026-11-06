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Нов сигнал за бомба: самолет от Прага кацна извънредно в Букурещ

Нов сигнал за бомба: самолет от Прага кацна извънредно в Букурещ

6 Ноември, 2026 13:22 364 2

  • букурещ-
  • tarom-
  • бомбена заплаха-
  • летище „хенри коанда“

На борда на самолета на TAROM е имало 102 пътници. Проверка на специализиран екип не е открила реална заплаха

Нов сигнал за бомба: самолет от Прага кацна извънредно в Букурещ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Самолет на авиокомпания TAROM, пътуващ от Прага за Букурещ, кацна извънредно на международното летище „Хенри Коанда“ след сигнал за бомба на борда. В машината са били 102 пътници.

Самолетът се е приземил в 12:19 часа местно и българско време. На летището са задействани необходимите процедури за сигурност, а проверката е извършена от екип на Румънската разузнавателна служба, специализиран в обезвреждането на взривни устройства.

При проверката не са открити доказателства, потвърждаващи наличието на реална заплаха на борда. Летищните власти посочват:

„Въздушният трафик се осъществява безопасно и без прекъсвания, в съответствие с полетните разписания.“

Сигналът е поредният случай на бомбена заплаха срещу пътнически самолет в Европа през последните дни. В четвъртък в Букурещ са кацнали извънредно самолет от Милано и друг, пътуващ от Тел Авив.


Румъния
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  • 1 Епщайн

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    Много хубави хора са западняците, затова така ги тероризират.

    13:24 06.11.2026

  • 2 Че и през нощта 😄😄😄

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    Петрохан сега ще пищи цял ден

    13:25 06.11.2026

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