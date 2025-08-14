Челен удар със загинал на пътя Пазарджик – Белово

Тежко пътнотранспортно произшествие със загинал е станало тази сутрин в Пазарджишко.
Инцидентът е възникнал на пътя Пазарджик-Белово.
Челно са се ударили два автомобила между селата Звъничево и Ковачево.
Пътят е затворен. В момента на място тече оглед. Има екипи на полицията и пожарната.
Временно е ограничено движението при км 182 и в двете посоки по път I-8 Белово – Пазарджик в участъка Лозен – Звъничево в района на Звъничево поради ПТП, съобщиха от Пътната агенция.
Обохдният маршрут е по път III-8402 Септември – Злокучене, по общински път Злокучене – Ковачево – Звъничево и обратно.
