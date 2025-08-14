Стефан Попов-Чефо влезе под прикритие в романтичното риалити „Диви и красиви“

Актьорът и инфлуенсър Стефан Попов-Чефо даде шанс на любовта и влезе под прикритие в романтичното риалити „Диви и красиви“. Той ще има привилегията да общува с дамите под претекст, че е част от екипа на предаването, а по този начин ще провери дали те са искрени в намеренията си да срещнат сродна душа или са тук, за да търсят известност. В края на седмицата Чефо ще трябва да вземе решение дали някое от момичета е докоснало сърцето му и той иска да остане и да се превърне в пълноправен участник, или ще си тръгне, пише edna.bg.
Още с появата си Стефан усети женско внимание върху себе си. Той сподели, че до момента не е имал успех в любовта и сега се надява да открие дама, която ще се превърне в негова истинска спътница. Решението му да опознае участничките ще премине през серия от срещи, които ще бъдат маскирани като снимки на неговия подкаст. А дали ще усети трепет и ще получи нужните отговори?
Тази вечер дамският и мъжкият лагер ще се впуснат в непредвидими водни битки, а най-добрите сред тях ще извоюват изключителната привилегия да присъстват на вечерните коктейли на срещуположния пол. Победителите от двете битки ще бъдат посрещнати с широки усмивки в сайванта и Палата на любовта. Те ще бъдат подложени на кръстосан разпит от останалите в опит да разберат повече за хората, които са ги развълнували най-силно по време на срещите на сляпо.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Новичок
09:38 14.08.2025
2 Aлфа Bълкът
Жените обичат да използват гейовете вместо психолози.
09:39 14.08.2025
3 Провинциалист от провинция Тракия
09:40 14.08.2025
4 Един от многото
09:49 14.08.2025
5 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
Коментиран от #7, #9
09:50 14.08.2025
6 късо име
09:52 14.08.2025
7 Последния Софиянец
До коментар #5 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":По 10 000 на месец от бюджета на МО да пише срещу Русия.И има още много като него.Тук също.
09:56 14.08.2025
8 Това
10:19 14.08.2025
9 Десетохилядник
До коментар #5 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":А доказателства за четирихилядниците така и никой не показа.
Евроатлантетата проектират собственото си поведение и престъпления върху всеки, който е набеден за техен враг. Продажниците атлантически си мислят, че като са си дали задните части под наем, то и всички други са като тях.
10:35 14.08.2025