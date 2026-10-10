Откриха тялото на израелски турист на Олимп

Тялото на 46-годишния израелски турист Ами Йогев е открито на гръцката планина Олимп след около две и половина седмици издирване. Йогев, който е от Модиин, е бил намерен на 9 октомври от доброволци от израелската спасителна организация „Приятели, които спасяват“.

Според Ynet спасителите предполагат, че мъжът е паднал от значителна височина. Причината за смъртта все още не е официално потвърдена от гръцките власти.

Последният контакт е бил на 20 септември

Йогев е уведомил майка си, че се отправя към върха на Олимп, а по време на изкачването е изпращал снимки на нея и на свой приятел. След като изпратил снимка, показваща, че продължава към върха, той спрял да отговаря.

„В 16:00 часа му изпратих съобщение. Той го видя, но не отговори, а оттогава има само една отметка. Телефонът му е недостъпен“, разказала майка му Шош Деби пред Ynet по време на издирването.

Автомобилът, който Йогев е наел, е бил открит в района на планината. В търсенето са се включили гръцки спасителни екипи, местни доброволци и израелски граждани, пристигнали в Гърция, за да помогнат.

Теренът е усложнил издирването

Спасителите са установили мястото, от което Йогев е изпратил последната си снимка, и са насочили проверките към два основни района. Скалистият и стръмен терен, заедно с дъжда и гъстата мъгла, са направили операциите особено сложни и опасни.

Израелското външно министерство изрази съболезнования на семейството. „Министерството на външните работи ще продължи да стои до семейството и да му помага в този труден момент до довеждането му за погребение в Израел“, се казва в позицията, цитирана от N12.

Източници: ekathimerini.com, ynetnews.com, mako.co.il