Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
САЩ »
Лидерът на демократите подкрепи импийчмънта на Пийт Хегсет
  Тема: Иранската криза

Лидерът на демократите подкрепи импийчмънта на Пийт Хегсет

8 Ноември, 2026 19:20 1 429 15

  • хаким джефрис-
  • пийт хегсет-
  • импийчмънт-
  • конгрес на сащ-
  • войната в иран

Хаким Джефрис очаква много силна подкрепа за резолюцията срещу министъра на отбраната. Гласуването може да бъде поискано още тази седмица

Лидерът на демократите подкрепи импийчмънта на Пийт Хегсет - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Лидерът на демократите в Камарата на представителите на САЩ Хаким Джефрис обяви категорична подкрепа за резолюцията за импийчмънт на министъра на отбраната Пийт Хегсет. В интервю за ABC News той заяви, че е „твърдо за“ инициативата и очаква тя да получи много силна подкрепа сред демократите.

„Така нареченият министър на отбраната злоупотреби с властта си, подкопа националната ни сигурност и ръководи тази безразсъдна и скъпа война по избор срещу Иран, която повиши цените за американците и направи страната по-малко сигурна. Пийт Хегсет трябва да си отиде“, каза Джефрис.

Той уточни, че въпросът ще бъде обсъден с колегите му във вторник, когато членовете на Камарата се събират във Вашингтон за първи път след междинните избори. „Вярвам, че тази резолюция ще има изключително силна подкрепа“, заяви лидерът на демократите.

Резолюцията може да бъде внесена отново още в понеделник

Републиканецът Томас Маси от Кентъки заяви пред ABC News, че възнамерява да внесе отново привилегирована резолюция за импийчмънт на Хегсет още в понеделник. Този процедурен ход задължава ръководството на Камарата да насрочи разглеждане на документа в рамките на два законодателни дни.

Резолюцията на Маси съдържа осем пункта за импийчмънт. В тях Хегсет е обвинен, наред с други твърдения, в нарушаване на Закона за военните правомощия от 1973 г. и в продължаване на американските военни действия в Иран без разрешение от Конгреса.

Инициативата беше внесена първоначално през септември, когато Камарата беше под контрола на републиканците. Според Axios тогава републиканското ръководство е отложило гласуването, а след изборното поражение на партията натискът върху Хегсет се е засилил.

Тръмп защитава министъра на отбраната

Президентът Доналд Тръмп заяви, че възнамерява да остави Хегсет на поста и го определи като човек, който върши „фантастична работа“. Самият министър на отбраната нарече опита за импийчмънт „измама“, ръководена от „недоволен и победен конгресмен“, и отхвърли твърденията за нарушения.

Демократите спечелиха мнозинство в Камарата и Сената на междинните избори през ноември, но ще поемат контрола върху Конгреса през януари 2027 г. Ако Камарата гласува импийчмънт, отстраняването на Хегсет от длъжност ще изисква присъда от Сената с мнозинство от две трети. Според Axios достигането на този праг би било трудно, дори след поемането на контрола от демократите.

Източници: abcnews.com, axios.com, apnews.com


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Хайо

    8 2 Отговор
    Демократите водят Европа усилено към война с Русия .Честито на печелившите .

    Коментиран от #9

    19:34 08.11.2026

  • 3 Демократа Хаким

    6 1 Отговор
    Като наш ром Гюру бре

    Коментиран от #6

    19:35 08.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Иван

    4 1 Отговор
    Фалшивата демокрация в действие . Едни слуги заменят други

    19:37 08.11.2026

  • 6 Хмм

    2 3 Отговор

    До коментар #3 от "Демократа Хаким":

    Гюров е бял

    Коментиран от #14

    19:37 08.11.2026

  • 7 Българин

    5 3 Отговор
    Сороския метеж отново ще се провали! Американците са като един с президента си!

    19:40 08.11.2026

  • 8 Пак масмедиите фейкове

    3 1 Отговор
    Напишете левите комунистите социалистите либералите който са сложили име на партията ДП,искат оставката на демократа десния хегсет

    19:42 08.11.2026

  • 9 РОССИ СЕСЕСЕРЕ

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "Хайо":

    ПО ДОБРЕ ВОЙНА

    ВИНАГИ ИМА ПЪРВИ ПЪТ

    В ТАЯ ГНУСОТ И ВОНЯ РОССИ
    НЯМА ВЪЗДУХ ЗА ДИШАНЕ

    ЧУМАТА РОССИ НА ИМПЕРИЯТА НА ЗЛОТО В ЧЕРНА ДУПКА СО СЕ СЛЕПИТИЗАНТИТЕ И ДОКРАК

    19:42 08.11.2026

  • 10 Логично

    3 3 Отговор
    Демократите бързат докато републиканците са зашеметени от загубата на изборите
    Логично е този Хасим (лидер на демократите) да бърза да помага на ислямските си братя от Иран .

    19:42 08.11.2026

  • 11 Фарс

    0 0 Отговор
    Това все едно КНДР Корейска народна ДЕМОКРАТИЧНА република,демократа Ким Чен да иска оставка на някой в ЕС

    19:43 08.11.2026

  • 12 МЪКА

    3 0 Отговор
    С указ на Тръмп военното министерство се нарича „Министерство на войната“ и няма как министърът на това министерство да е на "Министър на отбраната".

    19:48 08.11.2026

  • 13 МНОГО ТЪМЕН

    1 1 Отговор
    Е този.

    20:07 08.11.2026

  • 14 Бял ама другпът

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Хмм":

    Фенотип на чфут

    20:25 08.11.2026

  • 15 Земевладелец

    0 0 Отговор
    Много здраве, от Площада на Републиката с химна на комунистическия Интернационал. 80 хиляди бяха хор на края на френския демокрстически империализъм и бюрокрация

    20:25 08.11.2026