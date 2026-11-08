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Седем загинали и 112 ранени при влакова катастрофа в Египет

Седем загинали и 112 ранени при влакова катастрофа в Египет

8 Ноември, 2026 17:11, обновена 8 Ноември, 2026 19:19 1 064 0

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Два пътнически влака са се сблъскали южно от Кайро. Аварийни екипи разчистват мястото, а властите започнаха разследване

Седем загинали и 112 ранени при влакова катастрофа в Египет - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Пътнически влак дерайлира днес в египетския град Гиза, при което загинаха седем души, а 112 души бяха ранени, предаде ДПА.

Няколко вагона са излезли от релсите, след като предната част на влака се е блъснала в задната част на друг влак, поясниха египетските държавни железници. Трагедията се е разиграла по линията между Кайро и Асуан. На мястото са пристигнали спешни екипи с кранове.

Железопътният трафик по линията е бил преустановен.

Египетският президент Абдел Фатах ас Сиси изрази съболезнования на близките на загиналите и съпричастие с ранените в катастрофата.

Разследват се причините за катастрофата.

От началото на века в Египет имаше няколко тежки железопътни катастрофи. Най-тежката от тях беше през 2002 г., когато пътнически влак се подпали и загинаха 361 души.


Египет
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