Манчестър Сити се завръща в битката за Мане Аклиуш: Младият талант отново в полезрението на Пеп Гуардиола

14 Август, 2025 09:24 439 0

С наближаването на новия сезон в Лига 1, интересът към младия френски национал отново се разгаря

Манчестър Сити се завръща в битката за Мане Аклиуш: Младият талант отново в полезрението на Пеп Гуардиола - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Манчестър Сити отново насочва поглед към изгряващата звезда на Монако и френския национален отбор, Мане Аклиуш. 22-годишният офанзивен полузащитник, който впечатли с изявите си в Лига 1, се превърна в една от най-желаните млади надежди на европейския футбол.

Според авторитетния журналист Флориан Плетенберг, мениджърът на "гражданите" Пеп Гуардиола е възобновил интереса си към Аклиуш, след като преди четири години клубът не успя да го привлече. Тогава талантливият французин предпочете да остане в родината си, но сега ситуацията изглежда коренно различна.

Сити не е единственият гранд, който следи отблизо развитието на Аклиуш. Италианският Интер също проявява сериозен интерес, а германският Байер Леверкузен го определя като "мечтан трансферен удар". Въпреки това, високата цена, поставена от Монако – цели 70 милиона евро, засега възпира част от кандидатите.

С наближаването на новия сезон в Лига 1, интересът към младия френски национал отново се разгаря. Манчестър Сити вижда в лицето на Аклиуш не само дългосрочна инвестиция, но и потенциална алтернатива на скъпия Родриго от Реал Мадрид. Стратегията на "небесносините" за подмладяване и развитие на състава намира своето продължение именно в подобни трансферни цели.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
