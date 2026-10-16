Десетки хиляди ученици протестираха в Италия

Десетки хиляди ученици излязоха на протест в редица градове на Италия с искания за по-добри условия в училищата. Демонстрации имаше в Рим, Милано, Торино и други големи градове.

В повечето места протестите преминаха мирно. В Торино обаче се стигна до сблъсъци, след като десетки демонстранти атакуваха служители на реда с камъни, стъклени бутилки и сигнални ракети. Полицията отговори с водно оръдие и сълзотворен газ. Стотици участници в шествието носеха маски.

В Милано ученици издигнаха плакати и скандираха лозунги на френски език, включително „Всички мразят полицията“. В Рим също се проведе протестно шествие.

Искания за повече учители и по-добра база

Основните искания на учениците са свързани с назначаването на повече учители и подобряването на материалната база в училищата. Те последваха примера на свои връстници във Франция, където от края на септември се провеждат протести срещу състоянието на образователната система.

Италианските демонстрации са насочени и срещу новия закон за образованието. Той предвижда през следващата година да бъде ограничен делът на чужденците с незадоволителни познания по италиански език.

Според ДПА протестите в Италия са част от по-широко недоволство сред гимназистите от условията в училищата и от планираните промени в образователната политика.

Източници: bta.bg