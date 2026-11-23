Пътят Бургас – Варна в района на Свети Влас е временно затворен, след като автокран е излязъл от пътното платно и се е преобърнал в крайпътна канавка. Част от машината е останала върху стръмен горист склон.
На място са изпратени специализирани автомобили и тежка техника. Извършва се операция по изтеглянето на крана, а движението е спряно, за да се осигури безопасността на екипите и на преминаващите автомобили, съобщи БНТ.
Към момента няма информация за пострадали. Не са известни и причините, довели до инцидента.
Източници: bntnews.bg
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