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The Daily Telegraph: Макрон има таен бункер край Париж при бунт
  Тема: Известни личности

The Daily Telegraph: Макрон има таен бункер край Париж при бунт

7 Ноември, 2026 20:38 623 16

  • емануел макрон-
  • франция-
  • таен бункер-
  • протести-
  • президентски избори

Според разследване убежището може да бъде използвано, ако протестиращи щурмуват Елисейския дворец. Френските власти не са потвърдили твърденията

The Daily Telegraph: Макрон има таен бункер край Париж при бунт - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Еманюел Макрон разполага с таен бункер в парижкия регион, който може да бъде използван при щурм на Елисейския дворец от протестиращи. Това твърдение е публикувано от The Daily Telegraph, който се позовава на книгата „Новата армия на сенките“ на журналистите Пиер Гастино, Антоан Изамбар и Франк Рено.

Според книгата убежището е част от планове за евакуация на президента при тежки граждански безредици. Разглеждането на подобни сценарии било ускорено след протестите на „жълтите жилетки“ през 2018 г., когато Макрон беше атакуван от демонстранти по време на посещение в Льо Пюи-ан-Веле. Един от авторите е заявил пред France Inter: „Правителството тогава трепереше.“

Сценарии след изборите през 2027 г.

Журналистите описват подготовка на френските служби за възможни безредици след президентските избори през 2027 г. Според тях властите се опасяват, че победа на Националния сбор на Марин льо Пен може да предизвика нова вълна от протести, ако радикални леви групи, младежи от предградията и активисти от селски райони откажат да приемат резултата.

В книгата се разглежда и обратният сценарий. Победа на Жан-Люк Меланшон според авторите би могла да доведе до „пасивна съпротива“ в полицията и други държавни структури. La Dépêche du Midi съобщава, че в рамките на подготовката са обсъждани протести, кибератаки, оспорване на изборния резултат и дори въоръжено въстание.

Планове за армията и таен фонд

Според публикацията на The Daily Telegraph префектът на полицията в Париж Патрис Фор е провел поредица от срещи за подготовка при евентуално въстание.

Авторите твърдят още, че специалните сили са проучвали възможност за разполагане на военни в подкрепа на полицията и жандармерията при въоръжена съпротива. Френското външно разузнаване пък е симулирало сценарии за намеса в изборния процес, докато парижката полиция е тренирала работа без криптирани смартфони при мащабна кибератака.

Книгата описва и възможно възстановяване на тайни мрежи за съпротива, създадени по време на Студената война. Според авторите те са били свързани с таен фонд на френското разузнаване, използван за финансиране на съпротива при евентуален разпад на държавата. Сред активите му според публикацията са били обекти в Сайгон, Мароко и Карибите.

Източници: aol.com, noticias.uol.com.br, ladepeche.fr


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хахаха

    13 0 Отговор
    Смелото галски петле🐓

    Коментиран от #2, #7

    20:40 07.11.2026

  • 2 Как бе

    11 0 Отговор

    До коментар #1 от "Хахаха":

    той е НаполеонЧО

    20:40 07.11.2026

  • 3 жик так

    12 0 Отговор
    Натото воюва н Париж срещу цивилните . А и в отсатналата част на Ес.

    20:43 07.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 ХАРОН

    12 0 Отговор
    Всичките да оборудвани с бункери. Но това не помага. Дойде ли им реда, споделят участта на Муамар Кадафи. Изваждат ги като плъхове без изход и поемат страстта на намерилите ги!

    20:45 07.11.2026

  • 6 Робот

    11 0 Отговор
    Олигархията в ЕС е в капана на простолюдието..! Който иска да вземе хладилника на сиромаха отива на гилотината , историята много пъти го е доказвала но съвременната олигархия не вярва докато не се случи..!

    20:46 07.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Плюнкин

    5 0 Отговор
    Аматьорска работа.

    20:52 07.11.2026

  • 9 Голямото микрон

    8 0 Отговор
    Е пътник

    20:52 07.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Съдията

    4 0 Отговор
    Ами сега, оказа че джуджето в бункера било от Западна(ла) Европа.😂

    21:11 07.11.2026

  • 15 Ооооо, не може да стигне Путин.

    0 5 Отговор
    Той има бункер отдавна, и въпреки че няма размирици, той не е излизал от него 5 години

    21:11 07.11.2026

  • 16 Звездоброец

    1 0 Отговор
    Ще се маскира като мосю Льокрер и ще избяга незнам къде ...

    21:17 07.11.2026

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