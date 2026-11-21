Turkish Airlines предлага двупосочни билети от София до Мале за 889 евро за периода 23–29 януари 2027 г. Цената включва чекиран багаж и е с 327,77 евро по-ниска от тази на директния полет на българската GullivAir за същите дати.

Данните са от проверка на TravelNews.bg в резервационните системи на двете авиокомпании. Според публикацията билетът на GullivAir в икономична класа струва 1216,77 евро. За двама пътници разликата достига 655,54 евро.

По-ниската цена е с прекачване в Истанбул

Офертата на Turkish Airlines включва едно прекачване в Истанбул във всяка посока. Полетът от София излита в 21:45 ч. и пристига в Мале в 12:35 ч. на следващия ден, като общото пътуване продължава 11 часа и 50 минути.

За връщането са посочени различни комбинации. При едната самолетът излита от Мале в 9:00 ч. и пристига в София в 20:55 ч. след 14 часа и 55 минути. Друга възможност струва 1008 евро, излита в 22:35 ч. и каца в София в 8:40 ч. на следващия ден. Продължителността е 13 часа и 5 минути.

На далечните си полети Turkish Airlines предлага индивидуални екрани, развлекателна система, топла храна и напитки, посочва TravelNews.bg.

GullivAir предлага директен полет

Предимството на GullivAir е директната връзка между София и Мале. Полетът на 23 януари излита от Терминал 2 в 19:45 ч. и пристига на международното летище „Велана“ в 7:15 ч. на следващата сутрин. Обратното излитане на 29 януари е в 16:30 ч., а кацането в София е в 23:00 ч.

Според TravelNews.bg директният маршрут съкращава пътуването с около 3 часа и 20 минути спрямо посочената комбинация на Turkish Airlines и премахва необходимостта от престой на транзитно летище. Това може да има значение за пътници с деца, повече багаж или последващ трансфер с хидроплан или моторна лодка до курорта.

GullivAir планира да изпълнява сезонни директни полети между София и Мале през зимния сезон 2026/2027 г., с излитане от София в събота и връщане от Малдивите в петък.

Така пътуващите могат да избират между по-ниска цена с прекачване и по-скъп директен полет. При конкретните януарски дати разликата е близо 328 евро на човек.