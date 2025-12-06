6 декември 1917 г. Финландия обявява независимост

На 6 декември 1917 г., малко след Октомврийската революция в Русия, Финландия обявява своята независимост. Тя е призната от руското правителство на Владимир Ленин.
Това става възможно отчасти в резултат на Първата световна война и отчасти поради факта, че обществото узрява за идеята за независимост след падането на монархията през 1917 г.
След като в продължение на 600 години Финландия е част от шведската държава, през 1809 г. след Наполеоновите войни страната минава в ръцете на Руската империя.
Финландия получава статут на Велико Руско княжество със собствени административни и правораздавателни инстанции, припомнят от посолството на Финландия.
Стремежът към независимост възниква естествено след подема на национализма през втората половина на XIX век. Идеолог на това движение се явява Йохан Вилем Снелман, преподавател в Университета на Хелзинки и самият той ученик на немския философ Хегел. Снелман подбужда финландския народ да отстоява своята езикова и културна идентичност.
Идеята за независима Финландия набира все по-широка популярност през втората половина на XIX в. и достига връх със застрашителното наближаване на Първата световна война в началото на XX в.
Движението за независимост става все по-активно по време на войната и особено след декларацията от ноември 1914 г., с която се отнемат основни права на Финландия: правителството се „русифицира” и се предприемат стъпки за потискане на зараждащия се финландски национализъм.
Свалянето от трона на руския цар през 1917 г. и Октомврийската революция са двете събития, които окуражават т. нар. Независим Сенат, предвождан от Пер Евинд Свинхувуд, да внесе предложение в парламента Финландия да обяви своята независимост и новата суверенна държава да бъде със статут на република. Предложението е одобрено от парламента на 6 декември 1917 г.
На 31 декември 1917 г. по настояване на Сената, правителството на Ленин официално признава новата държава, последвано от Франция, Швеция, Германия, Австро-Унгария, Гърция, Дания и Норвегия, а година и половина по-късно и от САЩ и Великобритания.
Националните чествания на Деня на независимостта на Финландия започват с вдигане на знамето в хълма Тахтиторни в Хелзинки, последвано от тържествена литургия в катедралата на Хелзинки, на която традиционно присъства и президента на републиката.
На Деня на независимостта армията организира военен парад, навсякъде се вее финландският флаг и във всеки дом се палят традиционно две свещи, оцветени в бяло и синьо.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
