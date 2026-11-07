Около 200 души са задържани при протест срещу център на Microsoft в Амстердам

Между 150 и 200 души са задържани от полицията в Нидерландия при протест срещу строителството на нов център за данни на Microsoft в Амстердам. Демонстранти са проникнали на строителната площадка в района Слотердайк, а някои от тях са се качили на кран и на покрива на сградата в строеж.

Задържаните са заподозрени в незаконно проникване на чужд имот. Част от протестиращите са напуснали терена доброволно, но полицията е започнала принудително освобождаване на площадката, след като други са останали вътре. При акцията са участвали части за борба с безредиците, а според нидерландската полиция са възникнали сблъсъци.

Преди това демонстрантите са носели флекс и оборудване за катерене. Полицията е съобщила, че те не са предали предметите въпреки отправените предупреждения. На строителната площадка са били запалени сигнални факли, докато част от участниците са се изкачвали по крана и покрива на бъдещия център за данни.

Екологични и пропалестински активисти

Протестът е съвпаднал с планирана демонстрация на екологичната група Fossielvrij NL, която се противопоставя на изграждането на центрове за данни заради голямото им енергийно потребление. По-късно друга група активисти е пробила оградите и е навлязла в строителния терен.

В окупацията са участвали и пропалестински активисти, които са отправили критики към предполагаемите връзки на Microsoft с Израел. Групата Geef Tegengas е заявила, че целта на акцията е строителството да бъде спряно.

„Не искаме това да бъде построено. Никой няма нужда от него“, е заявил Нейтън Тимер от Geef Tegengas.

Тимер е обвързал протеста с употребата на изкуствения интелект, наблюдението и военното използване на технологии. Тези оценки са позиция на протестиращите, а не установени от полицията факти по разследването.

Позицията на Microsoft

Microsoft е заявила, че е запозната с демонстрацията в Амстердам и уважава правото на хората да изразяват мирно позициите си.

„Разбираме, че хората изпитват силни чувства към проекта и уважаваме правото им да изразяват тези възгледи мирно. Не приемаме обаче незаконни действия или действия, които застрашават безопасността“, е заявил представител на компанията.

Задържаните са били отведени в полицейски комплекс. Властите трябва да решат дали ще останат задържани за по-дълъг период. Към момента не е съобщено за повдигнати обвинения срещу конкретни лица.

Източници: apnews.com, nos.nl, aljazeera.com