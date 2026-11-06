Украинската армия с нов план: Русия няма ресурс и не пази всички военни летища с ПВО

Русия изпитва недостиг на системи за противовъздушна отбрана за прикритие на ключови военни обекти, включително летища. Това заяви говорителят на Военноморските сили на Въоръжените сили на Украйна Дмитро Плетенчук в ефира на украинска национална телевизия.
Плетенчук коментира унищожаването на площадки за изстрелване на безпилотни апарати край летище „Гвардийское“ в Крим, както и на няколко руски комплекса „Панцир“. Според него системните удари водят до постепенно изчерпване на руските ресурси и оставят въздушното пространство на страната все по-слабо защитено.
По думите му надеждна противовъздушна защита се поддържа предимно около официални резиденции. Той определи всеки унищожен комплекс „Панцир“ като нова пролука в руската ПВО.
„Всяка такава пролука означава, че след като противовъздушната отбрана бъде унищожена, ще бъде унищожено и следващото нещо, което тя е покривала“, каза говорителят.
Плетенчук заяви, че действията срещу руските системи за противовъздушна отбрана ще продължат. Според него това е необходимо за изпълнението на други бойни задачи на Въоръжените сили на Украйна.
Източници: focus-news.net
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Англия е с нов план, украинците са си все същите жертви - и на англичаните, и на своите укрофашисти!!!
Коментиран от #4, #7
20:54 06.11.2026
2 Ами
20:54 06.11.2026
3 Мухаха
Коментиран от #10
20:55 06.11.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
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6 Овчар
20:58 06.11.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Българин
20:58 06.11.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Ами
Или план как ще изкарат зимата?
Коментиран от #13
20:59 06.11.2026
12 Питай
До коментар #4 от "Извинете ме пак":Родитрлката си, тя държеше човека!
20:59 06.11.2026
13 Ами
До коментар #11 от "Ами":В Якутск е същото без война.
21:00 06.11.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Примати
21:03 06.11.2026
17 Укротрола с рака ака, ака, ака
21:03 06.11.2026
18 Демокрад
Коментиран от #19
21:03 06.11.2026
19 А тебе как те направиха?
До коментар #18 от "Демокрад":Питай майка си като е била на почивка в Слънчев бряг с трактористите от Русия.
21:04 06.11.2026