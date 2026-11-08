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Макрон предлага широка коалиция срещу льо Пен и Меланшон
  Тема: Избори

Макрон предлага широка коалиция срещу льо Пен и Меланшон

8 Ноември, 2026 12:05 971 36

  • еманюел макрон-
  • президентски избори-
  • франция-
  • марин льо пен-
  • жан-люк меланшон

Френският президент иска общ фронт от Рафаел Глюксман до Давид Лиснар, но претендентите за Елисейския дворец се дистанцират от идеята

Макрон предлага широка коалиция срещу льо Пен и Меланшон - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Еманюел Макрон подкрепя широка политическа коалиция за президентските избори във Франция през 2027 г., която да обхване силите от социалдемократа Рафаел Глюксман до десния кандидат Давид Лиснар. Целта е да бъде предотвратен евентуален балотаж между Марин льо Пен и Жан-Люк Меланшон, съобщава La Tribune.

Според близък до френския президент, цитиран от медиите, Макрон смята, че политическите сили в този диапазон трябва да започнат да работят заедно още сега. „Това, което обединява от Лиснар до Глюксман, е по-силно от това, което ги разделя“, е посланието, предадено от президентското обкръжение.

Сред общите теми, посочвани от Макрон, са Европа, върховенството на закона, пазарната икономика и отхвърлянето на крайните политически сили. В неговата схема място биха имали Едуар Филип, Габриел Атал, Бруно Ретайо, Давид Лиснар и Рафаел Глюксман.

Президентът не залага на предварителни избори

Макрон не смята, че предварителни избори са най-добрият начин за излъчване на общ кандидат. Вместо това той очаква потенциалните партньори първо да обсъдят политическа програма, да намерят компромиси и едва след това да определят кой ще води коалицията.

Близкият до президента събеседник посочва, че участниците ще трябва сами да намерят „начин за решаване“ на въпроса с кандидатурата. Макрон очаква политическите линии да се изяснят до началото на януари 2027 г., за да не се стигне до разпиляване на гласовете между множество кандидати.

Замисълът е свързан не само с първия тур на президентските избори, но и с възможността след това да бъде създадено парламентарно мнозинство, способно да управлява.

Идеята среща съпротива

Предложението обаче не получава еднозначна подкрепа. Едуар Филип, Габриел Атал и Бруно Ретайо се стремят да се разграничат от управленския период на Макрон. Рафаел Глюксман и Давид Лиснар също не желаят да бъдат представяни като част от нов проект на настоящия президент.

Председателят на Съюза на демократите и независимите Ерве Марсейл заявява, че подобно обединение би било по-подходящо след парламентарните избори, а не преди първия тур на президентския вот. „Преди първия тур е твърде рано“, коментира той.

Депутатът Гийом Гуфие-Валант предупреждава, че включването на Лиснар и Ретайо може да постави под въпрос границите на центристкия проект заради позициите им спрямо крайната десница. В същото време Макрон настоява, че политиците, които ще се борят за президентския пост, няма да бъдат задължени да защитават неговото наследство.

„Въпросът не е „Макрон или не Макрон“, защото той няма да бъде на снимката. Той сам носи отговорност за своя мандат и те са напълно свободни да се разграничат от него“, заявява неговият събеседник.

Така френският президент прехвърля инициативата към кандидатите, които все още не са постигнали съгласие нито за обща програма, нито за начина, по който да бъде излъчен един претендент срещу Националния сбор и „Непокорна Франция“.

Източници: latribune.fr, lemonde.fr, information.tv5monde.com


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Що не се скрие с баба си

    35 0 Отговор
    в бункера с този рейтинг под10%

    Коментиран от #29

    12:10 08.11.2026

  • 3 ТУП ЖЪЛТОПАВЕТ

    25 0 Отговор
    И у френско ни презират. Защо така?

    12:13 08.11.2026

  • 4 Мошенник...

    33 0 Отговор
    ...и долен крадец от най-низшите и елементарни!

    12:13 08.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Амиии

    20 0 Отговор
    Широка килия?

    12:19 08.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Баба ти

    15 0 Отговор
    Широко ще те коалира

    12:22 08.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 УронгТърн

    15 1 Отговор
    Мисля че трябва да се помогне на Макрон с въпросната коалиция той мисли само доброто на французите, най много да ги хвърли курбан срещу руснаците само дето тоя път няма да успеят да се измъкнат както Наполеон освен към някое друго измерение с метафизичен характер(отвъдното).

    12:23 08.11.2026

  • 11 Не е у ред тоя

    17 0 Отговор
    Без Льо Пен и Меланшон то хора няма да останат камо ли "широка коалиция" ....

    12:24 08.11.2026

  • 12 Пътник от белия кокаинов 🚆

    20 0 Отговор
    след СтарМър,Мерц, Макрон, Мърсулуна иКая. И Европа ще се оправи

    12:25 08.11.2026

  • 13 Ба бааааа

    14 0 Отговор
    Пътник си

    12:26 08.11.2026

  • 14 нннн

    15 0 Отговор
    мИкрон:
    Помооощ! Бият ме. И не само дядо... Търся помощ отвсякъде. И за сламка, и за змия съм готов да се хвана...

    12:26 08.11.2026

  • 15 Не е у ред тоя

    17 0 Отговор
    Широка коалиция в бункера край Париж щял да прави или пък в Саудитска Арабия на летището

    Коментиран от #31

    12:26 08.11.2026

  • 16 Дедо Бриджит

    18 0 Отговор
    Снощи го маризих и днес пак е със слънчеви очила.

    12:27 08.11.2026

  • 17 О, Морес

    16 0 Отговор
    Снощи гледах мача ПСЖ-"Троа".От култовия стадион "Парк дьо Пренс".ВСИЧКИТЕ им реклами,повтарям ВСИЧКИ бяха на....английски ! Брутални подлоги и роби ! Това все пак е Париж !

    12:28 08.11.2026

  • 18 Пак

    13 0 Отговор
    с измама ще се опитат да спечелят.

    12:28 08.11.2026

  • 19 Анонимен

    13 0 Отговор
    Я да си гледа бабата,а не да прави предложения ,че след изборите ще е мосю НИКОЙ .Напълниха Европа с чужденци,неинтегрируеми,които съсипват Париж и другите големи градове

    12:31 08.11.2026

  • 20 МАКРОН СЕ Е ПРЕДЛАГАЛ

    8 0 Отговор
    На група мароканци.

    12:33 08.11.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Това са само част от

    3 0 Отговор
    исканията на хората след дискусиите в общите събрания на стачкуващите: 

    Реални ресурси за образование: максимум 20 ученици в клас, без подбор или университетски такси. 

    Незабавно увеличение на заплатите с поне 300 евро за всички; доходите не трябва да са под 1800 евро. 

     Намалете цените и наемите, след което ги замразете. 

     Премахване на ДДС, социалните вноски на CSG и несправедливите данъци; въвеждане на стръмно прогресивно данъчно облагане. 

     Прекратяване на съкращенията в бюджета и масово наемане на персонал в обществените услуги, според нуждите, определени демократично от избрани комитети от работници и потребители на услуги. 

    Спрете съкращенията на работни места и приватизациите; никакви съкращения и никакви закривания на работни места. 

    Национализирайте най-големите компании – в енергетиката, дистрибуцията, търговията на дребно и транспорта – и банковата система, под демократичен контрол и управление на работниците, съвместно с по-широкото население. 

    Коментиран от #32

    12:37 08.11.2026

  • 23 1111

    7 0 Отговор
    опитва се евроатлантика макрон, поне физически да оцелее ,макар девета дупка на кавала-в някяква коалицийка.
    пс.
    щот политически,е и ще бъде никой.

    12:37 08.11.2026

  • 24 То така и Гюров

    7 0 Отговор
    За "широка коалиция" бълнуваше там с онея недоразумения около него нали? ....

    12:39 08.11.2026

  • 25 Пролетариата ще отвее

    6 0 Отговор
    Всякаква там коалиция от капиталисти и олигарси. Никакъв шанс нямат срещу народа. Дано само гилотини да няма пак по площадите на края

    12:42 08.11.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Дьо Финес

    1 1 Отговор
    А тази льо Пен защо не я харесват?

    12:46 08.11.2026

  • 28 Не на олигархията

    1 0 Отговор
    Революция!

    12:47 08.11.2026

  • 29 Мно яки цайси

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Що не се скрие с баба си":

    Изглежда го е насинила.

    12:47 08.11.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 И да припомним че

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "Не е у ред тоя":

    По време на Олимпийските игри в Париж през 2024 г., Саудитска Арабия се включи в международната коалиция за сигурност, изпращайки свои сили за безопасност, военни и полицаи, които да подпомогнат френските власти. Това беше част от мащабна операция, при която Франция поиска помощ от тях.... Един абсолютен позор за Франция и френската демокрация

    12:50 08.11.2026

  • 32 Олеееее

    0 1 Отговор

    До коментар #22 от "Това са само част от":

    Забравили са обаче като нашите мисирки да искат "данък девидент" да не плащат

    12:55 08.11.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Пущиня(к)

    0 0 Отговор
    Деда му па е опущил да го измаризи, та тое да дрънка така.

    12:58 08.11.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Скрий се бе макарон

    0 0 Отговор
    Хората вече ти показаха къде ти е мястото!

    13:04 08.11.2026

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