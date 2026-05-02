2 май 2011 г. САЩ ликвидират Осама бин Ладен в Пакистан

Лидерът на Ал Кайда - Осама бин Ладен беше ликвидиран в ранните часове на 2 май 2011 г. в северозападния пакистански град Аботабад, на около 50 километра североизточно от столицата Исламабад.

Терорист номер едно беше най-издирваният човек в света след атентатите от 11 септември 2001 година.

Най-зрелищните терористични акции на Бин Ладен преди тези на 11 септември 2001 г.

датират от август 1998 година, когато взривява едновременно с коли бомби американските посолства в Танзания и Кения (224 жертви).

След като рухва Световният търговски център, САЩ организират мащабна хайка, за да издирят лидера на Ал Кайда. Предлагат 25 милиона долара, после 50 милиона като награда за всяка информация, която би довела до залавянето му.

Специалната операция по ликвидирането на Осама бин Ладен минаваше за един от най-големите успехи на Барак Обама по време на първия му президентски мандат - и допринесе значително за преизбирането му. Според официалната версия, в нощта срещу 2 май 2011 година американски спецчасти навлизат с хеликоптер от Афганистан в пакистанския град Аботабад, където ликвидират укриващия се Осама бин Ладен, а след това хвърлят трупа му в Арабско море.

Много съзаклятнически теории се появиха от тогава насам, а известният разследващ журналист Сиймор Хърш отправя сега съвсем конкретни обвинения. Хърш, който е носител на "Пулицър" и придоби световна известност с разкритията си за американските издевателства във Виетнам и за скандала с мъченията в затвора Абу Гариб, твърди, че американските власти умишлено крият истината за обстоятелствата около смъртта на бин Ладен, писа „Дойч евеле”.

"На третия етаж, втората врата вдясно"

"Най-безсрамната лъжа е, че пакистанското военно ръководство не е било информирано за американската мисия", пише Сиймор Хърш в London Review of Books. Журналистът твърди, че Осама бин Ладен се е укривал в планините на Хиндукуш заедно със семейството си. Но след като бил предаден от местен човек, пакистанските власти го поставили под домашен арест в близост до военната академия в Аботабад. Следва логичният въпрос защо Пакистан не е осведомил САЩ за "находката" си. Според Сиймор Хърш, това се дължи на факта, че Саудитска Арабия е поставила Пакистан под натиск да не предава бин Ладен на американските служби.

Но Вашингтон все пак научава, че Бин Ладен се намира в Пакистан. Сътрудник на пакистанските тайни служби издава местонахождението на топ-терориста, в замяна на което получава парична награда в размер на 25 милиона долара. Хърш твърди дори, че въпросният човек работи сега за ЦРУ. Разпространената от американското правителство версия е, че тайните служби са разкрили местонахождението на бин Ладен, след като идентифицирали неговия доверен помощник Абу Ахмед ал Кувейти.

В нощта на нападението в Аботабад не е имало престрелка, твърди Хърш. "С излючение на изстрелите по Осама бин Ладен. Те (командосите) са знаели много добре къде се намира тяхната цел. На третия етаж, втората врата вдясно", цитира Хърш свой анонимен източник от командването на американските спецоперации. Според разкритията на Хърш, при пристигането на американците в Аботабад, пакистанската охрана е била вече изтеглена от мястото, където бин Ладен е бил държан под домашен арест.

Къде е тялото на Осама?

Сиймор Хърш твърди освен това, че американското правителство не казва истината и за "погребението" на Осама бин Ладен. Според официалната версия, тялото му е било хвърлено от американски самолетоносач в Арабско море, припомня „Дойч евеле”. Според Сиймор Хърш обаче, тялото на Осама бин Ладен е било хвърлено от хеликоптер над планината Хиндукуш.

Твърденията на Хърш предизвикаха остра реакция в САЩ. Белият дом отхвърли категорично обвиненията му, а говорителят на Съвета за сигурност към президентството Едуард Прайс заяви, че тази мисия е била чисто американска. Всякакви други твърдения били неверни.