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Украинската армия с нов план: Русия няма ресурс и не пази всички военни летища с ПВО
  Тема: Украйна

Украинската армия с нов план: Русия няма ресурс и не пази всички военни летища с ПВО

6 Ноември, 2026 20:51 476 19

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  • дронове

Говорителят на украинските ВМС твърди, че някои руски летища разполагат с един или два комплекса „Панцир“, а други са без прикритие

Украинската армия с нов план: Русия няма ресурс и не пази всички военни летища с ПВО - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Украинская правда Украинская правда

Русия изпитва недостиг на системи за противовъздушна отбрана за прикритие на ключови военни обекти, включително летища. Това заяви говорителят на Военноморските сили на Въоръжените сили на Украйна Дмитро Плетенчук в ефира на украинска национална телевизия.

Плетенчук коментира унищожаването на площадки за изстрелване на безпилотни апарати край летище „Гвардийское“ в Крим, както и на няколко руски комплекса „Панцир“. Според него системните удари водят до постепенно изчерпване на руските ресурси и оставят въздушното пространство на страната все по-слабо защитено.

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„Някои съоръжения, дори от такъв клас като военно летище, изобщо нямат покритие. Някъде имат един „Панцир“, някъде два. Разбира се, това не е Валдай, където можете да преброите десетки. Съответно има недостиг“, заяви Плетенчук.

По думите му надеждна противовъздушна защита се поддържа предимно около официални резиденции. Той определи всеки унищожен комплекс „Панцир“ като нова пролука в руската ПВО.

„Всяка такава пролука означава, че след като противовъздушната отбрана бъде унищожена, ще бъде унищожено и следващото нещо, което тя е покривала“, каза говорителят.

Плетенчук заяви, че действията срещу руските системи за противовъздушна отбрана ще продължат. Според него това е необходимо за изпълнението на други бойни задачи на Въоръжените сили на Украйна.

Източници: focus-news.net


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    12 8 Отговор
    Глупости!!!
    Англия е с нов план, украинците са си все същите жертви - и на англичаните, и на своите укрофашисти!!!

    Коментиран от #4, #7

    20:54 06.11.2026

  • 2 Ами

    7 6 Отговор
    Опраскайте ги.

    20:54 06.11.2026

  • 3 Мухаха

    12 6 Отговор
    Киев без ток, вода и ток. Киевчани се изнасят по селата.

    Коментиран от #10

    20:55 06.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Овчар

    2 0 Отговор
    Ай лягам..!

    20:58 06.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Българин

    2 6 Отговор
    Ами как да има такива системи в наличност, когато половината от тях се занимават с опазването на дребното човече Путин къси.

    20:58 06.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Ами

    4 0 Отговор
    Някакви планове за електричество?
    Или план как ще изкарат зимата?

    Коментиран от #13

    20:59 06.11.2026

  • 12 Питай

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Извинете ме пак":

    Родитрлката си, тя държеше човека!

    20:59 06.11.2026

  • 13 Ами

    0 2 Отговор

    До коментар #11 от "Ами":

    В Якутск е същото без война.

    21:00 06.11.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Примати

    0 0 Отговор
    За последните 6 дни Русия е загубила около 13 000 войници и 6 рафинерии. Разликата , е че до преди паузата от две седмици докато Украйна се въздържаше да удря рафинерии , за да изчака Тръмп евентуално да наложи част от адските санкции , то сега украинските дронове не удрят сама тръбите за първична преработка ами разгромяват цялата рафинерия…

    21:03 06.11.2026

  • 17 Укротрола с рака ака, ака, ака

    1 0 Отговор
    А някой някъде го трака, трака, трака...

    21:03 06.11.2026

  • 18 Демокрад

    1 1 Отговор
    Руснаците два еднакви пирона не могат да произведат

    Коментиран от #19

    21:03 06.11.2026

  • 19 А тебе как те направиха?

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Демокрад":

    Питай майка си като е била на почивка в Слънчев бряг с трактористите от Русия.

    21:04 06.11.2026

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