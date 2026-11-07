Хусите обявиха шест атаки срещу Саудитска Арабия

Йеменските хуси, заявиха, че са извършили шест военни операции срещу цели в Саудитска Арабия и срещу позиции на саудитски сили в Йемен. Военният представител на движението Яхя Сария твърди, че са използвани балистични и крилати ракети, както и безпилотни летателни апарати.

Сред обявените цели е международното летище „Крал Халид“ в Рияд. Сария посочва още съоръжения и резервоари на Saudi Aramco в саудитската столица, обекти на компанията в района на нефтеното находище Хурайс и помпена станция в град Ед-Дуадами, в централната част на кралството.

„Въоръжените сили на Йемен извършиха шест военни операции с голям брой балистични и крилати ракети, както и безпилотни летателни апарати“, заяви Яхя Сария.

По думите му е атакуван и лагер на Националната гвардия на Саудитска Арабия в Наджран, близо до границата с Йемен. Като други цели са посочени струпвания на саудитски военни в източната част на йеменската провинция Ал Джауф и в провинция Мариб.

Представителят на хусите твърди, че операциите са довели до смъртта и раняването на „голям брой“ военнослужещи. В изявлението не се посочват конкретни числа, а независима проверка на пораженията и жертвите не е представена. Саудитските власти също не са потвърдили публично всички твърдения.

Нова заявка за удар по летището в Рияд

Съобщението е част от поредица твърдения на хусите за атаки срещу саудитски летища, военни обекти и петролна инфраструктура. Асошиейтед прес съобщи на 4 ноември 2026 г., че движението отново е заявило удар по летище „Крал Халид“ с балистична ракета, като е твърдяло за сериозни щети. И това съобщение не беше придружено от независимо потвърждение за размера на пораженията.

По-ранно съобщение на ТАСС цитира Яхя Сария с твърдение за шест операции в рамките на 48 часа срещу обекти на Saudi Aramco, летища и военни съоръжения в Саудитска Арабия. В него като цели бяха посочени и обекти в Янбу, нефтеното находище Шайба, летището „Абха“ и военна база в Хамис Мушайт, което показва различия в описанието на отделните операции в разпространените съобщения.

Към момента потвърден остава единствено фактът, че хусите са направили публични заявления за ракетни и дронови атаки. Не е установено по независим път дали всички посочени цели са били поразени и какви са реалните щети.

Източници: tass.com, apnews.com