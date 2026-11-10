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ПВО свали осем дрона на ВСУ над Севастопол
  Тема: Украйна

ПВО свали осем дрона на ВСУ над Севастопол

10 Ноември, 2026 04:16, обновена 10 Ноември, 2026 04:51 984 3

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  • украйна

Михаил Развожаев призова жителите да се укрият

ПВО свали осем дрона на ВСУ над Севастопол - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Силите на противовъздушната отбрана и мобилни огневи групи отбиват атака срещу Севастопол, съобщи губернаторът на града Михаил Развожаев в канала си в месинджъра „Макс“.

"Нашите военни, сили за противовъздушна отбрана и мобилни пожарни екипи отблъснаха атаката на украинските въоръжени сили и неутрализираха осем вражески дрона. Никой не е пострадал. Не са регистрирани щети по градската инфраструктура“, написа той.

„Не пренебрегвайте мерките за сигурност! Напуснете откритите пространства и останете на безопасни места“, призова Развожаев. Той посочи, че военните използват различни средства за поразяване на дроновете, включително стрелково оръжие.

В съобщението не се посочват данни за пострадали хора или материални щети. Не е съобщено и дали всички въздушни цели са унищожени.


Украйна
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    04:30 10.11.2026

  • 2 В Свастопол

    1 1 Отговор
    продавали обзаведени апартаменти до плажа, по 50 долара за кв.м.

    Коментиран от #3

    04:32 10.11.2026

  • 3 Имаш ли

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "В Свастопол":

    данни къде да се запишем или направо да идем при Митрофанова?

    05:19 10.11.2026

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