Русия изпитва недостиг на системи за противовъздушна отбрана за прикритие на ключови военни обекти, включително летища. Това заяви говорителят на Военноморските сили на Въоръжените сили на Украйна Дмитро Плетенчук в ефира на украинска национална телевизия.

Плетенчук коментира унищожаването на площадки за изстрелване на безпилотни апарати край летище „Гвардийское“ в Крим, както и на няколко руски комплекса „Панцир“. Според него системните удари водят до постепенно изчерпване на руските ресурси и оставят въздушното пространство на страната все по-слабо защитено.

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„Някои съоръжения, дори от такъв клас като военно летище, изобщо нямат покритие. Някъде имат един „Панцир“, някъде два. Разбира се, това не е Валдай, където можете да преброите десетки. Съответно има недостиг“, заяви Плетенчук.

По думите му надеждна противовъздушна защита се поддържа предимно около официални резиденции. Той определи всеки унищожен комплекс „Панцир“ като нова пролука в руската ПВО.

„Всяка такава пролука означава, че след като противовъздушната отбрана бъде унищожена, ще бъде унищожено и следващото нещо, което тя е покривала“, каза говорителят.

Плетенчук заяви, че действията срещу руските системи за противовъздушна отбрана ще продължат. Според него това е необходимо за изпълнението на други бойни задачи на Въоръжените сили на Украйна.

Източници: focus-news.net