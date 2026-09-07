Джорджа Мелони и основният й опонент в дясното пространство Ваначи стартираха предизборната кампания

В петък на митинг в южния италиански град Бари, с който отпразнува подобряването на рекорда по правителствено дълголетие в републиканска Италия, италианският премиер Джорджа Мелони и нейната управляваща партия „Италиански братя“ де факто започнаха предизборната кампания за парламентарните избори догодина, обобщават световните агенции Франс прес, Ройтерс, Асошиейтед прес и ДПА и италиански медии, сред които АНСА, „Кориере дела сера“, „РАИ Нюз“, „Ти Джи Ком 24“, „Скай Ти Джи 24“, „Манифесто“ и др.

Речта на италианския премиер на митинга в Бари продължи един час. Видеоконферентно на митинга се включиха и италианските вицепремиери Антонио Таяни и Матео Салвини, които са съответно лидери на коалиционните партньори на Мелони – десноцентристката „Форца Италия“ и крайнодясната „Лига“. Сред почетните гости на митинга бяха представители на партията на Мелони, министри, председателят на италианския Сенат Иняцио Ла Руса, който е също от „Италиански братя“, и Рафаеле Фито, италианският заместник-председател на Европейската комисия, излъчен от правителството на Мелони и също представител на нейната партия.

В речта си на митинга Мелони изтъкна стабилността на нейното управление, което към петък отбеляза 1413 дни на власт. "Стабилността е първата голяма реформа, която дадохме на нашата нация“, заяви Мелони, цитирана от АНСА, ДПА, Ройтерс, АП и Франс прес.

„Италия престана да бъде държавата, която беше под специално наблюдение в Европа. В миналото ние бяхме тези, които постоянно сменяхме правителствата си“, припомни италианската премиерка и подчерта, че по време на международни срещи в миналото партньорите на Италия са се питали колко време ще издържи на власт поредният италиански премиер. „Всеки, който е възприеман по този начин, не може да преговаря, не може да отстоява собствените си интереси“, заяви Мелони, визирайки честите смени на правителства в Италия в миналото. „Със стабилността човек може да определя решенията, вместо да ги приема пасивно; може да посочва посоката“, изтъкна тя. „Сега, когато Италия сяда на една маса за преговори, нашата нация е взимана на сериозно“, подчерта тя. „Битките, които Италия губеше в миналото, сега ги печели. Това са постижения, които ние искаме да оставим на италианците, независимо от това кой ще победи на следващите избори“, подчерта Мелони, цитирана от АНСА, Франс прес и „РАИ Нюз“.

На проявата в Бари италианската премиерка каза, че, „най-стабилното правителство не е обезателно най-способното“. „Най-стабилното правителство е просто това правителство, което е имало повече време от останалите, за да бъде оценено, а тази оценка сте вие - с това присъствие и този ентусиазъм“, заяви още Мелони на ликуващите последователи на десницата, събрали се в Бари, предаде АНСА. Тя подчерта, че милиони италианци подкрепят кабинета ѝ. „С това трябва да се гордеем - не с факта, че управляваме вече 1413 дни, а с това, че все още имаме по-висока подкрепа, отколкото имахме в първия ден“, допълни тя.

„Ние не сме заедно, за да победим противника. Ние сме заедно, за да реализираме идеи. Който се съюзява, за да реализира идеи, след 1413 дни все още има списък с неща, които трябва да свърши“, подчерта тя, визирайки управляващата коалиция.

В речта си Мелони спомена, че през близо четирите ѝ години на власт не всичко е било лесно за нейното правителство и изброи някои от най-важните изпитания пред него - от хаоса в Близкия изток и кризата около Ормузкия проток през рязкото покачване на цените на горивата до войната в Украйна, свлачището на остров Иския, наводненията в Емилия-Романя, тероризма и насилието на детски банди в италиански градове. „Нищо не ни беше спестено. Но го казвам само за да напомня на всеки от нас, че една нация без управление щеше да плати изключително висока цена, гражданите щяха да я платят. Стабилността не беше прищявка, а щит. Благодарение на тази стабилност ние защитихме тази нация“, подчерта Мелони, цитирана от АНСА.

Тя изтъкна, използвайки типичен за Рим израз, че е имало дни, в които ѝ се е струвало, че „плува насред лепило“. Да плуваш насред лепило е израз, който се използва обичайно, когато човек иска да каже, че се чувства като в капан. Мелони обаче допълни, че в тези особено тежки ситуации тя не се е предала и няма намерение да го прави и сега.

„На нашето политическо ръководство казвам, че трябва да работим повече и по-добре, а на онези, които възнамеряват да ни пречат, казвам: „Настанете се удобно - не сте разбрали с кого си имате работа“, заяви Мелони на опонентите си, предаде АНСА.

Правителството е запазило „публичните финанси в ред“ и го е направило „защото сме истински патриоти, на светлинни години от онези, които опустошиха държавните финанси с мерки като Супербонуса“, каза премиерката, визирайки една от емблематичните мерки на предходните правителства от левицата - отпускането на огромни държавни субсидии за саниране на сгради, което според нея е довело до пилеене на милиарди средства от бюджета. Супербонусът е мярка, при която държавата връщаше 100 процента от инвестицията, използвана за подобряване на енергийната ефективност на сградите и отпускаше още 10 процента под формата на данъчни облекчения за онези, които са извършили такъв ремонт. Така Супербонусът възлизаше на 110 процента срещу условие санирането на сградата да повиши нейната енергийна ефективност с най-малко две степени. Тази схема, при която ремонтът излизаше изцяло на гърба на държавата, доведе до спекулации и измами. А цените на строителните материали се повишиха и мярката костваше на бюджета над 100 милиарда евро, вместо планираните първоначално само около 40 милиарда евро. С идването на власт на Мелони правителството ѝ започна плавно да редуцира Супербонуса от 110 процента на 65 процента, като това редуциране беше в сила за проекти по саниране, които вече са в ход, а нови проекти спряха да се приемат и програмата Супербонус на практика беше спряна.

Мелони припомни и, че нейното правителство сега е намалило акцизите върху горивата и обеща и други мерки, които обаче ще бъдат целенасочени. „Не можем да си позволим да харчим пари, за да ги даваме на хора, които нямат нужда от тях или които идват да зареждат бензин от Франция“, заяви тя по време на митинга., предаде АНСА

Мелони подчерта, че нейното правителство се е борило срещу американските мита. Тя заяви, че сега правителството ѝ ще продължи борбата с ненужната италианска бюрокрация, спъваща работата на италианските предприятия.

Италианската премиерка обеща, че работата по разширяване на специалната икономическа зона в Южна Италия ще продължи. По тази програма правителството заедно с големи банкови институции и с индустриални конфедерации работи, чрез инвестиции в размер на десетки милиарди евро в инфраструктурата, зеления преход и засилването на връзките между индустриалния север и развиващия се юг, за превръщането на Южна Италия в логистичен хъб за Средиземноморието.

Говорейки за развитието на италианския Юг, в речта си Мелони засегна и проблема със стоманодобивния комбинат в Таранто, град в същата област Пулия, в която се намира и Бари. Предприятието в миналото беше проспериращо, като около него се движеше икономиката на Таранто. Но производственият процес се отрази негативно върху околната среда, а със смяната на собствениците на предприятието се стигна и до производствена криза. В деня, в който Мелони произнасяше победоносната реч в Бари, в комбината започнаха да се връчват първи заповеди за съкращение на служители. В речта си в Бари Мелони призна, че ситуацията с това предприятие е един от най-сложните въпроси и каза, че нейното правителство е положило усилия и е вложило много ресурси, за да гарантира продължаване на дейностите на този комбинат. Тя подчерта, че кабинетът ѝ ще продължи да го прави съвместно с местните власти, със синдикатите и работодателските асоциации. „Нашата цел е да опазим общественото здраве, но същевременно и да съхраним едно важно индустриално наследство за Пулия и за цялата нация“, подчерта тя, но отчете и, че в областта има както хора, които искат затварянето на предприятието, водени от екологични съображения, така и такива, които биха искали да развият неговия потенциал.

Що се отнася до реформата на избирателния закон в Италия, Мелони заяви в речта си в Бари, че нейното управляващо мнозинство е предложило промени, чрез които на следващите парламентарни избори, както и на всички избори оттук насетне, гражданите ще могат да избират коалицията, програмата и кандидата за министър-председател, който да бъде предложен на президента на републиката. Предложените промени целят и онзи, който спечели изборите, да разполага с необходимото мнозинство, за да управлява пет години, без политически обрати и без задкулисие при сформирането на правителствата. Тук Мелони визира планирания в изборната реформа бонус от места в двете парламентарни камари за победителя на изборите, така че той да има стабилно мнозинство в парламента.

По миграционната тема по време на митинга в Бари Мелони заяви, че „миграцията е поредният пример за това как нашите позиции, които някога бяха критикувани от опонентите ни, вече се превърнаха в част от общоевропейския курс“. Мелони защити подхода на своето правителство за ограничаване на миграционните потоци, като посочи за пример конкретни мерки, включително противоречивите миграционни центрове, които Италия построи в Албания. „Борба с трафикантите на хора, по-строги процедури за предоставяне на убежище, по-бързи депортации, европейски списък на сигурните държави, споразумения със страните на произход и транзит, възможност за откриване на центрове за депортиране извън ЕС – тоест точно това, което направихме в Албания“, изброи Мелони. „Години наред ни наричаха екстремисти, а след това копираха всичко от нас“, допълни тя. „Ето какво означава да имаш тежест в Брюксел, ето какво означава десницата да бъде чута и да има влияние“, изтъкна Мелони.

Говорейки за десницата и за левицата, Мелони заяви, че „Не е съвпадение, че трите най-продължително управлявали правителства в историята на Италианската република са все десноцентристки правителства“.

Тя отправи и иронични нападки към лявата опозиция в Италия, посочва „Фато куотидиато“. „Ясно е, че по-добре си беше, когато „те“ (левите) бяха на власт. Когато те бяха тук, минималната заплата наистина беше минимална; когато те бяха тук, човек можеше да остави външната врата отворена, защото и да я заключи, пак някой щеше да окупира жилището му. Колко много ни липсват те“, заяви Мелони с ирония по адрес на лявата опозиция. „Но пък и те днес празнуват едно постижение, защото ако ние сме най-дълготрайното правителство в историята на републиката, те са най-дълготрайната опозиция в историята на републиката. Затова нека пожелаем всичко най-хубаво и на колегите от левицата - още десет хиляди такива дни!“, добави тя.



По темата за сигурността Мелони обеща, че в Италия ще бъдат построени и нови затвори с цел справяне с пренаселеността в съществуващите затвори, защото, по думите ѝ, този проблем не може да се решава само с амнистиране и помилване на престъпниците, посочват АНСА и изданието „Политикоуеб“.

По отношение на сигурността Мелони припомни, че нейното правителство е приело редица постановления с мерки срещу престъпността, но тя обяви в речта си малко конкретни бъдещи мерки, посочва „Манифесто“. В този раздел от речта си Мелони не пропусна да атакува отново магистратите. „Сигурността е нашата пътеводна светлина, но всички звена по веригата трябва да функционират. Ако ние създаваме закони и съдиите след 48 часа пускат на свобода един изнасилвач, то нашата работа става безполезна“, заяви Мелони. Тя визира наскорошен случай, който тя вече беше коментирала и в социалните си канали – този на 13-годишно момиче, отишло да купи закуски на братчетата си в минимаркет в покрайнините на Торино и станало обект на сексуално посегателство от бангладешки продавач. Охранителните камери на магазина са документирали посегателството. Насилникът беше арестуван, но освободен под гаранция от съдия, защото изразил съжаление за извършеното деяние, припомнят италианските медии.

По отношение на жилищната политика Мелони припомни, че правителството ѝ работи за изваждането на имотния пазар в идните 10 години на 100 000 жилища на достъпни цени за младите двойки и за работническите семейства, като в тази бройка ще влязат и 60 000-те общински жилища, в които сега са се самонастанили незаконно хора, които ще бъдат изведени оттам, припомня „Политикоуеб“.

По отношение на енергетиката Мелони подчерта, че енергийният преход не трябва да означава обедняване на семействата или затваряне на фабрики, а енергийна автономия и технологична неутралност. „Няма смисъл да купуваме петрол от Катар, ако го имаме в Базиликата“, каза тя, визирайки наличието на петрол в тази италианска област. Тя обяви и увеличение на количеството суров петрол, който може да се добива в италианските териториални води. Мелони припомни, че нейното правителство също така е сложило край на едно 40-годишно табу чрез приемането на рамковия закон за ядрената енергия, одобрен от Камарата на депутатите на парламента през юни, който ще върне страната към ядрената енергетика, от която тя се отказа след аварията в Чернобил и след референдум в края на миналия век. Първите модулни реактори в Италия се очакват между 2034 и 2035 г. Това е най-важният избор за енергиен суверенитет, направен от парламента през този законодателен мандат, отбелязва „Политикоуеб“.

Външната политика зае малко място в изказването на Мелони в петък вечерта в Бари. Тръмп, с когото отношенията ѝ се развалиха неотдавна, дори не беше споменат, отбелязва „Манифесто“. А войната в Украйна беше спомената само когато Мелони изброяваше трудностите пред нейното правителство през последните четири години.

Честването на дълголетието на правителството на Мелони привлече в Бари хиляди симпатизанти на десницата, дошли от всички кътчета на Италия. Проявата беше организирана на пристанището при засилени мерки за сигурност. Там имаше специално обособена сцена, светлинна украса, музика, сергии, предлагащи палачинки, италиански сандвичи и прочутите в Бари спагети ал'асасина, чието име буквално се превежда като Убийствени спагети, които на вид са като опърлени и които са много люти.

На митинга атмосферата беше като на концерт, името на Мелони беше скандирано многократно като на рок звезда, докато тя произнасяше речта си. Мелони беше прекъсната и от възглас „Ти си много красива“, дошъл откъм публиката, отбелязват италиански медии.

По време на речта на Мелони имаше и неочаквана ситуация. Дъщеря ѝ Джиневра звънна по телефона и Мелони прекъсна изказването си, шепнешком каза на момиченцето: „Миличка, ще ти звънна по-късно“, а после се извини на публиката и каза, че Джиневра ѝ е звъняла цели три пъти по време на речта ѝ и тя най-накрая е решила да вдигне телефона, предадоха АНСА и „Стампа“.

След речта, на тръгване от митинга, Мелони беше заобиколена от почитатели, които поискаха да си направят селфи с нея – молба, на която тя откликна. В даден момент обаче блъсканицата за селфи стана толкова голяма, че Мелони се изнерви и се скара на симпатизантите да спрат да се бутат, защото в противен случай ще си тръгне незабавно.

По повод рекорда по дълголетие на правителството на Мелони привържениците ѝ посочват сред постиженията на кабинета ѝ създаването на над 1 милион допълнителни работни места, по-ниска безработица, по-строги публични финанси и спад в броя на пристигащите незаконни мигранти като доказателство, че този необичаен период на политическа приемственост е донесъл осезаеми резултати в Италия, отбелязва Асошиейтед прес.

Постижението на правителството по дълголетие увенчава една политическа трансформация, при която италианската лидерка извървя пътя от аутсайдер до фигура от политическата върхушка, откакто стана първата жена министър-председател на Италия през 2022 г., допълва агенцията. Първоначално приемана предпазливо от някои европейски съюзници и от финансовите пазари заради неофашистките корени на нейната партия, Мелони подкрепи Украйна, работи в рамките на европейските институции и изгради близки връзки със западните съюзници.

Критиците обаче казват, че дългогодишните проблеми на Италия, включително слабият растеж на производителността, ниските заплати и неефективността в обществените услуги, остават до голяма степен нерешени, посочва Асошиейтед прес.

Мелони казва, че политическата стабилност е успокоила финансовите пазари относно начина, по който Италия управлява публичните си финанси и огромния си дълг, което е помогнало за намаляване на разходите по заемите за държавни облигации. „Поддържането на публичните сметки в изрядно състояние означава по-малко ограничения. Тези, които поддържат финансите си в ред, сами решават за какво да харчат парите си“, каза тя на митинга. Анализаторите като цяло са съгласни, че най-голямото постижение на Мелони е възстановяването на доверието във финансите на Италия, но критиците твърдят, че е направено твърде малко за реформиране на неефективната държавна администрация, здравеопазването и образователната система, коментира Ройтерс.

Постиженията на правителството на Мелони са оспорвани от някои анализатори, отбелязва и Франс прес. „Стабилността, хвалена от Мелони на митинга, е инструмент, а не цел. Целта е растеж на икономиката, а такъв не се вижда“, казва Вероника Де Сантис, преподавател по икономика в римския Международен свободен университет за социални науки „Гуидо Карли“. Тя допълва, че правителството няма дългосрочна визия за икономическа политика.

Лявото издание „Република“ признава, че правителството на Мелони е успяло да стабилизира публичните финанси и да намали спреда (разликата между лихвите по германските и италианските 10-годишни държавни облигации) от 233 базисни точки на 80.

„Стампа“ и „Кориере дела сера“ подчертават, че Италия е неизменен поддръжник на Украйна, въпреки че по този въпрос вицепремиерът Матео Салвини се проявява като противник на военната помощ за Киев.

Агенция АДЖИ изтъква, че правителството на Мелони е приело за близо четири години около 300 закона или правителствени постановления, като много често в парламента те са били обвързани и с вот на доверие за кабинета. Повечето от тези закони касаят сигурността и имиграцията.

Левоцентристкият седмичник „Еспресо“ припомня, че допитване на агенция „ЮТренд“ за „Скай Ти Джи 24“ относно работата на правителството на Мелони, е показало, че едва 36 процента от италианците имат доверие в кабинета. За повече от половината от анкетираните дълголетието на правителството не е непременно признак за качеството на работата му и те казват, че от значение са постигнатите резултати. Най-острата критика на анкетираните е насочена към курса, по който върви страната. Той е „сбъркан“ според 53 процента от анкетираните и „правилен“ според 30 процента. Други 16 процента не изразяват мнение. Според допитването италианците отхвърлят и резултатите по деветте ключови досиета от дейността на правителството. Единствените сравнително благоприятни оценки засягат външната политика и като цяло ролята на Италия на международната сцена. Тя се одобрява от 33 процента от анкетираните и се отхвърля от 52 процента. Управлението на миграцията също не се радва на голям успех, въпреки че е един от основните козове на правителството. 27 процента изразяват положително мнение, а 63 процента – негативно мнение относно работата на кабинета в тази насока. Най-категоричните негативни оценки касаят темите, които пряко засягат личните финанси на италианците, а именно здравеопазването, данъците и цената на енергията, отбелязва „Еспресо“.

Ден след като Мелони произнесе речта си в Бари, на ежегодно организирания в италианския град Чернобио дискусионен форум, реч произнесе пенсионираният италиански генерал Роберто Ваначи, лидер на новата италианска партия „Национално бъдеще“, отбелязва „Фанпейдж“. Ваначи се отцепи от „Лига“ и според социологическите допитвания неговата партия се радва на между 7,5 и 8-процентно доверие. Тя изпреварва коалиционните партньори на Мелони – „Форца Италия“ и „Лига“, и се нарежда на четвърто място в национален план по рейтинг. На първо място остава партията на Мелони, но на второ и трето са опозиционните Демократическата партия и „Движение 5 звезди“.

Ваначи и неговата партия са смятани за основни противници в дясното пространство на Мелони наред с традиционните ѝ противници от левицата. Мелони неведнъж обвини Ваначи, че по време на парламентарни гласувания той е гласувал с левицата, припомнят АНСА, „Фанпейдж“ и „Манифесто“.

В речта си на форума в Чернобио и в кулоарите на това събитие Ваначи заяви, че неговата партия представлява „истинската десница“ в Италия. „Ние сме партия, която гледа към бъдещето, към национално възраждане и със сигурност към възвеличаване на това, което представлява нашата идентичност, нашите корени и нашата история“, заяви той.

В речта си в Чернобио Ваначи взе отношение и по продължаващия конфликт в Украйна. „Европейският съюз се застъпи изцяло в полза на Украйна, но през последното шестмесечие вносът на газ от Русия се увеличи, финансирайки по този начин една военна икономика, с която уж искаме да се борим. Това е шизофренична стратегия“, заяви той. А на тези, които след тези изявления го обвиниха, че заема твърде явна позиция в полза на руските интереси, бившият генерал отговори: „Не се чувствам като Троянски кон нито на Путин, нито на когото и да било друг. Аз съм проиталиански настроен и изключително патриотичен. Аз защитавам интересите на Италия. Това е единствената ми грижа. Не прокарвам исканията на никой друг на тази планета, освен тези на Италия“, подчерта Ваначи.

Критикувайки ЕС в речта си в Чернобио, Ваначи заяви: „Имаме свободно движение на стоки, но също и на имигранти“ и в тази насока каза, че не всеки имигрант в ЕС копнее да се интегрира.

По отношение на икономиката той заяви: „Произвеждахме 30 процента от световния БВП, а сега произвеждаме около 15 процента. Намираме се в състояние на индустриална дезертификация. Произвеждахме най-красивите автомобили в света, а днес уволняваме хората, които ги проектираха и създаваха. Много ни бива в регулирането, но всяко правило има своята цена. ЕС не се адаптира като останалите велики сили, а остава твърде скован“, заяви той.

В речта си Ваначи посочи и кой е правилният лек за Италия и Европа: „Със средно 1,41 деца на жена нашето бъдеще е краткотрайно. Ако искаме по-добро бъдеще, трябва да мислим за създаването на следващите поколения, в противен случай на бъдещето ще се наслаждават други. Може би, вместо „Превъоръжи Европа“, щеше да е по-добре да направим „Прероди Европа“. Това би била по-добра стратегия“, заяви Ваначи, визирайки демографския спад в Италия и в цяла Европа и критикувайки същевременно програмата на ЕК за превъоръжаване.

Оставайки на военна вълна, Ваначи каза в Чернобио, че най-лошият кошмар би бил „да види как един ден дъщерите му тръгват на битка с командир, който се казва Макрон, или още по-лошо, който се казва Фон дер Лайен“. Той разкритикува идеите, които се чуват в ЕС за изпращане на европейски военни в Украйна като част от гаранциите за сигурност на тази страна след сключване на мирно споразумение. Италия на Мелони заяви, че няма да участва в подобна европейска мисия.

Според Ваначи обаче нещо в Европа се променя: „Най-видните лидери вече са с разклатени позиции. Стармър вече падна, а Фараж е готов за старт и смятам, че Мерц, Санчес и Макрон "няма да дочакат панетонето (коледен козунак в Италия) през 2027 г.“, заяви Ваначи. По този начин, чрез тази популярна италианска поговорка, Ваначи искаше да каже, че догодина Макрон вече няма да е президент след президентските избори във Франция, на които той няма право да се кандидатира по конституция. Санчес също, според Ваначи, няма да спечели следващите парламентарни избори в Испания, а управляващата коалиция на Мерц също би могла да падне.

Тази реч на Ваначи на един престижен форум – този в Чернобио - също се възприе като старт от негова страна на предизборната му кампания за изборите догодина. Тези дни Ваначи заяви, че очаква телефонно обаждане от Мелони, намеквайки, че очаква тя да му позвъни, за да говорят за условията, при които да съставят евентуално дясна коалиция за изборите догодина, посочва „Манифесто“.

Мелони и Ваначи имат общи неща, например по миграционните въпроси. Но те имат и разногласия. Едно от тях е по въпроса за създаденото от правителството на Мелони отделно престъпление в наказателния кодекс, а именно фемицид. Според Ваначи това е било ненужно, защото такова престъпление не съществува. Според него убийството на жена е просто убийство на човешко същество.

В деня на речта на Мелони в Бари Италия беше потресена от поредния фемицид – този на 45-годишна Лорена Ишери, работеща във ветеринарната фармацевтична индустрия във Флоренция, припомня „Ла национе“. Тя беше похитена от бившия си партньор, 36-годишния Федерико Вела. Той я натъпкал в багажника на колата си и потеглил с нея в неизвестна посока. Лорена успяла да се обади на спешния телефон 112 и да подаде сигнал за това, че е отвлечена. Оператор от 112 поддържал връзка с нея цели 20 минути, докато полицията локализирала местоположението на колата. Вела обаче усетил, че Лорена говори с някого по телефона и го взел. Телефонът продължил да предава звука от случващото се. После мъжът спрял колата насред магистрален мост, извлякъл Лорена от багажника и я хвърлил от моста, преди полицията да успее да стигне до мястото. След това Вела се самоубил, също хвърляйки се от моста.

На митинга в Бари Мелони посочи историята с Лорена като пример, че фемицидът съществува и увери, че властите няма да отстъпят в борбата с този феномен. Тези уверения дойдоха в момент, в който съсипаният баща на Лорена – Франко Ишери, призова във видео, адресирано до президента на Италия Серджо Матарела и до самата Мелони, както и до всички компетентни органи, да направят така, че подобни трагедии като тази с дъщеря му да не се повтарят отново.

Случаят с Лорена беше единственият отговор, който Мелони отправи от Бари на изказванията на Ваначи в последно време, отбелязва „Манифесто“. Заради участието на Ваначи в Чернобио тя не изпрати видеоизявление на форума, както се очакваше, пише "Република". Но според „Манифесто“ самият факт, че Мелони не е разкритикувала позициите по други въпроси на Ваначи и не го е упоменала като един от противниците на нейната коалиция по време на митинга в Бари, показва, че тя не го възприема като такъв и казва негласно на последователите си да възприемат същата линия спрямо него, коментира изданието.