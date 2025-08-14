Новини
Свят »
Германия »
"Алтернатива за Германия" създава нова младежка организация

"Алтернатива за Германия" създава нова младежка организация

14 Август, 2025 07:45, обновена 14 Август, 2025 06:48 334 3

  • алтернатива за германия-
  • партия-
  • младежка организация

Учредяването е планирано за края на ноември в град Гисен

"Алтернатива за Германия" създава нова младежка организация - 1
Снимка: Уикипедия
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Германската крайнодясна партия "Алтернатива за Германия" (AзГ) затвърди плановете си за създаване на нова младежка организация, съобщи ДПА, цитирана от БТА.

Учредяването е планирано за края на ноември в град Гисен, северно от Франкфурт. Говорител на партията потвърди, че учредителното събрание е планирано за 29 и 30 ноември. На него ще бъде избран управителен съвет на новата организация и ще бъдат определени името и логото, каза той.

Предишното младежко крило на антиимигрантската партия "Млада Алтернатива" (МА) беше до голяма степен независимо сдружение. То беше разпуснато в края на март след решение на партийната конференция на AзГ.

Планът за основаване на нова организация беше обоснован с желанието на партията да получи по-голямо влияние върху младежите.

Имаше и опасения, че МА може да бъде забранена, след като германските разузнавателни служби откриха доказателства, че има антидемократични стремежи и я класифицираха като дясноекстремистка организация.

Предполага се, че в бъдеще организацията-наследник ще бъде по-тясно свързана с AзГ.

Вестник "Билд" съобщи, че за ръководител на новата организация се обсъжда кандидатурата на Жан-Паскал Хом, член на парламента на провинция Бранденбург от AзГ.

В социалната платформа "Екс" председателят на AзГ в провинция Бранденбург и член на Бундестага Рене Шпрингер се изказа в полза на поставянето на Хом начело на новата организация.


Германия
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вашето Мнение

    4 0 Отговор
    Алтернатива за германия е първа политическа сила към настоящия момент. Отрока на нацист мерц скоро ще потъне заедно със зеления, мърцула, микрон, стармър и сие. Боци и шиши вече усещат паренето под дупетата.

    Коментиран от #3

    06:57 14.08.2025

  • 2 Злобното Джуджи

    0 2 Отговор
    Браво, вярна стъпка.
    Хитлер се гордее с вас, новите Хитлерюгенд 👍

    07:00 14.08.2025

  • 3 Време е

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Вашето Мнение":

    за Алтернатива за България !

    07:11 14.08.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания