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COP31 започва в Анталия с натиск за реални климатични действия

COP31 започва в Анталия с натиск за реални климатични действия

8 Ноември, 2026 09:17 476 2

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  • глобално затопляне

Срещата на ООН ще се проведе на фона на рекордни температури и прогноза, че 2026 г. почти сигурно ще бъде втората година над прага от 1,5 градуса

COP31 започва в Анталия с натиск за реални климатични действия - 1
Снимка: М. Богданова
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Световните лидери и преговарящи се събират в Анталия за COP31 – 31-вата конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН за изменението на климата. Форумът започва на 9 ноември и ще продължи до 20 ноември, а основният въпрос пред участниците е как вече поетите обещания да бъдат превърнати в конкретни и измерими действия.

Турция е домакин на конференцията, докато Австралия поема ръководството на официалните преговори. Мурад Курум е номиниран за председател на COP31, а австралийският министър по изменението на климата Крис Боуен ще ръководи преговорния процес. Срещата на държавните и правителствените ръководители е насрочена за 11 и 12 ноември.

Защо COP31 е важна

Конференцията е основният международен форум, на който почти всички държави договарят общи правила и цели за ограничаване на глобалното затопляне. След Парижкото споразумение от 2015 г. фокусът постепенно се измести от формулирането на дългосрочни цели към тяхното изпълнение – намаляване на емисиите, ускоряване на прехода към чиста енергия, адаптация към вече настъпващите промени и осигуряване на средства за по-бедните и уязвими държави.

Именно изпълнението ще бъде водещата тема в Анталия. Председателството на COP31 заявява, че иска преговорите да доведат до практически резултати, а не само до нови политически декларации. Очаква се да бъдат обсъдени енергийният преход, устойчивостта на градовете, продоволствената сигурност, климатичното финансиране и защитата на общностите, засегнати от екстремни явления.

Конференцията започва на фона на нови температурни рекорди

Данните на климатичната служба „Коперник“ показват, че октомври 2026 г. е най-топлият октомври в световен мащаб. Средната глобална температура е била 1,75 градуса по Целзий над прединдустриалното равнище, а месецът е третият пореден с превишение от над 1,5 градуса.

Според статистическия модел на „Коперник“ 2026 г. почти сигурно ще бъде втората календарна година след 2024 г., която преминава границата от 1,5 градуса. Този праг е заложен в Парижкото споразумение като дългосрочна цел за ограничаване на затоплянето, но месечните и годишните отклонения не са равнозначни на окончателно отхвърляне на тази цел. Те показват колко бързо се стеснява времето за действие.

„Това е момент на истината“, заяви генералният секретар на ООН Антониу Гутериш преди началото на срещата. Той призова световните лидери да направят повече и да го направят незабавно. Натискът върху участниците е засилен и от последиците от горещини, суши, наводнения и други екстремни явления, които засягат различни региони.

Какво следва

След срещата на лидерите преговорите ще продължат на министерско и експертно равнище. Очаква се делегатите да работят по решения за прилагането на досегашните климатични ангажименти и по финансовата подкрепа за държавите, които имат най-малък принос към глобалните емисии, но понасят тежки последици.

Крайните решения трябва да бъдат оформени до 20 ноември. Стойността на COP31 ще зависи не само от приетите текстове, но и от това дали те ще доведат до по-бързо намаляване на емисиите и до реална защита за хората и икономиките, изложени на климатични рискове.

Източници: apnews.com


Турция
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