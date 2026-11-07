Испания бави пенсионирането за тежки професии

Процедурата за по-ранно пенсиониране на работници от тежки, опасни и вредни професии остава блокирана в Испания. Повече от две години след споразумението между правителството, синдикатите и работодателските организации нито едно от подадените заявления не е получило окончателно решение от Социалното осигуряване.

Мярката потенциално засяга около 2 милиона работници, но без произнасяне не може да се установи кои професии отговарят на изискванията и кога могат да започнат да се прилагат коефициентите за намаляване на възрастта за пенсиониране. Сред чакащите са заети в строителството, автомобилния транспорт, хотелиерството и домашните социални услуги.

Механизмът беше договорен през септември 2024 г. между правителството на Педро Санчес, синдикатите CCOO и UGT и работодателските организации CEOE и Cepyme. Той предвижда проучване на професии с висока заболеваемост, смъртност и трудов травматизъм. При изпълнение на условията възрастта за пенсиониране може да бъде намалена, като системата предвижда и допълнителни осигурителни вноски за компенсиране на разходите.

Строителството и транспортът чакат решение

През юли 2025 г. CCOO и UGT поискаха проучване за строителството. Секторът е отчел 164 смъртни трудови злополуки през годината, а първоначалната оценка е била, че мярката може да обхване близо 1 милион работници. Самите синдикати вече признават, че реалният брой на потенциалните получатели вероятно ще бъде по-нисък, тъй като правото няма да се отнася автоматично за всички служители.

След строителството в процедурата е включен автомобилният транспорт. Искането засяга около 570 000 служители и е подкрепено от работодателските организации CETM, представляваща товарните превози, и Confebus, която обединява превозвачите на пътници. Въпреки съгласието между синдикати и работодатели, заявление за сектора също остава без решение.

Правителството е разполагало с шест месеца за приключване на процедурата. Кристина Естевес, секретар на UGT, заявява пред El Pais, че договорените срокове са „очевидно нарушени“. По думите ѝ министерството е посочило недостиг на персонал като част от причините за забавянето, но синдикатите вече не приемат това обяснение като достатъчно.

Кармело Гонсалес, председател на работодателската организация за товарния транспорт, също признава недоволството от липсата на решение. Той предупреждава, че евентуална стачка би създала допълнителни затруднения за сектор, който и без това е изправен пред значително увеличение на разходите.

Разширяване към професии с преобладаващо женска заетост

Исканията вече не се ограничават до професии, свързвани основно с тежък физически труд и сериозен риск от инциденти. UGT е внесъл заявление за около 150 000 служители в хотелското почистване. През октомври CCOO и UGT са поискали същото право за приблизително 161 000 служители в домашните социални услуги.

В началото на ноември към списъка са добавени около 14 000 служители на наземното обслужване на летищата. Отделно синдикална организация, свързана с UGT, настоява за проучване и на условията на труд на около 50 000 таксиметрови шофьори. Работодателската организация Antaxi обмисля собствено заявление, но очаква резултата от процедурата за превозите на пътници.

Правителството защитава ограничителен подход. Не е достатъчно една професия да бъде трудна — трябва да се докаже, че рисковете и изтощението не могат да бъдат преодолени чрез промени в условията на труд. В строителството Социалното осигуряване е поискало от компаниите допълнителни данни за конкретните дейности, които трябва да бъдат предоставени до март 2027 г.

Междувременно CCOO и UGT предупреждават, че могат да възстановят протестите. Карлос Браво от CCOO определя подхода на част от работодателските организации като разбиране на по-ранното пенсиониране преди всичко като „увеличение на разходите“, докато синдикатите го представят като мярка за защита на здравето на работниците.

Източници: mundiario.com