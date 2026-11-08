Ян Марсалек заяви, че е свалил австрийския канцлер Себастиан Курц

Ян Марсалек твърди, че е участвал в операцията, довела до оставката на бившия австрийски канцлер Себастиан Курц. Това съобщава британският вестник The Telegraph, позовавайки се на секретни материали от разследване, включващи комуникация между Марсалек и Орлин Русев.

В съобщение от октомври 2021 г., изпратено около две седмици след оставката на Курц, Марсалек пише:

„Ние успешно свалихме канцлера.“

Според публикацията той свързва операцията с изземването на мобилния телефон на Томас Шмид — бивш генерален секретар на австрийското финансово министерство и по-късно ръководител на държавния холдинг ÖBAG.

Телефонът, който разтърси австрийската политика

Телефонът на Шмид е бил конфискуван през ноември 2019 г. Съдържащите се в него чатове между високопоставени представители на Австрийската народна партия и близки до Курц фигури се превръщат в ключово доказателство по няколко корупционни разследвания.

На 6 октомври 2021 г. австрийски прокурори извършват обиски в канцлерството, финансовото министерство и централата на партията. Три дни по-късно Курц подава оставка като канцлер, след като коалиционният му партньор „Зелените“ настоява за политическа промяна на фона на разследването за корупция. Курц отрича да е извършил нарушение.

В друга част от комуникацията Марсалек твърди, че „останалата част от чатовете е довършила канцлера“. Според The Telegraph той е описал Шмид като човек, който известно време е работил за „нас“, но след това е станал обект на „лов на вещици“ от обкръжението на бившия канцлер.

Липсват доказателства за пряка намеса

Разследващите материали не доказват независимо, че Марсалек е организирал изземването на телефона на Шмид или че е имал достъп до австрийската операция. Не е ясно и кого точно има предвид с думата „ние“ — руска разузнавателна служба, компанията Wirecard или друга структура.

Австрийското издание Der Standard посочва, че съобщенията са били написани почти две години след конфискуването на телефона, когато информацията за случая вече е била публична. В един от чатовете Марсалек е препратил и публикация за телефона на Шмид. Това поставя под въпрос дали той описва действителна операция или преувеличава собствената си роля.

Марсалек е бивш ръководител на германската платежна компания Wirecard, която се срина през 2020 г. и остави липсващи средства за около 1,9 млрд. евро. Той е в неизвестност и е издирван от германските и австрийските власти.

Връзката с българската шпионска мрежа

Орлин Русев, получил съобщенията, беше осъден във Великобритания на 10 години и 8 месеца затвор за участие в шпионска мрежа в полза на Русия. Британските прокурори заявиха, че Русев е получавал указания от Марсалек.

Мрежата включваше шестима български граждани, които бяха осъдени за шпионаж след разследване във Великобритания. Групата е следила журналисти, руски опозиционери и други цели в няколко европейски държави.

Себастиан Курц не е коментирал новите твърдения пред The Telegraph.

Източници: derstandard.de, diepresse.com, aol.com