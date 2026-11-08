Почетоха българските воини в Северна Македония и Румъния

Паметта на загиналите български военнослужещи беше почетена с възпоменателни церемонии в Северна Македония и Румъния по повод Архангелова задушница. Българската делегация беше водена от заместник-министъра на отбраната Катерина Граматикова-Иванова.

На българското военно гробище в село Цапари, община Битоля, бяха положени венци и цветя пред паметника на загиналите офицери и войници. В селото са намерили вечен покой над 200 български воини, загинали на Македонския фронт по време на Първата световна война.

В църквата „Св. Георги“ беше отслужена заупокойна панихида. Цветя бяха положени и пред паметниците на български офицери в двора на храма. В церемонията участваха посланикът на България в Скопие Желязко Радуков, началникът на Националния военен университет „Васил Левски“ бригаден генерал Станчо Кайков, представители на Министерството на отбраната, курсанти и членове на военно-патриотични организации.

Поклонение и на други военни паметни места

„Воинската памет е неразделна част от националната идентичност. Тя ни свързва с поколенията, които са защитавали България и ни напомня, че свободата, мирът и сигурността не са даденост, а ценности, които трябва да бъдат отстоявани с отговорност, мъдрост и решимост“, заяви Катерина Граматикова-Иванова.

Ден по-рано българската делегация участва във възпоменателни ритуали пред паметника на 193-ма български офицери и войници в района на село Дреново, община Кавадарци. Венци и цветя бяха поднесени и в района на българско-германското военно гробище в Прилеп, както и пред паметника на загиналите български военнослужещи в двора на църквата в село Беранци.

В Румъния представители на Министерството на отбраната, Висшето военноморско училище и военно-патриотични съюзи участваха във военен ритуал и заупокойна панихида на Международното военно гробище „Мирча чел Бътрън“ край село Мирча вода.

Там бяха положени венци от името на министъра на отбраната, началника на отбраната и Висшето военноморско училище. Церемониите са част от възпоменателните прояви за български военнослужещи, загинали и погребани извън пределите на страната.

Източници: bta.bg, otbrana.com