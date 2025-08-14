Вучич: Няма да се кандидатирам за нов президентски мандат

Президентът на Сърбия Александър Вучич заяви, че не възнамерява да се кандидатира на следващите президентски избори. Това съобщи сръбският телеканал РТС, предава News.bg.
„Що се отнася до изборите, за наше щастие отговорността за тях е уредена със закон. Избори ще има, а на тях ще видим какво ще каже народът. Аз съм политически ветеран и не възнамерявам да променям Конституцията. Няма да се кандидатирам отново, но ще помогна на някого“, каза Вучич.
Той допълни, че ако подкрепя кандидат, който според него може да насочи Сърбия към бъдещето, ще се бори за неговия успех на изборите. „Как ще го направя, сега не е тема за обсъждане, а и самият аз не мога да кажа“, добави държавният глава.
Вучич припомни, че президентският му мандат изтича след малко повече от година. Той е начело на страната от юни 2017 г.
