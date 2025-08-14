Мелания Тръмп заплаши Хънтър Байдън със съд

Първата дама на САЩ Мелания Тръмп поиска от Хънтър Байдън да оттегли свои изявления, в които я свързва със сексуалния трафикант Джефри Епстийн, и заплаши да заведе дело, ако той не го направи. За това съобщи Асошиейтед прес, предава БТА.

Става дума за два коментара, направени от сина на бившия президент Джо Байдън в интервю този месец с британския журналист Андрю Калахан. Хънтър Байдън твърди, че Епстийн е запознал Мелания с настоящия президент Доналд Тръмп.

В писмо до Байдън, адвокатът на първата дама Алехандро Брито определя твърденията като неверни, клеветнически и „изключително неприлични“. Според него коментарите са се разпространили широко в социалните мрежи и медии по целия свят, нанасяйки на Мелания Тръмп „огромни финансови и репутационни щети“.

Хънтър Байдън направи изявлението за Епстийн в контекста на по-широка критика срещу „елитите“ и представители на Демократическата партия, за които твърди, че са подкопали позициите на баща му преди отказа му от участие в президентската кампания през миналата година.

„Епстийн запозна Мелания с Тръмп. Връзките са, като че ли, толкова широки и дълбоки“, казва Байдън, приписвайки твърдението на писателя Майкъл Улф. Мелания Тръмп още през юни омаловажи Улф, наричайки го „треторазряден репортер“, и го обвини, че измисля истории, за да продава книги.