САЩ изпращат около 600 военни в Панама срещу наркотрафика

САЩ започнаха да прехвърлят в Панама първи военнослужещи от батальон на 10-а планинска дивизия с численост около 600 души, съобщава „Ню Йорк таймс“, позовавайки се на американски представители. Подразделението е базирано във Форт Дръм, щата Ню Йорк, а военнослужещите ще бъдат насочени към нов учебен обект в джунглата.

Разполагането е част от разширяването на американската кампания срещу наркотрафика в Латинска Америка. След подготовката в Панама военнослужещите трябва да тренират с местни сили в Колумбия и Хондурас. В Колумбия е планирано участие в учението Southern Vanguard, което трябва да започне в края на октомври.

Временни ротации и възможна по-дълга мисия

Част от американския контингент може да осигурява допълнителна охрана на хеликоптери на САЩ. Други военнослужещи може да подпомагат американски специални части, които съветват местни военни при операции срещу предполагаеми наркотрафиканти.

Ротациите са замислени като временни, но според американски представители впоследствие могат да се превърнат в по-постоянна част от военното присъствие на Вашингтон в региона. Успоредно с това още няколкостотин военнослужещи от 10-а планинска дивизия се очаква да бъдат привлечени към ново командване за операции в Западното полукълбо със седалище в Маями.

Пентагонът отказва коментар

„Не мога да си припомня нито едно прехвърляне на американски войски в региона, което дори да се доближава до 600 души, с изключение на случаи като нашествия или природни бедствия“, заяви Адам Исаксон, директор по отбранителния надзор във Вашингтонския офис за Латинска Америка.

Властите на Панама, Колумбия и Хондурас не са отговорили на запитванията за плановете на Вашингтон. Южното командване на въоръжените сили на САЩ е препратило въпросите към Пентагона, който е отказал да коментира прехвърлянето.

В началото на октомври министърът на отбраната на САЩ Пит Хегсет заяви, че Вашингтон разширява военното си присъствие в Централна и Южна Америка заедно с Еквадор, Хондурас, Гватемала и Панама и допусна изпращането на американски сили от Европа. През март САЩ и Еквадор започнаха съвместна операция срещу наркотрафикантски групи на територията на Еквадор.

Източници: aa.com.tr