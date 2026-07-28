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Рамзан Кадиров обеща: Имаме достатъчно храна! Никога няма да има глад в Чечня

Рамзан Кадиров обеща: Имаме достатъчно храна! Никога няма да има глад в Чечня

28 Юли, 2026 16:18 1 384 42

  • рамзан кадиров-
  • русия-
  • чечня

Според предварителните прогнози брутният добив на зърнени култури през текущата година ще надхвърли 500 хил. тона

Рамзан Кадиров обеща: Имаме достатъчно храна! Никога няма да има глад в Чечня - 1
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Съобщенията за предстоящ недостиг на храна и стоки от първа необходимост в Чечня не отговарят на истината, заяви президентът на републиката Рамзан Кадиров в своя канал в Telegram.

Той определи тези сведения като "плод на нечия фантазия" и призова да се вярва само на официалните източници на информация.

"В нашата република има достатъчни запаси от хранителни продукти и стоки от първа необходимост.

Всички специализирани предприятия, земеделски стопанства и преработвателни организации работят в нормален режим.

Цялата необходима техника и материално-технически ресурси са ангажирани в провеждането на сезонните полеви работи", написа Кадиров.

В същото време той призна, че метеорологичните условия са довели до незначителни промени в графика на жътвата в отделни райони, но жътвата продължава според плана. Ожънати са 120 хил. хектара зърнени и бобови култури, брутният добив възлиза на 369 хил. тона.

Това надвишава показателите за същия период на миналата година. Според предварителните прогнози брутният добив на зърнени култури през текущата година ще надхвърли 500 хил. тона.

"Няма никакви основания да се предполага или прогнозира недостиг на храна", обобщи лидерът на Чечня.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ха-ха

    20 11 Отговор
    Пълна трагедия е в Северна Корея, Чечня, Русия и Иран.!

    Коментиран от #2, #4, #18, #22, #25, #37

    16:20 28.07.2026

  • 2 Даааа

    16 8 Отговор

    До коментар #1 от "Ха-ха":

    Начи иде глад😂😂

    16:22 28.07.2026

  • 3 Ганю- простия

    14 5 Отговор
    Стягам куфара, в този европейски съюз хората умират от глад, понякога и от студ. Ще ви драсна от Чечения.

    Коментиран от #10

    16:23 28.07.2026

  • 4 сегате

    9 19 Отговор

    До коментар #1 от "Ха-ха":

    Що тука да не е много розово??? Или като си сложиш розовите евро атлантически чорапи и ти се вижда хубаво в България??? Яхваи розовото пони и пътуваи, пътуваи.

    Коментиран от #7

    16:23 28.07.2026

  • 5 Трол

    6 6 Отговор
    Със сигурност в Грозни има много клошари.

    16:25 28.07.2026

  • 6 kоkорчо 💋🍌

    9 2 Отговор
    резАн кадиров за премиер, че тукашния не знае на кой свят се намира

    16:26 28.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Няма ли Решение на ХХХ конгрес на КПРФ

    9 5 Отговор
    Съобщенията за предстоящ недостиг на храна и стоки от първа необходимост в Чечня не отговарят на истината, заяви президентът на републиката Рамзан Кадиров в своя канал в Telegram.
    -;-
    Остава и да прочетем от кавала нва Лукашенко за решената картофена криза.

    Аллахе, какви богатства имат около Блатнистан и гладуват.
    Зюганов не прави ли доклади и решения за продоволствието или само Eдинните путлеристи!

    16:27 28.07.2026

  • 9 Фори

    10 2 Отговор
    Кадиров е академик от руската академия на науките.Най-умния човек в Русия.

    Коментиран от #11

    16:28 28.07.2026

  • 10 Христиенин в Чечня

    3 3 Отговор

    До коментар #3 от "Ганю- простия":

    Ганю- простия:
    Стягам куфара, в този европейски съюз хората умират от глад, понякога и от студ. Ще ви драсна от Чечения.
    -;-
    А как си с религиозната определеност????

    16:28 28.07.2026

  • 11 Кадирови са по-велики от Романови

    11 3 Отговор

    До коментар #9 от "Фори":

    9 Фори:
    Кадиров е академик от руската академия на науките.Най-умния човек в Русия.
    -;-
    А сина му още ли не е станал Генералисимус в Красната армия!

    16:30 28.07.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Леле

    9 4 Отговор
    И на кой му пука дали тия козари ще имат хляб или ще пасат?!

    16:31 28.07.2026

  • 14 Вежливост към русофилията

    7 1 Отговор

    До коментар #7 от "ПитуваИ":

    ПитуваИ:
    До коментар 4 от "сегате":

    на майк кя си yпу:tkaтa
    -;-
    Може и на друго топло място да го пратиш

    16:31 28.07.2026

  • 15 То и

    1 6 Отговор
    В хохландско няма да има, щото няма да има гладни. И сити също.

    16:31 28.07.2026

  • 16 kоkорчо 💋🍌

    2 3 Отговор
    резАн кадиров за премиер, че тукашния не знае на кой свят се намира

    16:31 28.07.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 а в Райха са на очеред за солярката

    2 1 Отговор
    "Няма никакви основания да се предполага или прогнозира недостиг на храна", обобщи лидерът на Чечня.
    -;-
    Кога Фюрера на Четвъртия рах ще даде окуражаването за солярката?!

    16:34 28.07.2026

  • 20 Всичко от московия е лъжа и измама !

    9 2 Отговор
    "Той определи тези сведения като "плод на нечия фантазия" и призова да се вярва само на официалните източници на информация."

    Това е официално потвърждение, че проблем е голям. Дано този път Запада не се юрне да спасява монголята от глад, от неминуеми вътрешни кървави конфликти и разпад на човеконенавистната Империя на Zлото и лъжата.
    Края на Путлер и рашисткия му режим е близо.

    16:35 28.07.2026

  • 21 Ни чул, ни видял

    6 4 Отговор
    Тоя РаЗмазан още дълги няма да го търпят. Падне ли Путин, пада и той, а може и да го зпревари. Чеченците не се трепаха напразно за да спечелят първата война с Путин, преди тоя да оглави и предаде четата.

    16:35 28.07.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 хаирлия да е!

    5 1 Отговор
    сите русламци там!

    16:37 28.07.2026

  • 24 Mими Кучева🐕‍🦺

    3 3 Отговор
    Да,докато българина преяжда ,руснаците гладуват!
    🥳🤣🤣🤣🤣🤣👍

    16:37 28.07.2026

  • 25 Мишел

    3 5 Отговор

    До коментар #1 от "Ха-ха":

    От 2015г. Русия е на първо място в света по износ на зърно с 42- 45 милиона тона. За нейното население остават 200 милиона тона.

    Коментиран от #31

    16:37 28.07.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 каквото

    4 4 Отговор
    Каквото там това и тука. Нали сме в руския мир. Навсякъде където царува глад и мизерия властва руския мир. Да ви е честит. Скоро пепел и камъни ще ядете. Нищо човешко не е останало във вас. Тотално падение на българския род.

    Коментиран от #33

    16:38 28.07.2026

  • 28 Ха-ха

    4 1 Отговор
    Съобщенията, дон, за предстоящ недостиг, дон, на храна и стоки от първа необходимост, дон, в Чечня, дон, не отговарят на истината, дон, заяви президентът на републиката Рамзан Кадиров.

    16:39 28.07.2026

  • 29 Tётя Мyтpaфановна

    9 1 Отговор
    Как пък една копейка не предпочете мадараша ?!

    16:39 28.07.2026

  • 30 Овце и магарета в Чечня

    3 2 Отговор
    Има предостатъчно на глава от населението.

    16:40 28.07.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Реалист

    7 2 Отговор
    Пусин от 25 г. плаща такса спокойствие на Кадиров, така че козоева е прав - за Чечня ще има всичко, даже и ако монголските opки по московието да yмиpaт от глад и студ.

    16:43 28.07.2026

  • 33 Мишел

    2 6 Отговор

    До коментар #27 от "каквото":

    От над 13г. комисията по прехраната на ЮНЕСКО класира Русия на първо място по осигуряване достъпна, разнообразна, евтина, качествена храна за своето населението

    16:46 28.07.2026

  • 34 Рамзан

    4 1 Отговор
    Дори подарих 40 кози на Ким Чен !

    16:51 28.07.2026

  • 35 Рамзан

    4 1 Отговор
    Дори всеки месец си къпя брадата!

    16:57 28.07.2026

  • 36 Последния Софиянец

    5 2 Отговор
    Щом и. чалмосания тиктокър започна да говори за глад, значи отдавна е почнал в блатата!

    17:02 28.07.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Пловдив

    0 3 Отговор
    А в Берлин е топ,блъскат ги,и ги ръгат,по европейски.Цървул.

    17:13 28.07.2026

  • 40 Кой гладувал най много

    0 1 Отговор
    По принцип украинците са рекордьори по гладуване.Заради тях е измислен гладомо

    17:25 28.07.2026

  • 41 Оня с коня

    0 2 Отговор
    Логично храната в Чечня би трябвало да стигне,защото в Украйна бе избира почти цялата Кадрова Армия.

    17:46 28.07.2026

  • 42 Рамзан

    1 0 Отговор
    много велик стана.До вчера аргасваха овце,ама вече се велики,имат ток,имат телевизор.Браво,напредват.

    18:01 28.07.2026

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