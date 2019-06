Вечната Мадона отново е на върха (ВИДЕО)

"Madame X" стана деветият албум на Мадона, оглавил класацията Топ 200 на "Билборд", съобщи сайтът на изданието.

През първата седмица от него са продадени 95 000 еквивалентни албумни единици в САЩ, от които 90 000 в традиционен формат.

Мадона е оглавявала класацията на "Билборд" за албуми с "MDNA" (2012), "Hard Candy" (2008), "Confessions on a Dance Floor" (2005), "American Life" (2003), "Music" (2000), "Like a Prayer" (1989), "True Blue" (1986) и "Like a Virgin" (1985).

Тя запазва втората си позиция по най-много албуми на първо място сред жените след Барбра Стрейзанд, която има 11. В общата класация водят The Beatles с 19 албума, следвана от Джей-Зи (14), Стрейзанд и Брус Спрингстийн с 11.

На второ място в класацията Топ 200 на "Билборд" е новият албум на Брус Спрингстийн "Western Stars" с 66 000 еквивалентни единици. Следват Били Айлиш с "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?", "Happiness Begins" на "Джонас брадърс" и "Doom Days" на "Бастил".

