Къшнър вижда Съвета НАТО–Русия като модел за Европа

Джаред Къшнър разглежда Съвета НАТО–Русия като възможен модел за преговори за бъдещата сигурност на Европа, пише колумнистът на „Вашингтон пост“ Дейвид Игнейшъс, позовавайки се на американски служител, запознат с преговорите.
Идеята е свързана с усилията на зетя на президента Доналд Тръмп за постигане на примирие в Украйна и за създаване на по-широк формат, в който Русия и европейските държави да обсъждат сигурността на континента.
Разговори в Абу Даби
Във вторник, 10 ноември, в Абу Даби трябва да започнат тристранни разговори между представители на САЩ, Украйна и Русия. Според „Вашингтон пост“ те ще бъдат насочени към компромисите, необходими за прекратяване на огъня.
Къшнър е свързал преговорите за примирие с идеята за по-широки многостранни разговори между Русия и Европа. В изявление, публикувано в социалната мрежа „Екс“, той заявява, че при постигнат напредък европейските държави трябва да преминат към формат с пряко участие.
Сред заявените цели са „постоянни консултации по сигурността“, надеждна комуникация при кризи, по-голяма военна прозрачност, взаимни мерки за ограничаване на риска от ескалация и дългосрочна рамка за сигурност и стабилност в Европа.
Европа поставя различна последователност
Европейски представители са заявили пред Игнейшъс, че са готови за диалог с Москва, но биха се съгласили на нова рамка за сигурност едва след прекратяване на огъня в Украйна. Един от тях е обобщил позицията така: „Споразумението за мир в Украйна трябва да бъде постигнато преди споразумението за архитектурата на сигурността.“
Така се очертава различие в последователността на преговорите. Къшнър предпочита двата процеса да вървят едновременно, докато европейските държави, застанали зад Украйна, настояват първо да бъде постигнато примирие.
Моделът от 2002 г.
Съветът НАТО–Русия е създаден през 2002 г. като механизъм за консултации, сътрудничество, съвместно вземане на решения и общи действия. В него държавите от НАТО и Русия са участвали като равноправни партньори по въпроси от общ интерес.
Практическото сътрудничество е прекратено през април 2014 г. след анексирането на Крим от Русия. Каналите за комуникация са били запазени, но последното заседание на Съвета се е състояло през януари 2022 г. След пълномащабното нахлуване в Украйна НАТО заявява, че вече не може да разглежда Русия като партньор.
Според публикацията на „Вашингтон пост“ руският президент Владимир Путин е проявил интерес към общоевропейския план за сигурност по време на среща със Стив Уиткоф на 21 октомври, в която Къшнър е участвал чрез видеовръзка. В същото време европейски представители предупреждават, че постигането на споразумение ще бъде трудно и че разговорите не могат да изпреварят прекратяването на войната.
Източници: washingtonpost.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Болгарский россиянин
05:58 08.11.2026
2 Важно
05:58 08.11.2026
3 ОТАН
Това е много сериозна криза за Алианса, защото НАТО е създаден да защитава държавите членки от външна агресия, а не да воюва вътре в самия съюз.
Ето какво би станало:
1. Ще се свика спешно заседание на НАТО
Нападнатата държава може да поиска консултации по Член 4 от договора.
Всички държави членки ще обсъдят ситуацията и ще търсят начин за прекратяване на конфликта.
2. Ще се задейства ли Член 5?
Тук е най-сложният момент.
Член 5 предвижда колективна отбрана, но не е създаден за конфликт между две държави от Алианса.
Ако една държава от НАТО нападне друга:
Нападнатата държава може да поиска помощ от останалите.
Съюзниците ще трябва да оценят ситуацията.
Възможно е да окажат военна, разузнавателна, логистична или друга помощ.
Няма автоматично правило всички държави да обявят война на нападателя.
НАТО уточнява, че всяка държава сама определя какви действия смята за необходими в рамките на задълженията си.
NATO Topic
+1
3. Какво става с държавата нападател?
Възможни са:
Политическа изолация.
Икономически и дипломатически санкции.
Спиране на военното сътрудничество.
Сериозна криза в НАТО.
Натиск за прекратяване на военните действия.
Няма автоматична процедура за изключване на държава от НАТО заради нападение над съюзник.
4. А какво ще стане, ако например Турция нападне
06:04 08.11.2026
4 Този Къшнър
" Моделите " му все като моделите на дядо му Тръмп- в полза на Путин!
Естествено, че първо трябва да спре огъня, да се прекрати избиването на хора и тогава да се преговаря!
Инак Путин може д влачи преговорите , колкото си иска докато на фронта се стреля!
А фамилия Тръмп д спечели още някой милиард от войната- от участие в ЛУКойл, от производство на дронове- лично Къшнър е заинтересуван, да построят още някой курорт и т.н.
06:32 08.11.2026
5 кукузел
06:40 08.11.2026
6 Глупости
Дойде време този и цялата крадлива камарила да си плащат за това, че опитаха да ползват президентската институция единствено за да правят пари.
06:49 08.11.2026