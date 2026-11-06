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Тревога в Прага: получен е сигнал за бомба за полети от и до летището

Тревога в Прага: получен е сигнал за бомба за полети от и до летището

6 Ноември, 2026 13:32 442 0

  • бомбена заплаха-
  • летище прага-
  • уиз еър-
  • полети-
  • венеция

Самолет на „Уиз Еър“ от Прага за Рим е бил отклонен към Венеция заради сигнал за взривно устройство на борда

Тревога в Прага: получен е сигнал за бомба за полети от и до летището - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Чешката полиция получи сигнал за бомбена заплаха, засягаща полети от и до летището в Прага. В района са предприети мерки за сигурност, които по думите на полицията трябва да имат „минимално въздействие върху работата на летището“.

Представител на летището съобщи, че при извършените до момента проверки не са открити взривни устройства. По тази информация няма отменени или пренасочени полети.

Самолет за Рим е кацнал във Венеция

Междувременно италианската информационна агенция АНСА съобщи за отделен случай, свързан със самолет на „Уиз Еър“, изпълняващ полет от Прага до Рим. Машината е била отклонена към Венеция заради сигнал за бомба на борда.

Сигналът е подаден чрез анонимно телефонно обаждане до контролната кула на летище „Фиумичино“ в Рим. Самолетът е трябвало да пристигне в италианската столица в 11:00 часа, но е кацнал благополучно във Венеция.

След кацането италианската полиция е започнала проверка на борда. Към момента на съобщението не е посочено да е открито взривно устройство.

Така наличните сведения съдържат разминаване: представителят на летището в Прага не съобщава за пренасочени полети, докато АНСА информира за отклонен самолет по маршрута Прага–Рим. И в двата случая проверките са предприети заради сигнали за бомба, а не заради потвърдено наличие на взривно устройство.


Чехия
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