"Алтернатива за Германия" създава нова младежка организация

Германската крайнодясна партия "Алтернатива за Германия" (AзГ) затвърди плановете си за създаване на нова младежка организация, съобщи ДПА, цитирана от БТА.
Учредяването е планирано за края на ноември в град Гисен, северно от Франкфурт. Говорител на партията потвърди, че учредителното събрание е планирано за 29 и 30 ноември. На него ще бъде избран управителен съвет на новата организация и ще бъдат определени името и логото, каза той.
Предишното младежко крило на антиимигрантската партия "Млада Алтернатива" (МА) беше до голяма степен независимо сдружение. То беше разпуснато в края на март след решение на партийната конференция на AзГ.
Планът за основаване на нова организация беше обоснован с желанието на партията да получи по-голямо влияние върху младежите.
Имаше и опасения, че МА може да бъде забранена, след като германските разузнавателни служби откриха доказателства, че има антидемократични стремежи и я класифицираха като дясноекстремистка организация.
Предполага се, че в бъдеще организацията-наследник ще бъде по-тясно свързана с AзГ.
Вестник "Билд" съобщи, че за ръководител на новата организация се обсъжда кандидатурата на Жан-Паскал Хом, член на парламента на провинция Бранденбург от AзГ.
В социалната платформа "Екс" председателят на AзГ в провинция Бранденбург и член на Бундестага Рене Шпрингер се изказа в полза на поставянето на Хом начело на новата организация.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Вашето Мнение
Коментиран от #3
06:57 14.08.2025
2 Злобното Джуджи
Хитлер се гордее с вас, новите Хитлерюгенд 👍
07:00 14.08.2025
3 Време е
До коментар #1 от "Вашето Мнение":за Алтернатива за България !
07:11 14.08.2025