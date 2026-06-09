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Turkish Airlines разширява флота си с 420 самолета за ултрадълги разстояния

Turkish Airlines разширява флота си с 420 самолета за ултрадълги разстояния

9 Юни, 2026 10:41 962 7

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Новите самолети ще позволят на авиокомпанията да извършва директни полети с продължителност до 17 часа

Turkish Airlines разширява флота си с 420 самолета за ултрадълги разстояния - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Самолети за полети на ултрадълги разстояния ще бъдат прибавени към флота на „Търкиш еърлайнз“ (Turkish Airlines), националния авиопревозвач на Турция. Чрез тях компанията планира да разшири мрежата си от директни полети. Новите машини за ултрадълги разстояния се предвижда да бъдат въведени в експлоатация в края на 2027 година, съобщи „Хюриет дейли нюз“, предаде БТА.

Според изявление на председателя и изпълнителен директор на компанията Мурат Шекер са поръчани около 420 броя самолети от специално конфигурирани версии на Airbus A350-1000, проектирани за свръхдълги полети.

Новите самолети ще позволят на авиокомпанията да извършва директни полети с продължителност до 17 часа. Така по-лесно ще се стига директно до далечни дестинации като Сидни и Мелбърн. Проектираните самолети Airbus A350 ще свързват директно Истанбул с Буенос Айрес и Лима, до които „Търкиш еърлайнз“ към момента няма директни полети.

2026 г. се преценява като трудна поради значителния натиск върху авиоиндустрията като цяло и върху „Търкиш еърлайнз“ заради значителния натиск върху разходите за гориво.

Очакванията са, че въздействието на продължаващите предизвикателства ще намалее след края на летния сезон.

Ръководителят на „Търкиш еърлайнз“ прогнозира, че през тази година авиокомпанията може да постигне увеличение на капацитета само с около 1 до 2 процента, докато първоначалната цел е била около 7 до 8 процента.

„Обширната мрежа на авиокомпанията ѝ помага ефективно да преодолее настоящите предизвикателства. Надяваме се да завършим тази година с ограничени загуби и умерен растеж, а след това да продължим пътя на растежа на „Търкиш еърлайнс“ оттам, откъдето спряхме“, казва Мурат Шекер.

Самолетите за ултрадълги разстояния (Ultra-Long Range – ULR) са специализирани широкофюзелажни машини, способни да летят между 16 и 20 часа без прекъсване. Те свързват отдалечени точки на планетата директно, спестявайки време и избягвайки междинни кацания.


Турция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Самолетите са руски

    1 10 Отговор
    без резервни части.

    Коментиран от #2

    10:42 09.06.2026

  • 2 Нека да пиша

    7 4 Отговор

    До коментар #1 от "Самолетите са руски":

    Никога не са използвали руски самолети в гражданската си авиация. А,и Русия няма капацитет да прави самолети .

    10:54 09.06.2026

  • 3 нещо

    4 1 Отговор
    не е ясно в тази статия - Купувача казва - ще си купим нещо ... Ама продавача явно НЯМА капацитет за производството на подобна стока, та затова НЕ Е ЯСНО кой е тоя продавач ...

    Коментиран от #6

    10:55 09.06.2026

  • 4 Турция погълна Русия

    5 5 Отговор
    От Джуджи останаха само токчетата

    11:04 09.06.2026

  • 5 асенчо

    0 1 Отговор
    Така потъват данъците ни със забраните.

    11:06 09.06.2026

  • 6 Я пъ тоа

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "нещо":

    Кой ти казва че през 2027г ша въведат в експлоатация всичките 100 ЕЪРБЪСА.

    11:12 09.06.2026

  • 7 Българин

    0 2 Отговор
    Турция нищо няма да разшири, защото Аирбус на практика е фалирал и съвсем скоро ще преустанови изцяло производството си, а в близките години и продажбата на резервни части. Така че това приключи! Единствените самолети, които реално могат да бъдат поръчани за Руските и китайските!

    11:29 09.06.2026

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