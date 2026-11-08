Къшнър вижда Съвета НАТО–Русия като модел за Европа

Джаред Къшнър разглежда Съвета НАТО–Русия като възможен модел за преговори за бъдещата сигурност на Европа, пише колумнистът на „Вашингтон пост“ Дейвид Игнейшъс, позовавайки се на американски служител, запознат с преговорите.

Идеята е свързана с усилията на зетя на президента Доналд Тръмп за постигане на примирие в Украйна и за създаване на по-широк формат, в който Русия и европейските държави да обсъждат сигурността на континента.

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Разговори в Абу Даби

Във вторник, 10 ноември, в Абу Даби трябва да започнат тристранни разговори между представители на САЩ, Украйна и Русия. Според „Вашингтон пост“ те ще бъдат насочени към компромисите, необходими за прекратяване на огъня.

Къшнър е свързал преговорите за примирие с идеята за по-широки многостранни разговори между Русия и Европа. В изявление, публикувано в социалната мрежа „Екс“, той заявява, че при постигнат напредък европейските държави трябва да преминат към формат с пряко участие.

Сред заявените цели са „постоянни консултации по сигурността“, надеждна комуникация при кризи, по-голяма военна прозрачност, взаимни мерки за ограничаване на риска от ескалация и дългосрочна рамка за сигурност и стабилност в Европа.

Европа поставя различна последователност

Европейски представители са заявили пред Игнейшъс, че са готови за диалог с Москва, но биха се съгласили на нова рамка за сигурност едва след прекратяване на огъня в Украйна. Един от тях е обобщил позицията така: „Споразумението за мир в Украйна трябва да бъде постигнато преди споразумението за архитектурата на сигурността.“

Така се очертава различие в последователността на преговорите. Къшнър предпочита двата процеса да вървят едновременно, докато европейските държави, застанали зад Украйна, настояват първо да бъде постигнато примирие.

Моделът от 2002 г.

Съветът НАТО–Русия е създаден през 2002 г. като механизъм за консултации, сътрудничество, съвместно вземане на решения и общи действия. В него държавите от НАТО и Русия са участвали като равноправни партньори по въпроси от общ интерес.

Практическото сътрудничество е прекратено през април 2014 г. след анексирането на Крим от Русия. Каналите за комуникация са били запазени, но последното заседание на Съвета се е състояло през януари 2022 г. След пълномащабното нахлуване в Украйна НАТО заявява, че вече не може да разглежда Русия като партньор.

Според публикацията на „Вашингтон пост“ руският президент Владимир Путин е проявил интерес към общоевропейския план за сигурност по време на среща със Стив Уиткоф на 21 октомври, в която Къшнър е участвал чрез видеовръзка. В същото време европейски представители предупреждават, че постигането на споразумение ще бъде трудно и че разговорите не могат да изпреварят прекратяването на войната.

Източници: washingtonpost.com