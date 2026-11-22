Финландия се опитва да събере над 25 млрд. евро от Русия и „Газпром“ чрез изпълнително производство, основано на три решения на международни арбитражни трибунали. Сумата е най-голямата, която някога е била търсена чрез финландските съдебни изпълнители, съобщи финландската обществена медия Yle.

Най-голямото вземане е около 16,4 млрд. евро срещу „Газпром Експорт“ – дружеството, което изнася руски газ. То е свързано със спирането на доставките за германската енергийна компания „Унипер“ и други европейски дружества през 2022 г. След прекъсването „Унипер“ е купувала газ от пазара на значително по-високи цени, за да изпълнява договорите си с клиенти.

През юни 2024 г. арбитражен трибунал присъди на „Унипер“ повече от 14 млрд. евро обезщетение от дъщерно дружество на „Газпром“. Германската компания беше изправена пред сериозна финансова криза и получи подкрепа от германската държава. Финландският държавен концерн „Фортум“ беше неин мажоритарен собственик до 2022 г., когато се отказа от дела си като част от спасителния пакет.

Изпълнителното производство вече е довело до частично плащане. Според документа за събиране на вземанията на „Унипер“ са преведени над 130 млн. евро.

Близо 10 млрд. евро се търсят от руската държава

Останалата част от сумата – близо 10 млрд. евро – се отнася до две отделни дела срещу Русия. Люксембургското дружество „Юкос Кепитъл“ търси около 4,3 млрд. евро заради твърдяна незаконна експроприация на инвестиции в Русия. През 2021 г. международен арбитражен трибунал постанови, че руската държава е нарушила задълженията си за защита на инвестициите.

Другото вземане е на украинската енергийна компания „Нафтогаз“ и свързани с нея дружества. Във Финландия те претендират за 4,9 млрд. евро. През април 2023 г. арбитраж в Хага задължи Русия да плати на „Нафтогаз“ повече от 5 млрд. долара за загуби, свързани с отнемането на активи в Крим.

Финландските съдебни изпълнители вече са запорирали руски имоти, дялове в жилищни дружества и парични средства за десетки милиони евро. Yle обобщава ограничените възможности за пълно събиране така:

„Пълното събиране би било възможно само ако Русия или „Газпром“ прехвърлят значителни активи във Финландия.“

Съдът спря новите запори

В началото на ноември Апелативният съд в Хелзинки спря налагането на нови запори върху руски активи. Причината е решение на апелативен съд в Хага от септември, с което е поставена под съмнение компетентността на арбитражния трибунал по значителна част от исковете. Вече наложените запори остават в сила засега.

Русия оспорва както решенията за обезщетенията, така и изпълнението им във Финландия и други държави. Затова процесът може да продължи с нови съдебни обжалвания, докато възможностите за реална продажба на руско имущество във Финландия остават ограничени.

Източници: yle.fi, en.lb.ua, en.reflect.ee