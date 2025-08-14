Новини
Мелания Тръмп заплаши Хънтър Байдън със съд

Мелания Тръмп заплаши Хънтър Байдън със съд

14 Август, 2025

Първата дама на САЩ нарече коментарите „клеветнически“ и „изключително неприлични“

Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Първата дама на САЩ Мелания Тръмп поиска от Хънтър Байдън да оттегли свои изявления, в които я свързва със сексуалния трафикант Джефри Епстийн, и заплаши да заведе дело, ако той не го направи. За това съобщи Асошиейтед прес, предава БТА.

Става дума за два коментара, направени от сина на бившия президент Джо Байдън в интервю този месец с британския журналист Андрю Калахан. Хънтър Байдън твърди, че Епстийн е запознал Мелания с настоящия президент Доналд Тръмп.

В писмо до Байдън, адвокатът на първата дама Алехандро Брито определя твърденията като неверни, клеветнически и „изключително неприлични“. Според него коментарите са се разпространили широко в социалните мрежи и медии по целия свят, нанасяйки на Мелания Тръмп „огромни финансови и репутационни щети“.

Хънтър Байдън направи изявлението за Епстийн в контекста на по-широка критика срещу „елитите“ и представители на Демократическата партия, за които твърди, че са подкопали позициите на баща му преди отказа му от участие в президентската кампания през миналата година.

„Епстийн запозна Мелания с Тръмп. Връзките са, като че ли, толкова широки и дълбоки“, казва Байдън, приписвайки твърдението на писателя Майкъл Улф. Мелания Тръмп още през юни омаловажи Улф, наричайки го „треторазряден репортер“, и го обвини, че измисля истории, за да продава книги.


САЩ
  • 1 Да попитам министъра на отбраната

    2 0 Отговор
    кога ще пристигнат останалите 6 самолета, крайният срок е 31.12.

    09:02 14.08.2025

  • 2 И сега какво

    1 3 Отговор
    и двамата клиенти на Епстийн

    09:04 14.08.2025

  • 3 Коста

    4 1 Отговор
    Тоз шушляк баща му го помилва и сега джафка. Американец, Ко искаш?

    09:04 14.08.2025

  • 4 Виждащ

    6 0 Отговор
    Бай Дончо е злопаметен и някой ще яде дървото.
    Сега Путин ще му даде доказателства за това какви ги е вършил Хантър в Украйна с малки момиченца. Да видим и колко още неща ще видят бял свят, щателно скривани от съвременните купени соросоидни медии

    09:04 14.08.2025

  • 5 САКС КРЪВОСМЕСИТЕЛ

    4 0 Отговор
    Саксите са кофти племе. 200 години са търгували с африканци, а сега са се прехвърлили на балканци.

    09:04 14.08.2025

  • 6 Летописец

    2 0 Отговор
    Синчето на бившия американски президент : изхвърлен от армията за наркотици , съден за незаконно оръжие , съден за търговия с влияние , замесен в тъмни американски сделки в Украйна . Патенцето президент на САЩ го оневини с един подпис .

    09:07 14.08.2025