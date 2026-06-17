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Wizz Air предупреди, че самолетните билети може да поскъпнат

Wizz Air предупреди, че самолетните билети може да поскъпнат

17 Юни, 2026 14:04 1 078 12

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Компанията изразява резерви и към новите изисквания за представянето на таксите за багаж по време на резервация

Wizz Air предупреди, че самолетните билети може да поскъпнат - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Авиокомпанията „Уиз Еър“ (Wizz Air) изрази опасения, че част от предвидените промени в правилата на Европейския съюз за правата на пътниците във въздушния транспорт могат да доведат до увеличаване на разходите за милиони пътници в Европа и да ограничат гъвкавостта, която е направила въздушния транспорт по-достъпен. Това се посочва в позиция на авиокомпанията, цитирана от БТА.

Повод за становището е постигнатото политическо споразумение между Европейския парламент и Съвета на ЕС за преразглеждане на правилата за правата на пътниците във въздушния транспорт.

От компанията отбелязват, че споразумението запазва действащия режим за обезщетения съгласно Регламент ЕО №261, включително правото на обезщетение при закъснения над три часа и размер на компенсациите до 600 евро.

Според превозвача решението да не бъде модернизирана рамката, създадена преди повече от две десетилетия, не отчита съвременните предизвикателства пред авиационния сектор, сред които са увеличеният въздушен трафик, ограниченията на инфраструктурата, смущенията в управлението на въздушното движение и геополитическите фактори.

От „Уиз Еър“ посочват още, че преработеното споразумение не предвижда мерки по отношение на причините за продължителните закъснения и отменени полети, свързани с управлението на въздушния трафик, като според позицията авиокомпаниите продължават да поемат разходите за проблеми в системата.

В съобщението се приветства намерението да бъде гарантирано, че малките деца ще бъдат настанявани на места до своите родители или настойници. От авиокомпанията отбелязват, че от години прилагат политика, според която деца под 14-годишна възраст автоматично получават места до придружаващия ги възрастен без допълнително заплащане.

Компанията изразява резерви и към новите изисквания за представянето на таксите за багаж по време на резервация. От „Уиз Еър“ заявяват, че подкрепят прозрачността при информирането на клиентите, но смятат, че пътниците трябва да запазят възможността сами да избират и да заплащат само услугите, които използват.

Според превозвача ограниченията върху отделното ценообразуване на услугите могат да доведат до повишаване на най-ниските тарифи, включително за пътници, които пътуват с малко багаж и не се нуждаят от допълнителни услуги.

От компанията предупреждават, че допълнителните регулаторни изисквания ще доведат до административни и оперативни разходи, които в крайна сметка могат да бъдат прехвърлени върху потребителите.

„Уиз Еър“ заявява, че остава ангажирана с предлагането на достъпни цени при запазване на високи стандарти за безопасност, надеждност и обслужване на клиентите. От авиокомпанията призовават институциите на Европейския съюз при предстоящите обсъждания по прилагането на реформата да гарантират, че окончателната рамка ще запази свободата на избор за потребителите, ще подкрепя конкуренцията и свързаността и няма да води до неволно увеличаване на разходите за пътуване.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гориил

    7 2 Отговор
    Цените на горивата се покачват ежедневно и доскоро бяха частично компенсирани от европейските фондове. Но ресурсите бързо се изчерпват и по-високите цени на самолетните билети са само въпрос на време.

    14:09 17.06.2026

  • 2 име

    6 0 Отговор
    Целта е билетите да станат по-скъпи, че да може скъпите авиокомпании да са по-конкурентоспособни. Евтините пък си имат и те минусите. В райънеър, които са от най-евтините, за да не плащат обезщетение, пускат качването на борда, набутват всички в ръкава и ги карат да чакат поне един час докато оправят самолета. Само, че се води че се качваш на борда и няма закъснение. Уизеър не сатолкова евтини и мизерни като райън.

    Коментиран от #4

    14:11 17.06.2026

  • 3 Голямото мерене

    5 5 Отговор
    Са тези нискотарифници и целта им някоя жертвичка, букнала " ръчен" да плати инза другите. Обирджийска история и това със см. Накрая истината е, че Луфтханза е за предпочитане, за съжаление нямат директни удобни, а с прикачване, понякога

    Коментиран от #9

    14:15 17.06.2026

  • 4 Бичето

    2 10 Отговор

    До коментар #2 от "име":

    Ти сам си си решил да се качваш на тая летяща тенекия. Аз си имам мерджан С-ка и той ръмжейки ме води по цялата Европа, но най-вече у Византия. За два часа и си пия фрапето на Неа Калиакратия. Пък вие се гъчкайте у консервите

    Коментиран от #5, #6

    14:18 17.06.2026

  • 5 Баща ти

    5 1 Отговор

    До коментар #4 от "Бичето":

    Тихо бе циганенце!!!

    14:37 17.06.2026

  • 6 име

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Бичето":

    Явно никога не си тръгвал с кола на 1500+ пътуване. Летенето в облаците е безплатно, но тръгни веднъж и повече няма да правиш такава грешка. Между другото, райън еър летят с падащи боинги, Уизеър поне са на еърбъси.

    Коментиран от #12

    14:38 17.06.2026

  • 7 Персоналите

    2 0 Отговор
    Получават някой цент, за да се заяждат за багажа. За тази цел си предвидете мека чанта, за да можете да се навлечете допълнително, по възможнст с 1/3 от дрехите си.

    14:53 17.06.2026

  • 8 Много ясно,

    2 0 Отговор
    Нашия умник, дето се радваше, че нагърчил компаниите да ни изпълняват прищевките безплатно, сега да ви обясни, че вместо повече да плащат някои, в момента много ще плащаме всички! Това е математика, бе - не може да изкарваш 5, а да харчиш 20!

    15:21 17.06.2026

  • 9 РРс

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Голямото мерене":

    Каква Луфтханза бе човек? Незнаеш кога ще решат да стачкуват. И вече стачките им са по 2-3 дена.

    Коментиран от #10

    15:36 17.06.2026

  • 10 Случва се

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "РРс":

    Но не изхвърлят хора за + 1 см портмоне, или " лична вещ".

    15:41 17.06.2026

  • 11 късо име

    1 0 Отговор
    Това беше целта, под "благородната" идея , че мислели за правата на хората, направиха схема да вдигнат цените на нискотарифните превозвачи, че да не бъркат в джоба на маститите гиганти. Елементарна схема, ама ти го пробутват като "бонус". И този нашия цър вул излезнал да ми се пъчи..

    16:00 17.06.2026

  • 12 И какъв

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "име":

    е проблема на 1500 или повече километри? Да, отнема време, да може да е по изморително, но пък си сам гооспдар на себе си - тръгваш, спираш, носиш багаж колкото и какъвто искаш.
    Поне за пътувания из Европа е абсолютно ОК, е освен ако не си електрика..

    16:08 17.06.2026