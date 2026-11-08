САЩ обездвижиха товарен кораб в Оманския залив

Американски военен самолет е обездвижил търговски товарен кораб в Оманския залив, на около 18 морски мили източно от Хор Факан в Обединените арабски емирства. Инцидентът първоначално беше съобщен от британската служба за морски търговски операции UKMTO, която не посочи името на кораба и държавата на военните сили.

По-късно Централното командване на САЩ съобщи, че става дума за M/V Huda - кораб под флага на Сейнт Китс и Невис, който е посетил иранско пристанище. Според американската страна цивилният екипаж е „пренебрегнал многократните предупреждения и многократно е направил опит да наруши военноморската блокада“ на Иран. Американски самолет е нанесъл удар с високоточни боеприпаси по кърмата, след като екипажът е бил насочен да напусне определените за поразяване зони.

Американските власти не са съобщили публично за жертви. UKMTO посочи, че към момента на първото съобщение няма потвърдени данни за състоянието на екипажа, нанесените щети или евентуално въздействие върху околната среда.

Иран съобщи за два танкера, ударили мини

Отделно военноморските сили на Корпуса на гвардейците на ислямската революция заявиха, че два петролни танкера са се натъкнали на морски мини край Ормузкия проток и са се запалили. Според иранската версия единият кораб е бил източно от протока, а вторият - в самия проток.

Иранските сили твърдят, че двата танкера са изключили навигационните и позиционните си системи и са се опитали да преминат по маршрут, определен от Техеран като неразрешен. Тези твърдения са съобщени от агенция „Тасним“ и не са независимо потвърдени. Не са посочени имената, флаговете или дестинациите на танкерите.

Случаите се развиват на фона на засиленото военно напрежение около Ормузкия проток - ключов морски маршрут за превоза на петрол и други товари. Засега няма потвърдена обща връзка между инцидента с M/V Huda и съобщенията за двата танкера, освен че са станали в един и същ морски район и в период на повишен риск за търговското корабоплаване.

Източници: apnews.com, aa.com.tr