27 загинали при въздушни удари край Сана, твърдят хусите

Най-малко 27 души са загинали, а други 36 са били ранени при въздушни удари в района Ал-Шария, източно от йеменската столица Сана, съобщи Анис ал-Асбахи, говорител на здравното министерство в управляваната от хусите администрация. По думите му ударите са били нанесени в района Бани Хушайш, на около 15 километра североизточно от Сана.

Ал-Асбахи обвини Саудитска Арабия и ръководената от нея коалиция за атаката. „Сред жертвите са 27 загинали и 36 ранени. Повечето от тях са жени, деца и служители на гражданската защита“, написа той в социалната мрежа X.

Говорителят заяви още, че спасителни екипи са били атакувани, докато са се опитвали да извадят хора от разрушените сгради и да окажат първа помощ. Той предупреди, че броят на жертвите може да се увеличи заради продължаващите издирвателни и спасителни действия.

Ново изостряне на конфликта

Ударите са извършени ден след атака по пазар в южната част на Йемен, при която според хусите са загинали най-малко 30 души. Хусите и подкрепяните от Саудитска Арабия йеменски сили са си отправили взаимни обвинения за нападението.

Говорителят на хусите Яхя Сари заяви, че движението е извършило атаки срещу Саудитска Арабия в отговор на ударите край Сана и на нападението срещу пазара. Твърденията за ответните действия също не са били независимо потвърдени.

Хусите контролират Сана и големи части от северен и западен Йемен. Саудитска Арабия подкрепя международно признатото правителство на страната и ръководи военна коалиция, която от години нанася въздушни удари по позиции на движението. Конфликтът започна през 2014 г., когато хусите превзеха столицата, а примирието от 2022 г. се разпадна на фона на ново настъпление и засилени взаимни атаки.

Източници: apnews.com, infobae.com, amp.dw.com