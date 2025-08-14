Новини
Стефан Попов-Чефо влезе под прикритие в романтичното риалити „Диви и красиви“

14 Август, 2025 09:34

Още с появата си Стефан усети женско внимание върху себе си

Стефан Попов-Чефо влезе под прикритие в романтичното риалити „Диви и красиви“ - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Актьорът и инфлуенсър Стефан Попов-Чефо даде шанс на любовта и влезе под прикритие в романтичното риалити „Диви и красиви“. Той ще има привилегията да общува с дамите под претекст, че е част от екипа на предаването, а по този начин ще провери дали те са искрени в намеренията си да срещнат сродна душа или са тук, за да търсят известност. В края на седмицата Чефо ще трябва да вземе решение дали някое от момичета е докоснало сърцето му и той иска да остане и да се превърне в пълноправен участник, или ще си тръгне, пише edna.bg.


Още с появата си Стефан усети женско внимание върху себе си. Той сподели, че до момента не е имал успех в любовта и сега се надява да открие дама, която ще се превърне в негова истинска спътница. Решението му да опознае участничките ще премине през серия от срещи, които ще бъдат маскирани като снимки на неговия подкаст. А дали ще усети трепет и ще получи нужните отговори?

Тази вечер дамският и мъжкият лагер ще се впуснат в непредвидими водни битки, а най-добрите сред тях ще извоюват изключителната привилегия да присъстват на вечерните коктейли на срещуположния пол. Победителите от двете битки ще бъдат посрещнати с широки усмивки в сайванта и Палата на любовта. Те ще бъдат подложени на кръстосан разпит от останалите в опит да разберат повече за хората, които са ги развълнували най-силно по време на срещите на сляпо.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Новичок

    11 0 Отговор
    3,14ЗДЕЦ,, и Б-О-Й-К-О-Т.

    09:38 14.08.2025

  • 2 Aлфа Bълкът

    32 0 Отговор
    Нормално е да бил обект на женското внимание.
    Жените обичат да използват гейовете вместо психолози.

    09:39 14.08.2025

  • 3 Провинциалист от провинция Тракия

    25 0 Отговор
    Той не е ли твърде либералнодемократичен за тия работи?

    09:40 14.08.2025

  • 4 Един от многото

    23 0 Отговор
    Дано си намери достоен мъж. Да го пази и да се грижи за него

    09:49 14.08.2025

  • 5 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    25 0 Отговор
    Този нали го "канселнаха" , заради онези народни парички, които е засмуквал от бюджета на МО, с помощта на онзи некадърник Тагарев тогава. По 10 бимбара на месец за нищо! Основният проблем на българина е че има МНООГО КЪСА ПАМЕТ и всяко чудо за 3 дни, и ей такива пак ги пробутват на показ. В нормалните държави при такава ситуация този щеше да си търси работа в някой магазин.

    Коментиран от #7, #9

    09:50 14.08.2025

  • 6 късо име

    19 0 Отговор
    Вчера погледнах тази пародия, досега смятах че Ергенът е дъното , но това пошло предаване ме убеди, че може и още по-надолу.

    09:52 14.08.2025

  • 7 Последния Софиянец

    17 1 Отговор

    До коментар #5 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":

    По 10 000 на месец от бюджета на МО да пише срещу Русия.И има още много като него.Тук също.

    09:56 14.08.2025

  • 8 Това

    11 0 Отговор
    Не е ли новоТо на тагаренко

    10:19 14.08.2025

  • 9 Десетохилядник

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":

    А доказателства за четирихилядниците така и никой не показа.
    Евроатлантетата проектират собственото си поведение и престъпления върху всеки, който е набеден за техен враг. Продажниците атлантически си мислят, че като са си дали задните части под наем, то и всички други са като тях.

    10:35 14.08.2025