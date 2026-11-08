Лидерът на демократите подкрепи импийчмънта на Пийт Хегсет

Лидерът на демократите в Камарата на представителите на САЩ Хаким Джефрис обяви категорична подкрепа за резолюцията за импийчмънт на министъра на отбраната Пийт Хегсет. В интервю за ABC News той заяви, че е „твърдо за“ инициативата и очаква тя да получи много силна подкрепа сред демократите.

„Така нареченият министър на отбраната злоупотреби с властта си, подкопа националната ни сигурност и ръководи тази безразсъдна и скъпа война по избор срещу Иран, която повиши цените за американците и направи страната по-малко сигурна. Пийт Хегсет трябва да си отиде“, каза Джефрис.

Той уточни, че въпросът ще бъде обсъден с колегите му във вторник, когато членовете на Камарата се събират във Вашингтон за първи път след междинните избори. „Вярвам, че тази резолюция ще има изключително силна подкрепа“, заяви лидерът на демократите.

Резолюцията може да бъде внесена отново още в понеделник

Републиканецът Томас Маси от Кентъки заяви пред ABC News, че възнамерява да внесе отново привилегирована резолюция за импийчмънт на Хегсет още в понеделник. Този процедурен ход задължава ръководството на Камарата да насрочи разглеждане на документа в рамките на два законодателни дни.

Резолюцията на Маси съдържа осем пункта за импийчмънт. В тях Хегсет е обвинен, наред с други твърдения, в нарушаване на Закона за военните правомощия от 1973 г. и в продължаване на американските военни действия в Иран без разрешение от Конгреса.

Инициативата беше внесена първоначално през септември, когато Камарата беше под контрола на републиканците. Според Axios тогава републиканското ръководство е отложило гласуването, а след изборното поражение на партията натискът върху Хегсет се е засилил.

Тръмп защитава министъра на отбраната

Президентът Доналд Тръмп заяви, че възнамерява да остави Хегсет на поста и го определи като човек, който върши „фантастична работа“. Самият министър на отбраната нарече опита за импийчмънт „измама“, ръководена от „недоволен и победен конгресмен“, и отхвърли твърденията за нарушения.

Демократите спечелиха мнозинство в Камарата и Сената на междинните избори през ноември, но ще поемат контрола върху Конгреса през януари 2027 г. Ако Камарата гласува импийчмънт, отстраняването на Хегсет от длъжност ще изисква присъда от Сената с мнозинство от две трети. Според Axios достигането на този праг би било трудно, дори след поемането на контрола от демократите.

Източници: abcnews.com, axios.com, apnews.com