Wizz Air предупреди, че самолетните билети може да поскъпнат

Авиокомпанията „Уиз Еър“ (Wizz Air) изрази опасения, че част от предвидените промени в правилата на Европейския съюз за правата на пътниците във въздушния транспорт могат да доведат до увеличаване на разходите за милиони пътници в Европа и да ограничат гъвкавостта, която е направила въздушния транспорт по-достъпен. Това се посочва в позиция на авиокомпанията, цитирана от БТА.
Повод за становището е постигнатото политическо споразумение между Европейския парламент и Съвета на ЕС за преразглеждане на правилата за правата на пътниците във въздушния транспорт.
От компанията отбелязват, че споразумението запазва действащия режим за обезщетения съгласно Регламент ЕО №261, включително правото на обезщетение при закъснения над три часа и размер на компенсациите до 600 евро.
Според превозвача решението да не бъде модернизирана рамката, създадена преди повече от две десетилетия, не отчита съвременните предизвикателства пред авиационния сектор, сред които са увеличеният въздушен трафик, ограниченията на инфраструктурата, смущенията в управлението на въздушното движение и геополитическите фактори.
От „Уиз Еър“ посочват още, че преработеното споразумение не предвижда мерки по отношение на причините за продължителните закъснения и отменени полети, свързани с управлението на въздушния трафик, като според позицията авиокомпаниите продължават да поемат разходите за проблеми в системата.
В съобщението се приветства намерението да бъде гарантирано, че малките деца ще бъдат настанявани на места до своите родители или настойници. От авиокомпанията отбелязват, че от години прилагат политика, според която деца под 14-годишна възраст автоматично получават места до придружаващия ги възрастен без допълнително заплащане.
Компанията изразява резерви и към новите изисквания за представянето на таксите за багаж по време на резервация. От „Уиз Еър“ заявяват, че подкрепят прозрачността при информирането на клиентите, но смятат, че пътниците трябва да запазят възможността сами да избират и да заплащат само услугите, които използват.
Според превозвача ограниченията върху отделното ценообразуване на услугите могат да доведат до повишаване на най-ниските тарифи, включително за пътници, които пътуват с малко багаж и не се нуждаят от допълнителни услуги.
От компанията предупреждават, че допълнителните регулаторни изисквания ще доведат до административни и оперативни разходи, които в крайна сметка могат да бъдат прехвърлени върху потребителите.
„Уиз Еър“ заявява, че остава ангажирана с предлагането на достъпни цени при запазване на високи стандарти за безопасност, надеждност и обслужване на клиентите. От авиокомпанията призовават институциите на Европейския съюз при предстоящите обсъждания по прилагането на реформата да гарантират, че окончателната рамка ще запази свободата на избор за потребителите, ще подкрепя конкуренцията и свързаността и няма да води до неволно увеличаване на разходите за пътуване.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гориил
14:09 17.06.2026
2 име
Коментиран от #4
14:11 17.06.2026
3 Голямото мерене
Коментиран от #9
14:15 17.06.2026
4 Бичето
До коментар #2 от "име":Ти сам си си решил да се качваш на тая летяща тенекия. Аз си имам мерджан С-ка и той ръмжейки ме води по цялата Европа, но най-вече у Византия. За два часа и си пия фрапето на Неа Калиакратия. Пък вие се гъчкайте у консервите
Коментиран от #5, #6
14:18 17.06.2026
5 Баща ти
До коментар #4 от "Бичето":Тихо бе циганенце!!!
14:37 17.06.2026
6 име
До коментар #4 от "Бичето":Явно никога не си тръгвал с кола на 1500+ пътуване. Летенето в облаците е безплатно, но тръгни веднъж и повече няма да правиш такава грешка. Между другото, райън еър летят с падащи боинги, Уизеър поне са на еърбъси.
Коментиран от #12
14:38 17.06.2026
7 Персоналите
14:53 17.06.2026
8 Много ясно,
15:21 17.06.2026
9 РРс
До коментар #3 от "Голямото мерене":Каква Луфтханза бе човек? Незнаеш кога ще решат да стачкуват. И вече стачките им са по 2-3 дена.
Коментиран от #10
15:36 17.06.2026
10 Случва се
До коментар #9 от "РРс":Но не изхвърлят хора за + 1 см портмоне, или " лична вещ".
15:41 17.06.2026
11 късо име
16:00 17.06.2026
12 И какъв
До коментар #6 от "име":е проблема на 1500 или повече километри? Да, отнема време, да може да е по изморително, но пък си сам гооспдар на себе си - тръгваш, спираш, носиш багаж колкото и какъвто искаш.
Поне за пътувания из Европа е абсолютно ОК, е освен ако не си електрика..
16:08 17.06.2026