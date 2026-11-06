Световните цени на храните спаднаха с 1,2% през октомври

Световните цени на храните са спаднали с 1,2% през октомври, след като поевтиняването на зърнените култури, млечните продукти и месото е надделяло над поскъпването на захарта и растителните масла. Индексът на Организацията на ООН за прехрана и земеделие (ФАО) е достигнал средно 133,9 пункта спрямо ревизираните 135,6 пункта за септември. Данните бяха оповестени от ФАО.

Въпреки месечния спад индексът остава с 5,9% над нивото си от октомври 2025 г. Той е и с 16,4% под рекордната стойност, отчетена през март 2022 г. Показателят следи международните цени на кошница от хранителни стоки, търгувани на световните пазари, а не директно цените в магазините.

Зърнените култури поевтиняват, оризът прави изключение

Индексът на цените на зърнените култури се е понижил с 4,5% през октомври. Пшеницата е поевтиняла след четири поредни месеца на поскъпване заради слабото международно търсене и по-добрите перспективи за производството, особено в Аржентина.

При царевицата натиск върху цените са оказали прибирането на реколтата в САЩ и очакванията за изобилни доставки от Южна Америка. В същото време цените на ориза са нараснали с 1,6% заради забавянето на жътвата и неблагоприятните метеорологични условия.

Захарта поскъпва за четвърти пореден месец

„Очакванията за облекчаване на ограниченията пред износа през Черно море оказаха допълнителен натиск за понижаване на цените, въпреки че продължаващите логистични нарушения ограничиха спада“, посочва ФАО.

Цените на захарта са се повишили с 6,6% и са достигнали най-високото си равнище от декември 2024 г. Причина за това са прекъсванията при прибирането на реколтата в Бразилия заради дъждовете, както и опасенията за производството в Индия, Тайланд и Европейския съюз.

Растителните масла са поскъпнали с 0,3%, като увеличението при соевото и слънчогледовото масло е компенсирало поевтиняването на рапичното масло. Цените на млечните продукти са спаднали с 1,1% заради по-големите доставки на масло и сирене и по-слабото търсене. Месото е поевтиняло с 1,2%.

ФАО очаква втората най-голяма зърнена реколта

В отделна прогноза ФАО очаква световното производство на зърнени култури през 2026 г. да достигне 2,999 млрд. тона. Това би било вторият най-висок резултат в историята след рекордната реколта от предходната година.

Производството на ориз обаче се очаква да се свие с 2,5% до 552 млн. тона. Според ФАО причините са по-ниската рентабилност за производителите и неблагоприятните метеорологични условия, свързани с явлението Ел Ниньо.

Световното потребление на зърнени култури през сезон 2026/2027 г. се прогнозира да нарасне с 0,2% до 2,971 млрд. тона. Търговията със зърно се очаква да намалее с 3,3% до 507,7 млн. тона, основно заради по-малките доставки на пшеница и логистичните ограничения.

Източници: news.bg, investing.com