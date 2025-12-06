Новини
6 декември 1917 г. Финландия обявява независимост

6 Декември, 2025 03:13

На Деня на независимостта армията организира военен парад, навсякъде се вее финландският флаг и във всеки дом се палят традиционно две свещи, оцветени в бяло и синьо

Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

На 6 декември 1917 г., малко след Октомврийската революция в Русия, Финландия обявява своята независимост. Тя е призната от руското правителство на Владимир Ленин.

Това става възможно отчасти в резултат на Първата световна война и отчасти поради факта, че обществото узрява за идеята за независимост след падането на монархията през 1917 г.

След като в продължение на 600 години Финландия е част от шведската държава, през 1809 г. след Наполеоновите войни страната минава в ръцете на Руската империя.

Финландия получава статут на Велико Руско княжество със собствени административни и правораздавателни инстанции, припомнят от посолството на Финландия.

Стремежът към независимост възниква естествено след подема на национализма през втората половина на XIX век. Идеолог на това движение се явява Йохан Вилем Снелман, преподавател в Университета на Хелзинки и самият той ученик на немския философ Хегел. Снелман подбужда финландския народ да отстоява своята езикова и културна идентичност.

Идеята за независима Финландия набира все по-широка популярност през втората половина на XIX в. и достига връх със застрашителното наближаване на Първата световна война в началото на XX в.

Движението за независимост става все по-активно по време на войната и особено след декларацията от ноември 1914 г., с която се отнемат основни права на Финландия: правителството се „русифицира” и се предприемат стъпки за потискане на зараждащия се финландски национализъм.

Свалянето от трона на руския цар през 1917 г. и Октомврийската революция са двете събития, които окуражават т. нар. Независим Сенат, предвождан от Пер Евинд Свинхувуд, да внесе предложение в парламента Финландия да обяви своята независимост и новата суверенна държава да бъде със статут на република. Предложението е одобрено от парламента на 6 декември 1917 г.

На 31 декември 1917 г. по настояване на Сената, правителството на Ленин официално признава новата държава, последвано от Франция, Швеция, Германия, Австро-Унгария, Гърция, Дания и Норвегия, а година и половина по-късно и от САЩ и Великобритания.

Националните чествания на Деня на независимостта на Финландия започват с вдигане на знамето в хълма Тахтиторни в Хелзинки, последвано от тържествена литургия в катедралата на Хелзинки, на която традиционно присъства и президента на републиката.

На Деня на независимостта армията организира военен парад, навсякъде се вее финландският флаг и във всеки дом се палят традиционно две свещи, оцветени в бяло и синьо.


Финландия
  • 1 ГЕОРГИ КАШКАВАЛОВ

    23 9 Отговор
    БРАВО НА ФИНЛАНДЦИТЕ !!!!

    Коментиран от #22

    07:41 06.12.2018

  • 2 СссереМ

    25 27 Отговор
    Само така,и после бият по каските русопитеците.

    07:43 06.12.2018

  • 3 Kcaniba

    33 27 Отговор
    Именно, че при шведите - 600 години са като маймунопитеци, а Ручия им дава права, отстроява им Хелзинки, като Санкт Петербург в миниатюра и дава право на собствена администрация със собствена автономия , като Велико Руско Княжество!!!
    Браво на благородна Русия - матушка!!!

    Коментиран от #6

    07:54 06.12.2018

  • 4 Факт

    29 8 Отговор
    И до днес един от най-големите паметници на Ленин е във Финландия...

    Коментиран от #5

    07:59 06.12.2018

  • 5 Kcaniba

    23 18 Отговор

    До коментар #4 от "Факт":

    Той и Украина създава, но безпамитните хохоли му натрошили паметниците!! Народ отричащ миналото си, е обречен - той няма бъдеще!!!
    Слава на Русия, браво на паметливите, благодалните на Русия фини!!!

    Коментиран от #10

    08:14 06.12.2018

  • 6 Историк

    17 24 Отговор

    До коментар #3 от "Kcaniba":

    Мръсната руска кочина може да се нарече по всякакъв друг начин, но не и благородна русофренико! руснаците са най-неблагодарната нация в света и все очакват другите да им благодарят за нещо си.

    Коментиран от #7, #8, #9

    08:14 06.12.2018

  • 7 Kcaniba

    17 15 Отговор

    До коментар #6 от "Историк":

    Мръсната ги кочина какво може да ражда безроднико!!! Некакви болнави инсинуации, фобии, паранои и хейтерство. Не се пъни от заранта, че ти се пръсне жлъчката, лумпмен неук!!
    Слава на Русия матушка!!!

    Коментиран от #11, #24

    08:19 06.12.2018

  • 9 Бай хой

    8 8 Отговор

    До коментар #6 от "Историк":

    Какво ли зло ти се е случило та съзнанието ти да е отеовено по такъв жесток начин. Само жлъч обиди и псувни бълваш. Обърн и се към психиатър и започни немедлено сериозно лечение.

    Коментиран от #13

    08:25 06.12.2018

  • 10 Сссерем

    14 12 Отговор

    До коментар #5 от "Kcaniba":

    И по какъв начин създава Украйна при условие че тя е много по стара държава от Русия,като Русия произлиза от киевски рус,от там са изгонили крадливите и мързеливи елементи на обществото си и те избягали на изток и там са се омешили с монголите и затова руснаците имат характерни черти-ниско чело,зъл поглед,криви крака и т.н.

    Коментиран от #15

    08:26 06.12.2018

  • 11 Историк

    14 13 Отговор

    До коментар #7 от "Kcaniba":

    Мръсната кочина роди и безродниците русофреници. А като ти е мила матушката какво търсиш в България? Заминавай за там!

    08:29 06.12.2018

  • 12 Историк

    11 13 Отговор

    До коментар #8 от "Дух":

    Най-големи мърши и паразите сте руските еничари!

    Коментиран от #14

    08:32 06.12.2018

  • 13 Историк

    9 12 Отговор

    До коментар #9 от "Бай хой":

    Историческите факти не са жлъч и псувни. вие русофрениците например побеснявате на тема украйна и САЩ. И ти най-вече, прегледай си коментарите за да се убедиш.

    08:34 06.12.2018

  • 14 Истерик

    10 7 Отговор

    До коментар #12 от "Историк":

    Хапове?
    В кочината пак си набарал жицата и уйфуй!!!
    Русофобските ти наклоннсти подтвърждават дълбоки душевни и ментални увреждания на един дегенерат!!!!

    Коментиран от #17

    08:35 06.12.2018

  • 15 Kcaniba

    12 10 Отговор

    До коментар #10 от "Сссерем":

    Определено, след Македония, Хохолия е най-древната държава!!
    Но, по тъпомера и олигафренията, бандерите с касмическа скораст издухаха макетата.

    08:36 06.12.2018

  • 16 Историк

    12 9 Отговор
    Как живеят градовете, които СССР "освободи" и отне от Финландия през 1939-1940 г. - вижте сами
    Разликата между мръсната руска кочина и Финландия

    https://clubz.bg/16387-dva_svqta_snimki

    Коментиран от #26

    08:41 06.12.2018

  • 17 Историк

    13 6 Отговор

    До коментар #14 от "Истерик":

    Напротив, русофилияте е симптом на ментални увреждания, а русофобията и русофобите съществуват единствено в главите на ватниците и техните лакеи.

    Коментиран от #18, #19

    08:43 06.12.2018

  • 18 ха-ха-хаааа....

    4 6 Отговор

    До коментар #17 от "Историк":

    Ку-ку......ку-ку....

    09:14 06.12.2018

  • 19 Пеньо

    9 6 Отговор

    До коментар #17 от "Историк":

    Ментално увредените безродници винаги прибягват до квалификации от рода на русофоби, соросоиди и джендъри, когато искат да прикрият собственото си безродие и духовна нищета. Единственото обяснение, че защитават един чужд кагебистки диктатор и неговата имперска политика е 30 сребърника!

    Коментиран от #20

    09:21 06.12.2018

  • 20 Историк

    10 6 Отговор

    До коментар #19 от "Пеньо":

    И на всичкото отгоре се смятат за български патриоти!

    09:33 06.12.2018

  • 21 Ушанков

    11 4 Отговор
    Разликата в стандарта на живот в малка Финландия и огромна Русия е факт, неоспоримо доказващ некадърността на руското управление през всичките тези години! За управлението на Путя сега пък да не говорим.

    09:52 06.12.2018

  • 22 един от всички

    4 6 Отговор

    До коментар #1 от "ГЕОРГИ КАШКАВАЛОВ":

    Кажи браво на Ленин че им подарява независимост! Не е случайно,че именно паметникът на Ленин и днес се извисява на най-видно място в Хелзинки!

    Коментиран от #32, #34

    10:29 06.12.2018

  • 24 Велика България

    10 2 Отговор

    До коментар #7 от "Kcaniba":

    Щом Русия ти е матушка, що е вървиш на майка си в п....ката.

    10:37 06.12.2018

  • 25 Колю

    3 3 Отговор

    До коментар #23 от "Ушаков":

    Нищо не ти се разбира от глупостите.

    Коментиран от #28

    10:56 06.12.2018

  • 27 Асгард

    5 0 Отговор
    И Русия и Украйна са създени от Викингите, разбира се смесицата с други народи и племена е неизбежна,
    Честит Празник на Финландците, да благадарим и на Юхан Ернрут, първия Бългърски Вътрешен министър финландец,а разбира се и на всички финландци загинали за свободата на България на Шипка.

    12:45 06.12.2018

  • 29 Асгард

    6 1 Отговор
    Прочетете историята на Скандинавия, не говорете ,глупости
    ,фИНЛАНДЦИТЕ НЕ СА БИЛИ 600 ГОДИНИ ОКУПИРАНИ ,ОТ ШВЕДИТЕ.
    Най-добрите войници на Шведския крал са Каролинския полк, които са финландци.
    Същото е и при руската окупация ,там пак финландците са най-доблрите.
    Финландия и днес, не е за подценяване.
    Краварите им продадоха изтребители, ама им дадоха Нокия без пари.

    12:58 06.12.2018

  • 30 Galia69

    5 0 Отговор
    Мога да кажа, че фините са единствените нормални в Скандинавия/Северна Европа. Шведските 'утьовци са ги изнасилвали и убивали години наред, а след това става част от Руската Империя. Също така заедно с руснаците, сърбите и румънците, е имало и фински войници който се борили срещу турците за нас. И до ден днешен, продължават да са силен народ, който си пази земите, за разлика от шведските и норвежките хленчещи мъжки госпожици. Другите малко останали нации като фините, който помнят кои са и какво са руснаците, поляците, унгарците и сърбите.
    Да им честито!

    14:45 06.12.2018

  • 31 Усмивката

    4 1 Отговор
    „След като в продължение на 600 години Финландия е част от шведската държава, през 1809 г. след Наполеоновите войни страната минава в ръцете на Руската империя.”....това ми напомня за един период от нашета история ,кога сме „освободени ”от едно дълго 500 годишно робство

    Коментиран от #33

    16:53 06.12.2018

  • 32 Усмивката

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "един от всички":

    Ами ако Ленин беше продължил политиката на имперска Русия ,това щеше да е началото и края на болшевизма.Ленин ако не го е знаел ..кой.Наш Тиквун ли.

    17:00 06.12.2018

  • 33 Galia69

    3 3 Отговор

    До коментар #31 от "Усмивката":

    Абе, недей да слушаш хамериканските пропаганди. Ако я нямаше Русия, знамето на България нямаше да бъде бяло-зелено-червено, а червено с бяла луна ;D

    17:17 06.12.2018

  • 34 ГЕОРГИ КАШКАВАЛОВ

    5 0 Отговор

    До коментар #22 от "един от всички":

    ИМАХ ПРЕДВИД СЪСТОЯНИЕТО НА ФИНЛАНДИЯ КЪМ ДНЕШНА ДАТА.....КАТО ИКОНОМИКА,СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА И Т.Н.
    НА ЕДНО ОТ ПЪРВИТЕ МЕСТА Е СРЕД СКАНДИНАВСКИТЕ СТРАНИ.....ПЪК ЛЕНИН КАКВО Е ПРАВИЛ...? МИНАЛО ЗАМИНАЛО....
    ВИЖ КЪДЕ СА СЕГА ФИНЛАНДЦИТЕ...

    17:24 06.12.2018

