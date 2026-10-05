Кораб се преобърна край Чеджу, двама са в неизвестност

29-тонен риболовен кораб се е преобърнал край южнокорейския остров Чеджу. Девет души са спасени, а двама членове на екипажа са в неизвестност, съобщи агенция Yonhap, позовавайки се на бреговата охрана на Чеджу.

Сигналът за инцидента е подаден в 03:04 часа местно време на 5 октомври. Корабът е претърпял авария на около 65 километра северозападно от остров Чагуидо. На борда е имало 11 души.

Намиращи се в близост риболовни лодки са спасили девет чуждестранни членове на екипажа - осем граждани на Индонезия и един гражданин на Виетнам. Те са били в стабилно състояние, но са се оплаквали от хипотермия.

В неизвестност са капитанът, гражданин на Република Корея, и един индонезийски член на екипажа. Бреговата охрана е изпратила хеликоптери и патрулни кораби, а в издирването са се включили кораб на военноморските сили и цивилни риболовни лодки.

Издирването е затруднено от вятъра и вълните

В операцията участват девет патрулни кораба, два хеликоптера и един самолет на бреговата охрана. На място са изпратени още кораб на военноморските сили, плавателен съд на друга институция и три цивилни риболовни лодки.

В района духа северозападен вятър със скорост 12-14 метра в секунда, а височината на вълните е около 2 метра. Причината за преобръщането все още не е установена.

Отделен проблем за спасителната операция е разминаването в данните за броя на хората на борда. При подаването на сигнала за отплаване са били посочени осем души, но след инцидента е установено, че на кораба са се намирали 11 души.

След като е била информирана за произшествието, премиерът Хан Сон-сук е наредила всички налични сили и техника да бъдат мобилизирани за спасяването на хората. „Да бъдат мобилизирани всички налични сили и техника и спасяването на човешки живот да бъде приоритет“, е разпоредила тя според канцеларията на премиера. Тя е настояла и за точно установяване на броя на хората на борда, както и за безопасността на спасителните екипи.

Източници: Йонхап, Ханкьоре