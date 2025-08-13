Поне 89 палестинци загинаха при израелски атаки в ивицата Газа

Най-малко 89 палестинци са били убити при различни израелски атаки в ивицата Газа, съобщиха медицински източници, предаде ДПА, цитирана от БТА.
Палестинската информационна агенция УАФА също съобщи за десетки смъртни случаи в атакувания район от ранните сутрешни часове вчера. Съобщава се, че около половината от жертвите са регистрирани в град Газа.
Седем души са били убити северозападно от град Газа на място за раздаване на хуманитарна помощ. Те са били разположени там, за да помагат за обезпечаването на разпределението, съобщават източниците.
Други седем души, сред които пет деца, са загинали при въздушен удар по палатката им в град Газа.
Съобщава се, че още един човек е загинал при атака с дрон в северната част на ивицата Газа.
Ударите са нанесени в момент, когато израелските сили се подготвят да започнат операция по превземането на град Газа. Планът предизвика международен протест, като лидерите предупредиха за опустошителни хуманитарни последици за опустошената от войната територия.
При отделен удар с безпилотен самолет в северната част на ивицата е загинал един човек, по данни на медиците.
При друг инцидент петима души бяха убити от израелски огън, докато чакали помощ южно от Вади Газа в централната част на територията, съобщи УАФА.
Говорител на израелската армия заяви пред ДПА, че на армията не са известни случаи на жертви, причинени от армейски огън в района на коридора Нецарим.
Първоначално нямаше повече подробности за другите нападения.
Днес сутринта бяха регистрирани множество израелски въздушни удари, особено в град Газа, където бяха засегнати няколко сгради.
Жителите изразиха загриженост, че ударите може да са подготовка за обещаната сухопътна офанзива.
Многократно е съобщавано за смъртоносни инциденти в близост до пунктовете за раздаване на помощи, управлявани от Хуманитарната фондация за Газа (ХФГ) - частна организация, подкрепяна от Израел и САЩ. ХФГ започна работа в блокираната крайбрежна ивица през май след близо тримесечно израелско спиране на доставките на помощи.
1 Мальовица
21:48 13.08.2025
2 Хохо Бохо
21:49 13.08.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 хъхъ
21:51 13.08.2025
6 Пешо от панелката
21:52 13.08.2025
7 Факти, защо
Коментиран от #16
21:53 13.08.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Тъгите на България... и Палестина
Каква е таз Европа, с човещина прочута,
и зрителка спокойна на таз картина люта,
коя не ще да викне със глас неустрашим:
Махнете се, диваци! Не щем да ви търпим!
Но не!… Това не бива! В това се тя не меси,
че то не иде никак на нейни интереси...
И нашта борба люта със този род на злото,
петно на нашто време и срам на обществото,
в Европа не повдига ни скръб, ни жал, ни гнев...
21:56 13.08.2025
10 Много е просто
До коментар #8 от "Луганск":Тогава марширувай към "велика русия". Тук е България!
Коментиран от #13
21:58 13.08.2025
11 съсел ,
До коментар #3 от "Злобното Джуджи":БЪРКАШ , КАКТО ВИНАГИ - КРИЯТ СЕ САМО ТВОИТЕ ПРИЯТЕЛИ УКРИТЕ !
22:00 13.08.2025
12 Учуден
Нашите жълтопаветници няма ли да кажат някоя дума в защита на палестинците или ще продължават да се правят на ударени. Защо така бе господа евроатлантици мълчите сега, а надигате вой до небесата ако руснаците ударят някоя "детска градина" в Украйна пълна брадати "дечица" въоръжени автомати. Да не би да има нещо общо с това че грантовете за "справяне с руското влияние" идват от един евреин с унгарско потекло.
22:00 13.08.2025
13 Антитрол
До коментар #10 от "Много е просто":България я има тъкмо заради Русия иначе тук щеше да е Турция ама някои "българи" това не им харесва.
22:03 13.08.2025
14 сериозен
Коментиран от #17, #18, #19
22:04 13.08.2025
15 Ъъъъъъъъъъ
Хвала!
22:07 13.08.2025
16 Читател
До коментар #7 от "Факти, защо":"Или мнението на хората няма значение?"
Ти сега ли разбра - мнението на хората във фашистка Европа и в частност България няма никакво значение - единствено има значение от къде идват парите а те идват от няколко богати еврейски фамилии в краварника на които им казват "дълбоката държава" там.
22:08 13.08.2025
17 Българин
До коментар #14 от "сериозен":"Като се убиват славяни - се радваме , като убиват мюсюлмани и араби - ревем до Бога"
Не се радваме че се убиват славяни, не се радвахме и че един зелен евреин в Украйна ги избиваше и преди СВО, не се радваме и че сега ги праща на заколение като ги лови насила по улиците на Украйна.
А дали са славяни или мюсюлмани и араби няма никакво значение - единствено фашагите са си мислели че са нещо повече от другите и сега пак така мислят.
22:13 13.08.2025
18 Ъъъъъъъъъ
До коментар #14 от "сериозен":"Като се убиват славяни - се радваме , като убиват мюсюлмани и араби - ревем до Бога . "
Пак не си разбрал!
Нито се радваме за славяните, нито ревем за арабите. Просто ни дойде до през глава от двойните стандарти в отразяването на една и съща новина. В единия случай имаме някакви цифри само за статистиката, а в другия вой до небесата. Това е, което не разбирате. Затова сме "за" Иран срещу Израел, "за" Русия срещу Украйна, "за" Индия, "за" Китай и "срещу" Европа, Сащ и медиите, който се навеждат до земи....Това е!
22:16 13.08.2025
19 Помнещ
До коментар #14 от "сериозен":Що бе аз помня каква "евроатлантическа" радост беше когато терористите от Ал Кайда превзеха Сирия и съкратиха християнското население от 2 милиона на почти нула като ги скъсиха с една глава. Или за там е друго.
22:18 13.08.2025
20 Читател
Е какво трябва да си мълчим ли за геноцида който провеждат евреите. Иначе помня наистина какъв рев до бога беше когато Хамас нападнаха евреите - то не бяха "новини" една след друга, то не беше заклеймяване, то не бяха репортажи а сега пълно мълчание - защо така с двойни стандарти. Защо трябва да ревем срещу руснаците и палестинците а да си мълчим когато евреите или укрите извършват престъпления.
Коментиран от #21
22:35 13.08.2025
21 де го чукаш, де се пука...
До коментар #20 от "Читател":Каквото е при избиване мюсюлмани, това е и при избиване на християни. Нито на Нетаняху ще се потърси отговорност, нито на Путин. В Урайна и Грузия болшинствата от населението не са мюсюлмани. Сключи ли се примирие и всичко се забравя още на минутата. Не знам на каква възраст си бил през Израелско-ливанска война 2006, но тогава Бейрут беше станал по разоран от нива за сеитба на картофи и всчки се заканваха, че Израел ще си понесе всичките отговорности за безразборните обстрелвания. Днес, 20 години по късно някой да им е потърсил отговорност за нещо подобно? Да си чул нещо за търсене на отговорности от екипа на Садам Хюсеин в Ирак? Нещо от тоя род се получи и с Асад, но там офанзивата си беше използване на забранено химическо оръжие срещу собствения народ, а уж бяха нарушени и международни првила. Сега си се подвизава в Москва със средства окрадени от сирийския народ и не само, че никой за нищо не му търси отговорност ами даже никой и дума не обелва за него. Същото ще бъде и с Нетаняху, а и с Путин. Само веднъж да замлъкнат оръжията после и имената им даже няма да се чуват дълго време, а след година ще бъдат и забравени.
23:03 13.08.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Митко
23:47 13.08.2025
24 Ний ша Ва упрайм
06:39 14.08.2025
25 А сега Тръмп,дали ще каже :
06:46 14.08.2025