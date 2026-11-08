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Домът на френски полицай изгоря при предполагаем палеж

Домът на френски полицай изгоря при предполагаем палеж

8 Ноември, 2026 05:40 508 5

  • франция-
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  • полиция-
  • палеж-
  • нападение

Къщата в Ош е напълно унищожена, а властите подозират нападение заради професията на служителя. Не е обявен заподозрян

Домът на френски полицай изгоря при предполагаем палеж - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Домът на полицейски служител в Ош, в Югозападна Франция, е бил напълно унищожен от пожар, който властите подозират, че е бил предизвикан умишлено. Огънят е избухнал в събота, 7 ноември, а къщата е изгоряла въпреки намесата на пожарникарите.

Министърът на вътрешните работи Лоран Нюнес заяви, че всичко сочи към „непоносимо престъпно деяние“, извършено заради професията на полицая. „Всички необходими средства ще бъдат използвани, за да бъдат установени отговорните и изправени пред правосъдието“, посочи той.

До момента властите не са съобщили за задържан или официално посочен заподозрян. Предстои разследването да изясни как е започнал пожарът, кой стои зад него и дали нападението е било насочено конкретно срещу служителя.

Проверява се възможна връзка с операция срещу наркотиците

Местното издание „Ла Семаен де Пирене“ съобщи, че полицейски синдикати разглеждат версията за възможни ответни действия след операция по задържане, свързана с наркотици в департамента Жерс. Тази връзка обаче не е потвърдена от разследващите органи.

Синдикалните организации UN1TÉ 65, UN1TÉ 64 и UN1TÉ Zone Sud са осъдили нападението и са изразили подкрепа към полицая и близките му. Те настояват извършителите да бъдат установени и подведени под отговорност.

Източници: marketscreener.com, lasemainedespyrenees.fr


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хаджи Папурко

    2 0 Отговор
    Нали приеха бежанци, лекари и инженери. Сигурно има и някой архитект и строител, между тях. Ще построят още по -хубава.

    Коментиран от #4

    05:46 08.11.2026

  • 2 Нещо става в Москва

    2 2 Отговор
    Май ще има фойерверки в бункера

    05:59 08.11.2026

  • 3 факт

    2 1 Отговор
    нормално, като биеш ще те намерят

    Коментиран от #5

    06:12 08.11.2026

  • 4 факт

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Хаджи Папурко":

    като гледаш протестите мигранти почти не се забелязват

    06:13 08.11.2026

  • 5 Факт

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "факт":

    Нормално ,като рушиш ,палиш и грабиш ще бият .

    06:50 08.11.2026

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