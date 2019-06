Тежко раниха рапъра Slim 400

Покушение е извършено над известния рапър Slim 400 в град Комптън (Калифорния). 31-годишният музикант е получил много огнестрелни рани и се намира в критично, но стабилно състояние, предава изданието TMZ.

Slim 400 е успял сам да позвъни в полицията и да съобщи за въоръженото нападение над него. За момента не са ясни мотивите на престъплението. Свидетели разказват, че изстрелите са дошли от черен автомобил, който бързо е избягал.

Това не е първото нападение над рапър. Преди почти 3 месеца в САЩ убиха Nipsey Hussle. 33-годишният рапър, който беше нормиран за музикалните награди Grammy, беше застрелян на 31 март в собствения му магазин в Лос Анжелис. Двама души, намиращи се в близост до него, бяха ранени.

Slim 400 е роден във Франкфурт на Майн. Прочува се покрай албума Foe Block, издаден през 2015 г. и сингъла I Think They Lovin That.

