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Почетоха българските воини в Северна Македония и Румъния

Почетоха българските воини в Северна Македония и Румъния

8 Ноември, 2026 14:17, обновена 8 Ноември, 2026 12:33 483 5

  • архангелова задушница-
  • български воини-
  • северна македония-
  • румъния-
  • министерство на отбраната

Възпоменателните ритуали бяха организирани по повод Архангелова задушница. В Цапари са погребани над 200 български военнослужещи

Почетоха българските воини в Северна Македония и Румъния - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Паметта на загиналите български военнослужещи беше почетена с възпоменателни церемонии в Северна Македония и Румъния по повод Архангелова задушница. Българската делегация беше водена от заместник-министъра на отбраната Катерина Граматикова-Иванова.

На българското военно гробище в село Цапари, община Битоля, бяха положени венци и цветя пред паметника на загиналите офицери и войници. В селото са намерили вечен покой над 200 български воини, загинали на Македонския фронт по време на Първата световна война.

В църквата „Св. Георги“ беше отслужена заупокойна панихида. Цветя бяха положени и пред паметниците на български офицери в двора на храма. В церемонията участваха посланикът на България в Скопие Желязко Радуков, началникът на Националния военен университет „Васил Левски“ бригаден генерал Станчо Кайков, представители на Министерството на отбраната, курсанти и членове на военно-патриотични организации.

„Воинската памет е неразделна част от националната идентичност. Тя ни свързва с поколенията, които са защитавали България и ни напомня, че свободата, мирът и сигурността не са даденост, а ценности, които трябва да бъдат отстоявани с отговорност, мъдрост и решимост“, заяви Катерина Граматикова-Иванова.

Поклонение и на други военни паметни места

Ден по-рано българската делегация участва във възпоменателни ритуали пред паметника на 193-ма български офицери и войници в района на село Дреново, община Кавадарци. Венци и цветя бяха поднесени и в района на българско-германското военно гробище в Прилеп, както и пред паметника на загиналите български военнослужещи в двора на църквата в село Беранци.

В Румъния представители на Министерството на отбраната, Висшето военноморско училище и военно-патриотични съюзи участваха във военен ритуал и заупокойна панихида на Международното военно гробище „Мирча чел Бътрън“ край село Мирча вода.

Там бяха положени венци от името на министъра на отбраната, началника на отбраната и Висшето военноморско училище. Церемониите са част от възпоменателните прояви за български военнослужещи, загинали и погребани извън пределите на страната.

Източници: bta.bg, otbrana.com


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Кирил

    3 1 Отговор
    През Първата световна война сме съюзници с Османската империя. Турци и българи воюват срещу румънци, сърби и гърци. В битките в Южна Добруджа загиват много турски войници и офицери. От българска страна няма никаква почит към тях. Културата ни е такава, че всяка човещина в това отношение ще предизвика канала злоба в патриотарите

    12:41 08.11.2026

  • 2 Овчар

    4 0 Отговор
    Медиите продължават да подкрепят олигархията за жълти стотинки но тя си отива и ще обвини телевизора..! То вече толкова е очевидно че става очевадно..! Камъните ще са за всички.

    12:48 08.11.2026

  • 3 Обективен

    0 1 Отговор
    Все едно да почетат германските войни в Русия, или турските на Шипка.

    12:54 08.11.2026

  • 4 Што е маке се е FAKE

    0 0 Отговор
    Шапки долу за героите дали живота си за Родината ! БЪЛГАРИЯ!

    13:00 08.11.2026

  • 5 ДРТ ПРЧ

    1 0 Отговор
    А ЗАЩО НА СНИМКАТА Я НЯМА ЗАМ.МИНИСТЪР ГРАМАТИКОВА-ИВАНОВА?

    13:04 08.11.2026