Wizz Air предупреди, че самолетните билети може да поскъпнат

Авиокомпанията „Уиз Еър“ (Wizz Air) изрази опасения, че част от предвидените промени в правилата на Европейския съюз за правата на пътниците във въздушния транспорт могат да доведат до увеличаване на разходите за милиони пътници в Европа и да ограничат гъвкавостта, която е направила въздушния транспорт по-достъпен. Това се посочва в позиция на авиокомпанията, цитирана от БТА.

Повод за становището е постигнатото политическо споразумение между Европейския парламент и Съвета на ЕС за преразглеждане на правилата за правата на пътниците във въздушния транспорт.

От компанията отбелязват, че споразумението запазва действащия режим за обезщетения съгласно Регламент ЕО №261, включително правото на обезщетение при закъснения над три часа и размер на компенсациите до 600 евро.

Според превозвача решението да не бъде модернизирана рамката, създадена преди повече от две десетилетия, не отчита съвременните предизвикателства пред авиационния сектор, сред които са увеличеният въздушен трафик, ограниченията на инфраструктурата, смущенията в управлението на въздушното движение и геополитическите фактори.

От „Уиз Еър“ посочват още, че преработеното споразумение не предвижда мерки по отношение на причините за продължителните закъснения и отменени полети, свързани с управлението на въздушния трафик, като според позицията авиокомпаниите продължават да поемат разходите за проблеми в системата.

В съобщението се приветства намерението да бъде гарантирано, че малките деца ще бъдат настанявани на места до своите родители или настойници. От авиокомпанията отбелязват, че от години прилагат политика, според която деца под 14-годишна възраст автоматично получават места до придружаващия ги възрастен без допълнително заплащане.

Компанията изразява резерви и към новите изисквания за представянето на таксите за багаж по време на резервация. От „Уиз Еър“ заявяват, че подкрепят прозрачността при информирането на клиентите, но смятат, че пътниците трябва да запазят възможността сами да избират и да заплащат само услугите, които използват.

Според превозвача ограниченията върху отделното ценообразуване на услугите могат да доведат до повишаване на най-ниските тарифи, включително за пътници, които пътуват с малко багаж и не се нуждаят от допълнителни услуги.

От компанията предупреждават, че допълнителните регулаторни изисквания ще доведат до административни и оперативни разходи, които в крайна сметка могат да бъдат прехвърлени върху потребителите.

„Уиз Еър“ заявява, че остава ангажирана с предлагането на достъпни цени при запазване на високи стандарти за безопасност, надеждност и обслужване на клиентите. От авиокомпанията призовават институциите на Европейския съюз при предстоящите обсъждания по прилагането на реформата да гарантират, че окончателната рамка ще запази свободата на избор за потребителите, ще подкрепя конкуренцията и свързаността и няма да води до неволно увеличаване на разходите за пътуване.