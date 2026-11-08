Макрон предлага широка коалиция срещу льо Пен и Меланшон

Еманюел Макрон подкрепя широка политическа коалиция за президентските избори във Франция през 2027 г., която да обхване силите от социалдемократа Рафаел Глюксман до десния кандидат Давид Лиснар. Целта е да бъде предотвратен евентуален балотаж между Марин льо Пен и Жан-Люк Меланшон, съобщава La Tribune.
Според близък до френския президент, цитиран от медиите, Макрон смята, че политическите сили в този диапазон трябва да започнат да работят заедно още сега. „Това, което обединява от Лиснар до Глюксман, е по-силно от това, което ги разделя“, е посланието, предадено от президентското обкръжение.
Сред общите теми, посочвани от Макрон, са Европа, върховенството на закона, пазарната икономика и отхвърлянето на крайните политически сили. В неговата схема място биха имали Едуар Филип, Габриел Атал, Бруно Ретайо, Давид Лиснар и Рафаел Глюксман.
Президентът не залага на предварителни избори
Макрон не смята, че предварителни избори са най-добрият начин за излъчване на общ кандидат. Вместо това той очаква потенциалните партньори първо да обсъдят политическа програма, да намерят компромиси и едва след това да определят кой ще води коалицията.
Близкият до президента събеседник посочва, че участниците ще трябва сами да намерят „начин за решаване“ на въпроса с кандидатурата. Макрон очаква политическите линии да се изяснят до началото на януари 2027 г., за да не се стигне до разпиляване на гласовете между множество кандидати.
Замисълът е свързан не само с първия тур на президентските избори, но и с възможността след това да бъде създадено парламентарно мнозинство, способно да управлява.
Идеята среща съпротива
Предложението обаче не получава еднозначна подкрепа. Едуар Филип, Габриел Атал и Бруно Ретайо се стремят да се разграничат от управленския период на Макрон. Рафаел Глюксман и Давид Лиснар също не желаят да бъдат представяни като част от нов проект на настоящия президент.
Председателят на Съюза на демократите и независимите Ерве Марсейл заявява, че подобно обединение би било по-подходящо след парламентарните избори, а не преди първия тур на президентския вот. „Преди първия тур е твърде рано“, коментира той.
Депутатът Гийом Гуфие-Валант предупреждава, че включването на Лиснар и Ретайо може да постави под въпрос границите на центристкия проект заради позициите им спрямо крайната десница. В същото време Макрон настоява, че политиците, които ще се борят за президентския пост, няма да бъдат задължени да защитават неговото наследство.
„Въпросът не е „Макрон или не Макрон“, защото той няма да бъде на снимката. Той сам носи отговорност за своя мандат и те са напълно свободни да се разграничат от него“, заявява неговият събеседник.
Така френският президент прехвърля инициативата към кандидатите, които все още не са постигнали съгласие нито за обща програма, нито за начина, по който да бъде излъчен един претендент срещу Националния сбор и „Непокорна Франция“.
Източници: latribune.fr, lemonde.fr, information.tv5monde.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Що не се скрие с баба си
Коментиран от #29
12:10 08.11.2026
3 ТУП ЖЪЛТОПАВЕТ
12:13 08.11.2026
4 Мошенник...
12:13 08.11.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Амиии
12:19 08.11.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Баба ти
12:22 08.11.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 УронгТърн
12:23 08.11.2026
11 Не е у ред тоя
12:24 08.11.2026
12 Пътник от белия кокаинов 🚆
12:25 08.11.2026
13 Ба бааааа
12:26 08.11.2026
14 нннн
Помооощ! Бият ме. И не само дядо... Търся помощ отвсякъде. И за сламка, и за змия съм готов да се хвана...
12:26 08.11.2026
15 Не е у ред тоя
Коментиран от #31
12:26 08.11.2026
16 Дедо Бриджит
12:27 08.11.2026
17 О, Морес
12:28 08.11.2026
18 Пак
12:28 08.11.2026
19 Анонимен
12:31 08.11.2026
20 МАКРОН СЕ Е ПРЕДЛАГАЛ
12:33 08.11.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Това са само част от
Реални ресурси за образование: максимум 20 ученици в клас, без подбор или университетски такси.
Незабавно увеличение на заплатите с поне 300 евро за всички; доходите не трябва да са под 1800 евро.
Намалете цените и наемите, след което ги замразете.
Премахване на ДДС, социалните вноски на CSG и несправедливите данъци; въвеждане на стръмно прогресивно данъчно облагане.
Прекратяване на съкращенията в бюджета и масово наемане на персонал в обществените услуги, според нуждите, определени демократично от избрани комитети от работници и потребители на услуги.
Спрете съкращенията на работни места и приватизациите; никакви съкращения и никакви закривания на работни места.
Национализирайте най-големите компании – в енергетиката, дистрибуцията, търговията на дребно и транспорта – и банковата система, под демократичен контрол и управление на работниците, съвместно с по-широкото население.
Коментиран от #32
12:37 08.11.2026
23 1111
пс.
щот политически,е и ще бъде никой.
12:37 08.11.2026
24 То така и Гюров
12:39 08.11.2026
25 Пролетариата ще отвее
12:42 08.11.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Дьо Финес
12:46 08.11.2026
28 Не на олигархията
12:47 08.11.2026
29 Мно яки цайси
До коментар #2 от "Що не се скрие с баба си":Изглежда го е насинила.
12:47 08.11.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 И да припомним че
До коментар #15 от "Не е у ред тоя":По време на Олимпийските игри в Париж през 2024 г., Саудитска Арабия се включи в международната коалиция за сигурност, изпращайки свои сили за безопасност, военни и полицаи, които да подпомогнат френските власти. Това беше част от мащабна операция, при която Франция поиска помощ от тях.... Един абсолютен позор за Франция и френската демокрация
12:50 08.11.2026
32 Олеееее
До коментар #22 от "Това са само част от":Забравили са обаче като нашите мисирки да искат "данък девидент" да не плащат
12:55 08.11.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Пущиня(к)
12:58 08.11.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Скрий се бе макарон
13:04 08.11.2026