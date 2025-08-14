Новини
Вучич: Няма да се кандидатирам за нов президентски мандат

Вучич: Няма да се кандидатирам за нов президентски мандат

14 Август, 2025 07:17

Сръбският държавен глава ще подкрепи свой наследник, който според него може да поведе страната към бъдещето

Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова

Президентът на Сърбия Александър Вучич заяви, че не възнамерява да се кандидатира на следващите президентски избори. Това съобщи сръбският телеканал РТС, предава News.bg.

„Що се отнася до изборите, за наше щастие отговорността за тях е уредена със закон. Избори ще има, а на тях ще видим какво ще каже народът. Аз съм политически ветеран и не възнамерявам да променям Конституцията. Няма да се кандидатирам отново, но ще помогна на някого“, каза Вучич.

Той допълни, че ако подкрепя кандидат, който според него може да насочи Сърбия към бъдещето, ще се бори за неговия успех на изборите. „Как ще го направя, сега не е тема за обсъждане, а и самият аз не мога да кажа“, добави държавният глава.

Вучич припомни, че президентският му мандат изтича след малко повече от година. Той е начело на страната от юни 2017 г.


Сърбия
  • 1 Лично мнение

    19 6 Отговор
    В затвора ти е мястото, Вучич. Заедно с всички останали руски тротинетки около теб.

    Коментиран от #2

    07:20 14.08.2025

  • 2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    7 4 Отговор

    До коментар #1 от "Лично мнение":

    НА БАС ЧЕ ЩЕ ИЗБЯГА В АМЕРИКА :)

    07:44 14.08.2025

  • 3 Програмиста

    9 0 Отговор
    Той и Тиквата нямаше , и Сарафов се кълнеше ,че НЯМА ама нещата се променят когато му дойде времето :) .

    07:53 14.08.2025

  • 4 Кого заблуждава

    7 3 Отговор
    Сръбския Диктатор няма никакво намерение да се махне .
    Путин и той ли повече
    Не иска да се кандидатира?

    08:01 14.08.2025

  • 5 гошо

    5 3 Отговор
    В затвора.

    08:02 14.08.2025

  • 6 Да бе , да ! 🤔

    5 6 Отговор
    Какъвто и да следващия президент на Сърбия , англосаксонцит и Турция (натото) няма да оставят сърбите на мира . Тя е поредната православна християнска страна , която искат да хвърлят в хаос . За Белорус разбраха , че е голяма хапка , а Молдова , там пари , ще се изгорят !

    08:03 14.08.2025

  • 7 Фори

    6 2 Отговор
    Ааааааа. Как така? Мо то Лукашенко ,Орбан, Ердоган ,Вучич. Все незаменими хора!

    08:10 14.08.2025

  • 8 Васил

    4 2 Отговор
    Това кремълско изчадие най добре да се гръмне.

    08:21 14.08.2025

  • 9 А Саяна

    1 3 Отговор
    А Саяна ще се кандидатира ли?

    08:21 14.08.2025

  • 10 Бай Ганьо

    1 0 Отговор
    Абе хора вие наистина ли си миалите , че само в бг са мразени нашите а навсякъде другаде путин и тръмп си ги редят

    08:23 14.08.2025

  • 11 Перо

    0 1 Отговор
    Тоя иска без Вучич, по Вучички, както “макетата”, без Тито, по титовски!

    09:02 14.08.2025

  • 12 Съжалявам

    1 0 Отговор
    Жалко, името му е символ на суверенна страна и политик, който милее и защитава народа си. Ще ги налазят соросите.

    09:04 14.08.2025

