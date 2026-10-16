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Десетки хиляди ученици протестираха в Италия

Десетки хиляди ученици протестираха в Италия

16 Октомври, 2026 22:36 546 6

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В Торино се стигна до сблъсъци между протестиращи и полиция

Десетки хиляди ученици протестираха в Италия - 1
Снимка: Shutterstock
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Десетки хиляди ученици излязоха на протест в редица градове на Италия с искания за по-добри условия в училищата. Демонстрации имаше в Рим, Милано, Торино и други големи градове.

В повечето места протестите преминаха мирно. В Торино обаче се стигна до сблъсъци, след като десетки демонстранти атакуваха служители на реда с камъни, стъклени бутилки и сигнални ракети. Полицията отговори с водно оръдие и сълзотворен газ. Стотици участници в шествието носеха маски.

В Милано ученици издигнаха плакати и скандираха лозунги на френски език, включително „Всички мразят полицията“. В Рим също се проведе протестно шествие.

Искания за повече учители и по-добра база

Основните искания на учениците са свързани с назначаването на повече учители и подобряването на материалната база в училищата. Те последваха примера на свои връстници във Франция, където от края на септември се провеждат протести срещу състоянието на образователната система.

Италианските демонстрации са насочени и срещу новия закон за образованието. Той предвижда през следващата година да бъде ограничен делът на чужденците с незадоволителни познания по италиански език.

Според ДПА протестите в Италия са част от по-широко недоволство сред гимназистите от условията в училищата и от планираните промени в образователната политика.

Източници: bta.bg


Италия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Наблюдателен

    12 0 Отговор
    А защо при илъчването на тези протести по телевизията се веят червени знамена със сърп и чук? Какъв е истинския мотив за тази огромна масовост, някой ще каже ли?

    22:40 16.10.2026

  • 2 А50

    6 1 Отговор
    Нещо ученическа пролет, септември ще бъде май

    22:43 16.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 ИНТЕРЕСНО?

    4 2 Отговор
    Оп-па и тука хибридка като във Франция!

    22:51 16.10.2026

  • 5 Стеф

    2 0 Отговор
    А Катюша пяха ли?

    23:08 16.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

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