Лидерът на демократите подкрепи импийчмънта на Пийт Хегсет

Лидерът на демократите в Камарата на представителите на САЩ Хаким Джефрис обяви категорична подкрепа за резолюцията за импийчмънт на министъра на отбраната Пийт Хегсет. В интервю за ABC News той заяви, че е „твърдо за“ инициативата и очаква тя да получи много силна подкрепа сред демократите.
„Така нареченият министър на отбраната злоупотреби с властта си, подкопа националната ни сигурност и ръководи тази безразсъдна и скъпа война по избор срещу Иран, която повиши цените за американците и направи страната по-малко сигурна. Пийт Хегсет трябва да си отиде“, каза Джефрис.
Той уточни, че въпросът ще бъде обсъден с колегите му във вторник, когато членовете на Камарата се събират във Вашингтон за първи път след междинните избори. „Вярвам, че тази резолюция ще има изключително силна подкрепа“, заяви лидерът на демократите.
Резолюцията може да бъде внесена отново още в понеделник
Републиканецът Томас Маси от Кентъки заяви пред ABC News, че възнамерява да внесе отново привилегирована резолюция за импийчмънт на Хегсет още в понеделник. Този процедурен ход задължава ръководството на Камарата да насрочи разглеждане на документа в рамките на два законодателни дни.
Резолюцията на Маси съдържа осем пункта за импийчмънт. В тях Хегсет е обвинен, наред с други твърдения, в нарушаване на Закона за военните правомощия от 1973 г. и в продължаване на американските военни действия в Иран без разрешение от Конгреса.
Инициативата беше внесена първоначално през септември, когато Камарата беше под контрола на републиканците. Според Axios тогава републиканското ръководство е отложило гласуването, а след изборното поражение на партията натискът върху Хегсет се е засилил.
Тръмп защитава министъра на отбраната
Президентът Доналд Тръмп заяви, че възнамерява да остави Хегсет на поста и го определи като човек, който върши „фантастична работа“. Самият министър на отбраната нарече опита за импийчмънт „измама“, ръководена от „недоволен и победен конгресмен“, и отхвърли твърденията за нарушения.
Демократите спечелиха мнозинство в Камарата и Сената на междинните избори през ноември, но ще поемат контрола върху Конгреса през януари 2027 г. Ако Камарата гласува импийчмънт, отстраняването на Хегсет от длъжност ще изисква присъда от Сената с мнозинство от две трети. Според Axios достигането на този праг би било трудно, дори след поемането на контрола от демократите.
Източници: abcnews.com, axios.com, apnews.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Хайо
Коментиран от #9
19:34 08.11.2026
3 Демократа Хаким
Коментиран от #6
19:35 08.11.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Иван
19:37 08.11.2026
6 Хмм
До коментар #3 от "Демократа Хаким":Гюров е бял
Коментиран от #14
19:37 08.11.2026
7 Българин
19:40 08.11.2026
8 Пак масмедиите фейкове
19:42 08.11.2026
9 РОССИ СЕСЕСЕРЕ
До коментар #2 от "Хайо":ПО ДОБРЕ ВОЙНА
ВИНАГИ ИМА ПЪРВИ ПЪТ
В ТАЯ ГНУСОТ И ВОНЯ РОССИ
НЯМА ВЪЗДУХ ЗА ДИШАНЕ
ЧУМАТА РОССИ НА ИМПЕРИЯТА НА ЗЛОТО В ЧЕРНА ДУПКА СО СЕ СЛЕПИТИЗАНТИТЕ И ДОКРАК
19:42 08.11.2026
10 Логично
Логично е този Хасим (лидер на демократите) да бърза да помага на ислямските си братя от Иран .
19:42 08.11.2026
11 Фарс
19:43 08.11.2026
12 МЪКА
19:48 08.11.2026
13 МНОГО ТЪМЕН
20:07 08.11.2026
14 Бял ама другпът
До коментар #6 от "Хмм":Фенотип на чфут
20:25 08.11.2026
15 Земевладелец
20:25 08.11.2026