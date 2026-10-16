Десетки хиляди ученици протестираха в Италия

Десетки хиляди ученици излязоха на протест в редица градове на Италия с искания за по-добри условия в училищата. Демонстрации имаше в Рим, Милано, Торино и други големи градове.
В повечето места протестите преминаха мирно. В Торино обаче се стигна до сблъсъци, след като десетки демонстранти атакуваха служители на реда с камъни, стъклени бутилки и сигнални ракети. Полицията отговори с водно оръдие и сълзотворен газ. Стотици участници в шествието носеха маски.
В Милано ученици издигнаха плакати и скандираха лозунги на френски език, включително „Всички мразят полицията“. В Рим също се проведе протестно шествие.
Искания за повече учители и по-добра база
Основните искания на учениците са свързани с назначаването на повече учители и подобряването на материалната база в училищата. Те последваха примера на свои връстници във Франция, където от края на септември се провеждат протести срещу състоянието на образователната система.
Италианските демонстрации са насочени и срещу новия закон за образованието. Той предвижда през следващата година да бъде ограничен делът на чужденците с незадоволителни познания по италиански език.
Според ДПА протестите в Италия са част от по-широко недоволство сред гимназистите от условията в училищата и от планираните промени в образователната политика.
Източници: bta.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Наблюдателен
22:40 16.10.2026
2 А50
22:43 16.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 ИНТЕРЕСНО?
22:51 16.10.2026
5 Стеф
23:08 16.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.