Една оставка няма да реши проблемите на берлинската левица. Това е основната теза на Роберт Шнайдер, главен редактор на BILD, в коментар за възможното сформиране на коалиция между Die Linke, Германската социалдемократическа партия и Зелените.

Според Шнайдер политическите преговори в Берлин са се съсредоточили прекомерно върху депутатката от Die Linke Ванеса Емде. Тя е подложена на критики заради позиции по конфликта в Близкия изток, а ръководството на парламентарната група заяви, че не вижда повече основа за съвместна работа с нея. Решението за бъдещето ѝ обаче беше отлагано.

Междувременно коалиционният процес продължава. Die Linke, SPD и Зелените започнаха официални преговори, след като партията на Елиф Ералп спечели изборите за парламент на Берлин с 25,7 процента. Съгласно обявения график партиите целят да представят коалиционно споразумение през януари 2027 г.

Спорът се прехвърля към Нойкьолн

Шнайдер твърди, че проблемът на берлинската Die Linke е по-широк и включва обвинения в антисемитизъм, контакти с радикални пропалестински среди и близост до структури на организираната престъпност. Тези оценки са част от авторската му позиция, а не установени със съдебно решение факти.

Като пример той посочва Ахмед Абед, кандидат на Die Linke за районен кмет на Нойкьолн. Според коментара Абед в миналото е представлявал като адвокат Ибрахим Ибрахим – активист, за когото германски медии съобщават, че е свързван с Народния фронт за освобождение на Палестина. Самият Абед отхвърля обвиненията в антисемитизъм, а подкрепата на Зелените за кандидатурата му се смята за малко вероятна.

В текста е споменато и твърдение на социалдемократката Франциска Гифай, че преди изборите на 20 септември в джамии в Нойкьолн системно е било призовавано да се гласува за Die Linke. На вота партията получава 33 процента от вторите гласове в района – с 19,9 процентни пункта повече спрямо 2021 г. Официалните резултати потвърждават силното представяне на Die Linke в Нойкьолн, включително победата на Ванеса Емде в един от избирателните райони с 46,2 процента от първите гласове.

Критиката към бъдещата коалиция

Шнайдер обръща внимание и на присъствието на Иса Ремо на предизборното парти на Die Linke в Нойкьолн. В коментара е цитиран неговият възглас: „Най-после партия, от която се чувствам подкрепен.“ Твърдението е представено като аргумент в критиката на автора към отношенията между партията и среди, свързвани с кланова престъпност.

В заключението си Шнайдер пита дали SPD и Зелените ще приемат Елиф Ералп за управляващ кмет на Берлин и Ахмед Абед за районен кмет на Нойкьолн, въпреки спорните случаи около Die Linke. Според него подобен ход би дал политическо влияние на сили, които не споделят либералната демокрация и германския икономически модел.

На този етап коалиционните разговори не са прекратени. Дискусията около Ванеса Емде обаче остава един от основните тестове за готовността на трите партии да изградят обща политическа платформа.