Рамзан Кадиров обеща: Имаме достатъчно храна! Никога няма да има глад в Чечня

Съобщенията за предстоящ недостиг на храна и стоки от първа необходимост в Чечня не отговарят на истината, заяви президентът на републиката Рамзан Кадиров в своя канал в Telegram.
Той определи тези сведения като "плод на нечия фантазия" и призова да се вярва само на официалните източници на информация.
"В нашата република има достатъчни запаси от хранителни продукти и стоки от първа необходимост.
Всички специализирани предприятия, земеделски стопанства и преработвателни организации работят в нормален режим.
Цялата необходима техника и материално-технически ресурси са ангажирани в провеждането на сезонните полеви работи", написа Кадиров.
В същото време той призна, че метеорологичните условия са довели до незначителни промени в графика на жътвата в отделни райони, но жътвата продължава според плана. Ожънати са 120 хил. хектара зърнени и бобови култури, брутният добив възлиза на 369 хил. тона.
Това надвишава показателите за същия период на миналата година. Според предварителните прогнози брутният добив на зърнени култури през текущата година ще надхвърли 500 хил. тона.
"Няма никакви основания да се предполага или прогнозира недостиг на храна", обобщи лидерът на Чечня.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ха-ха
Коментиран от #2, #4, #18, #22, #25, #37
16:20 28.07.2026
2 Даааа
До коментар #1 от "Ха-ха":Начи иде глад😂😂
16:22 28.07.2026
3 Ганю- простия
Коментиран от #10
16:23 28.07.2026
4 сегате
До коментар #1 от "Ха-ха":Що тука да не е много розово??? Или като си сложиш розовите евро атлантически чорапи и ти се вижда хубаво в България??? Яхваи розовото пони и пътуваи, пътуваи.
Коментиран от #7
16:23 28.07.2026
5 Трол
16:25 28.07.2026
6 kоkорчо 💋🍌
16:26 28.07.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Няма ли Решение на ХХХ конгрес на КПРФ
-;-
Остава и да прочетем от кавала нва Лукашенко за решената картофена криза.
Аллахе, какви богатства имат около Блатнистан и гладуват.
Зюганов не прави ли доклади и решения за продоволствието или само Eдинните путлеристи!
16:27 28.07.2026
9 Фори
Коментиран от #11
16:28 28.07.2026
10 Христиенин в Чечня
До коментар #3 от "Ганю- простия":Ганю- простия:
Стягам куфара, в този европейски съюз хората умират от глад, понякога и от студ. Ще ви драсна от Чечения.
-;-
А как си с религиозната определеност????
16:28 28.07.2026
11 Кадирови са по-велики от Романови
До коментар #9 от "Фори":9 Фори:
Кадиров е академик от руската академия на науките.Най-умния човек в Русия.
-;-
А сина му още ли не е станал Генералисимус в Красната армия!
16:30 28.07.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Леле
16:31 28.07.2026
14 Вежливост към русофилията
До коментар #7 от "ПитуваИ":ПитуваИ:
До коментар 4 от "сегате":
на майк кя си yпу:tkaтa
-;-
Може и на друго топло място да го пратиш
16:31 28.07.2026
15 То и
16:31 28.07.2026
16 kоkорчо 💋🍌
16:31 28.07.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 а в Райха са на очеред за солярката
-;-
Кога Фюрера на Четвъртия рах ще даде окуражаването за солярката?!
16:34 28.07.2026
20 Всичко от московия е лъжа и измама !
Това е официално потвърждение, че проблем е голям. Дано този път Запада не се юрне да спасява монголята от глад, от неминуеми вътрешни кървави конфликти и разпад на човеконенавистната Империя на Zлото и лъжата.
Края на Путлер и рашисткия му режим е близо.
16:35 28.07.2026
21 Ни чул, ни видял
16:35 28.07.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 хаирлия да е!
16:37 28.07.2026
24 Mими Кучева🐕🦺
🥳🤣🤣🤣🤣🤣👍
16:37 28.07.2026
25 Мишел
До коментар #1 от "Ха-ха":От 2015г. Русия е на първо място в света по износ на зърно с 42- 45 милиона тона. За нейното население остават 200 милиона тона.
Коментиран от #31
16:37 28.07.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 каквото
Коментиран от #33
16:38 28.07.2026
28 Ха-ха
16:39 28.07.2026
29 Tётя Мyтpaфановна
16:39 28.07.2026
30 Овце и магарета в Чечня
16:40 28.07.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Реалист
16:43 28.07.2026
33 Мишел
До коментар #27 от "каквото":От над 13г. комисията по прехраната на ЮНЕСКО класира Русия на първо място по осигуряване достъпна, разнообразна, евтина, качествена храна за своето населението
16:46 28.07.2026
34 Рамзан
16:51 28.07.2026
35 Рамзан
16:57 28.07.2026
36 Последния Софиянец
17:02 28.07.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Пловдив
17:13 28.07.2026
40 Кой гладувал най много
17:25 28.07.2026
41 Оня с коня
17:46 28.07.2026
42 Рамзан
18:01 28.07.2026