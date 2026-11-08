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Експлозии са чути на остров Кешм и в Джаск
  Тема: Иранската криза

Експлозии са чути на остров Кешм и в Джаск

8 Ноември, 2026 05:38 571 0

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Ирански медии съобщават и за взривове в Сирик и Бандар Абас. Причината все още не е изяснена

Експлозии са чути на остров Кешм и в Джаск - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Експлозии са били чути в събота вечер на остров Кешм в Ормузкия проток и в южното иранско пристанище Джаск, съобщиха ирански държавни медии. Данни за звуци от взривове са постъпили още от Сирик и Бандар Абас.

Иранската държавна агенция ИРНА съобщи за две експлозии в източната част на остров Кешм, а жители са заявили, че са чули взривове и в района на Джаск. Причината не е изяснена. Ирански официални представители не са потвърдили ракетни удари по тези места.

Държавната телевизия допусна, че звуците може да са свързани с „ирански военни дейности“ за защита на Ормузкия проток. Полуофициалната агенция Тасним цитира източник, според когото експлозиите на Кешм не са били причинени от ракетни удари.

Съобщенията дойдоха на фона на друг инцидент в стратегическия воден път. Военноморските сили на Корпусите на гвардейците на ислямската революция заявиха, че два петролни танкера са се запалили, след като са попаднали на мини, докато са се опитвали да преминат по „неразрешен маршрут“. Засега няма потвърждение, че този инцидент е свързан със звуците от експлозиите.

По-рано през деня Тасним съобщи за два ракетни удара по остров Кешм, но без официална информация за евентуални щети. Иранските медии не съобщават за потвърдени жертви или разрушения вследствие на експлозиите.

Кешм се намира в близост до Ормузкия проток, през който преминава значителна част от световния морски транспорт на петрол. Районът е под засилено напрежение след серията атаки срещу търговски кораби и ограничените американски удари по острова през последните дни.

Към последните съобщения не е публикувано официално обяснение за произхода на експлозиите, нито е потвърдено дали те са резултат от военни действия, инцидент или друга причина.

Източници: internazionale.it, apnews.com, aljazeera.com


Иран (Ислямска Република)
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