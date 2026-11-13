Румъния предлага да финансира допълнителни американски войници

Румъния предлага на Съединените щати да поеме разходите за допълнителни американски военнослужещи, които да бъдат настанени в съществуващи бази на НАТО, както и на нови локации в страната. Букурещ предлага и ускоряване на разширяването на военното летище „Михаил Когълничану“.
„Изготвихме предложения, чрез които можем да настаним американски войници в съществуващите бази в Румъния и, разбира се, развитието на базата Когълничану, както е предвидено днес, също може да бъде ускорено“, заяви министърът на отбраната Щефан-Раду Опря пред Digi24.
Букурещ иска и оперативни военни структури
По думите на Опря румънското предложение не се изчерпва с увеличаване на броя на американските войници. Целта е в страната да присъстват и военни структури със значителен оперативен капацитет.
Министърът посочи като пример 101-ва въздушно-десантна дивизия на американската армия, чиято мисия в Румъния е приключила през 2025 г. Той подчерта мобилността и възможностите на подобни формирования.
Постоянното разполагане на американски военнослужещи би изисквало повече от осигуряване на помещения в базите. Според Опря трябва да бъдат създадени условия и за техните семейства.„Постоянната база може да означава не само подслон на войника, но и на семейството. Трябва да има места, където можете да ходите на училище с детето си, трябва да има и добра болница в района, от която да могат да се възползват както румънци, така и американски войници или други националности, присъстващи днес в Румъния“, каза министърът.
Сумата остава неуточнена
В обсъжданията за разходите за американското военно присъствие е била спомената сума от 15 000 долара за всеки военнослужещ. Опря обаче отрече информацията, че Румъния ще плаща по 15 000 евро на човек.„Не струва 15 000 евро, малко по-малко е, защото говорим за разходите за живот в Румъния, сравнени, ако щете, с разходите за живот в Полша. Но няма да навлизам в подробности засега“, заяви Щефан-Раду Опря.
Точният размер на плащането и механизмът, по който би се осъществило финансирането, не са обявени. Румънският министър посочи, че предложението е част от ангажимента на страната постепенно да увеличи разходите си за отбрана до 5% от брутния вътрешен продукт.
„Става въпрос за сигурност, при която споделяме разходите и в един момент мисля, че е наистина редно да бъде така, защото ние, румънците, също трябва да се грижим за себе си, заедно с американските си партньори, с френските и немските си партньори“, каза Опря.
Източници: digi24.ro
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