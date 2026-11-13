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Румъния предлага да финансира допълнителни американски войници

Румъния предлага да финансира допълнителни американски войници

13 Ноември, 2026 06:10 132 17

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Букурещ предлага настаняване в съществуващи бази на НАТО и ускорено разширяване на „Михаил Когълничану“. Точният размер на плащането не е уточнен

Румъния предлага да финансира допълнителни американски войници - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Румъния предлага на Съединените щати да поеме разходите за допълнителни американски военнослужещи, които да бъдат настанени в съществуващи бази на НАТО, както и на нови локации в страната. Букурещ предлага и ускоряване на разширяването на военното летище „Михаил Когълничану“.

„Изготвихме предложения, чрез които можем да настаним американски войници в съществуващите бази в Румъния и, разбира се, развитието на базата Когълничану, както е предвидено днес, също може да бъде ускорено“, заяви министърът на отбраната Щефан-Раду Опря пред Digi24.

Букурещ иска и оперативни военни структури

По думите на Опря румънското предложение не се изчерпва с увеличаване на броя на американските войници. Целта е в страната да присъстват и военни структури със значителен оперативен капацитет.

Министърът посочи като пример 101-ва въздушно-десантна дивизия на американската армия, чиято мисия в Румъния е приключила през 2025 г. Той подчерта мобилността и възможностите на подобни формирования.

Постоянното разполагане на американски военнослужещи би изисквало повече от осигуряване на помещения в базите. Според Опря трябва да бъдат създадени условия и за техните семейства.

„Постоянната база може да означава не само подслон на войника, но и на семейството. Трябва да има места, където можете да ходите на училище с детето си, трябва да има и добра болница в района, от която да могат да се възползват както румънци, така и американски войници или други националности, присъстващи днес в Румъния“, каза министърът.

Сумата остава неуточнена

В обсъжданията за разходите за американското военно присъствие е била спомената сума от 15 000 долара за всеки военнослужещ. Опря обаче отрече информацията, че Румъния ще плаща по 15 000 евро на човек.

„Не струва 15 000 евро, малко по-малко е, защото говорим за разходите за живот в Румъния, сравнени, ако щете, с разходите за живот в Полша. Но няма да навлизам в подробности засега“, заяви Щефан-Раду Опря.

Точният размер на плащането и механизмът, по който би се осъществило финансирането, не са обявени. Румънският министър посочи, че предложението е част от ангажимента на страната постепенно да увеличи разходите си за отбрана до 5% от брутния вътрешен продукт.

„Става въпрос за сигурност, при която споделяме разходите и в един момент мисля, че е наистина редно да бъде така, защото ние, румънците, също трябва да се грижим за себе си, заедно с американските си партньори, с френските и немските си партньори“, каза Опря.

Източници: digi24.ro


Румъния
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