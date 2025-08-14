Новини
Челен удар със загинал на пътя Пазарджик – Белово

Челен удар със загинал на пътя Пазарджик – Белово

14 Август, 2025 09:31 725 4

  • загинал-
  • катастрофа-
  • белово

Челен удар със загинал на пътя Пазарджик – Белово - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Тежко пътнотранспортно произшествие със загинал е станало тази сутрин в Пазарджишко.

Инцидентът е възникнал на пътя Пазарджик-Белово.

Челно са се ударили два автомобила между селата Звъничево и Ковачево.

Пътят е затворен. В момента на място тече оглед. Има екипи на полицията и пожарната.

Временно е ограничено движението при км 182 и в двете посоки по път I-8 Белово – Пазарджик в участъка Лозен – Звъничево в района на Звъничево поради ПТП, съобщиха от Пътната агенция.

Обохдният маршрут е по път III-8402 Септември – Злокучене, по общински път Злокучене – Ковачево – Звъничево и обратно.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 СИНОВЕТЕ НА БЯЛАТА МЕЧКА

    1 3 Отговор
    МИ ТЕ QПЕЙКИТЕ САМО ТОВА МОГАТ,МАЙ

    Коментиран от #3

    10:03 14.08.2025

  • 2 Селянина

    2 0 Отговор
    Затова с колелото по черния път. Един лютив спрей и гимнастика, по-добре отколкото някое келешче с джипа на тате да ми смаже ладата, и с нея и мене с бабата.

    10:04 14.08.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 камикадзе !

    1 0 Отговор
    Миг невнимание и за цял живот умрял

    10:38 14.08.2025

