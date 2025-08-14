Новини
Проливни дъждове в района на Сеул, има загинал

Проливни дъждове в района на Сеул, има загинал

14 Август, 2025 06:55

Повредени са стотици пътища и домове, тече евакуация

Проливни дъждове в района на Сеул, има загинал - 1
Снимка: YouTube
Проливни дъждове връхлитат днес района на столицата на Южна Корея за втори ден и са причинили смъртта на най-малко един човек, наводниха или повредиха стотици пътища и домове и принудиха повече от 1000 души да се евакуират, съобщи Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Днес сутринта в някои части на Сеул и близките градове Паджу, Инчхон и Гимпо паднаха около 250-300 милиметра дъжд, в резултат на което автомобилите останаха блокирани по пътищата, които се превърнаха в реки с цвят на шоколад, а жителите спасяваха вещи от имоти, повредени от внезапни наводнения.

Властите издадоха предупреждения за наводнения и свлачища в районите, разположени в близост до реки, потоци и хълмове, а аварийните работници спасиха най-малко 145 души и реагираха на стотици сигнали за нарушени пътища. От днес сутринта е възстановено електрозахранването на около 4000 домакинства, които са били без ток през нощта, съобщи министерството на вътрешните работи и сигурността.

Южнокорейската метеорологична агенция съобщи, че районът на Сеул ще продължи да бъде засегнат от проливни дъждове до днес сутринта. Властите затвориха десетки крайречни паркове и повече от 100 туристически пътеки, като същевременно публикуваха текстови съобщения, предупреждаващи хората да се пазят от наводнения, свлачища и повредени постройки. Дъждът не е прекъснал нито един полет.


Южна Корея
