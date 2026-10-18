11 души се издирват след потъване на лодка край Мексико

Американски и мексикански спасителни екипи издирват 11 души след потъването на лодка край бреговете на Калифорния Баха. Шестнадесет мексикански граждани са били спасени от Тихия океан, съобщи Асошиейтед прес. Според оцелелите на борда е имало общо 27 души.

Сигналът за бедствие е подаден около 1:00 часа на 16 октомври. Спасителен хеликоптер е достигнал района приблизително два часа по-късно, а екипажът е извадил 16 души от водата за около 90 минути.

„Успяхме да помогнем и затова изпратихме нашите ресурси“, заяви говорителят на американската брегова охрана Чарли Валор. Спасените са били открити на около 225 километра западно от Енсенада. По думите на бреговата охрана лодката не е намерена, а в района са открити само отломки.

Издирването продължава по въздух и вода

В операцията участват два хеликоптера, самолет, кораб на бреговата охрана и кораб на Военноморските сили на САЩ. Мексиканските военноморски сили също са започнали издирване от Енсенада. Спасителните действия обхващат район от около 3200 квадратни километра.

„Докато смятаме, че има възможност за спасение, ще продължим да търсим“, каза капитан Роб Тъкър от американската брегова охрана. В събота властите съобщиха, че към операцията ще бъде включен и допълнителен хеликоптер.

Шестима са получили медицинска помощ

Един от спасените е лекуван за наранявания, съвместими с ухапване от акула. Трима души са откарани в болница „Скрипс Мърси“ в Сан Диего, включително пострадалият и двама души с оплаквания, свързани с излагане на студ. Други трима са прегледани в болница „Скрипс Мемориал“ и по-късно са изписани.

Точният тип на лодката, причината за потъването и целта на плаването не са установени. Американската брегова охрана посочва, че районът се използва от риболовни и развлекателни плавателни съдове, но е известен и като предполагаем маршрут за незаконен превоз на мигранти. Мексиканското консулство в Сан Диего е предложило консулска помощ на спасените.

Източници: apnews.com, abcnews.com