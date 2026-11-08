Макрон предлага широка коалиция срещу льо Пен и Меланшон

Еманюел Макрон подкрепя широка политическа коалиция за президентските избори във Франция през 2027 г., която да обхване силите от социалдемократа Рафаел Глюксман до десния кандидат Давид Лиснар. Целта е да бъде предотвратен евентуален балотаж между Марин льо Пен и Жан-Люк Меланшон, съобщава La Tribune.

Според близък до френския президент, цитиран от медиите, Макрон смята, че политическите сили в този диапазон трябва да започнат да работят заедно още сега. „Това, което обединява от Лиснар до Глюксман, е по-силно от това, което ги разделя“, е посланието, предадено от президентското обкръжение.

Сред общите теми, посочвани от Макрон, са Европа, върховенството на закона, пазарната икономика и отхвърлянето на крайните политически сили. В неговата схема място биха имали Едуар Филип, Габриел Атал, Бруно Ретайо, Давид Лиснар и Рафаел Глюксман.

Президентът не залага на предварителни избори

Макрон не смята, че предварителни избори са най-добрият начин за излъчване на общ кандидат. Вместо това той очаква потенциалните партньори първо да обсъдят политическа програма, да намерят компромиси и едва след това да определят кой ще води коалицията.

Близкият до президента събеседник посочва, че участниците ще трябва сами да намерят „начин за решаване“ на въпроса с кандидатурата. Макрон очаква политическите линии да се изяснят до началото на януари 2027 г., за да не се стигне до разпиляване на гласовете между множество кандидати.

Замисълът е свързан не само с първия тур на президентските избори, но и с възможността след това да бъде създадено парламентарно мнозинство, способно да управлява.

Идеята среща съпротива

Предложението обаче не получава еднозначна подкрепа. Едуар Филип, Габриел Атал и Бруно Ретайо се стремят да се разграничат от управленския период на Макрон. Рафаел Глюксман и Давид Лиснар също не желаят да бъдат представяни като част от нов проект на настоящия президент.

Председателят на Съюза на демократите и независимите Ерве Марсейл заявява, че подобно обединение би било по-подходящо след парламентарните избори, а не преди първия тур на президентския вот. „Преди първия тур е твърде рано“, коментира той.

Депутатът Гийом Гуфие-Валант предупреждава, че включването на Лиснар и Ретайо може да постави под въпрос границите на центристкия проект заради позициите им спрямо крайната десница. В същото време Макрон настоява, че политиците, които ще се борят за президентския пост, няма да бъдат задължени да защитават неговото наследство.

„Въпросът не е „Макрон или не Макрон“, защото той няма да бъде на снимката. Той сам носи отговорност за своя мандат и те са напълно свободни да се разграничат от него“, заявява неговият събеседник.

Така френският президент прехвърля инициативата към кандидатите, които все още не са постигнали съгласие нито за обща програма, нито за начина, по който да бъде излъчен един претендент срещу Националния сбор и „Непокорна Франция“.

Източници: latribune.fr, lemonde.fr, information.tv5monde.com