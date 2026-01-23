Какво се знае за евентуалното споразумение за Гренландия

В речта си на Световния икономически форум в Давос американският президент Доналд Тръмп още веднъж много ясно заяви какво иска: САЩ да придобият Гренландия. Малко по-късно обаче в своята социална мрежа Truth Social той обяви, че е постигнал принципна договорка по рамката на евентуално бъдещо споразумение относно сигурността в Арктика с генералния секретар на НАТО Марк Рюте .

Какво се знае за сделката?

Дотук са известни само фрагменти, пише германската обществена медия АРД. Например това, че сделката трябва да включва по-силен ангажимент – военен и финансов - на страните от НАТО в арктическия регион. Освен това САЩ трябва да получат право на глас относно инвестициоони проекти на други държави в в Гренландия, пише АРД.

Централен елемент от сделката обаче, според кръгове, близки до НАТО, ще бъде преработване на т.нар. Гренландски договор от 1951 година, който урежда разполагането на въоръжени сили в Гренландия. При това трябва да се вземе предвид планираната американска противоракетна система "Златен купол", която Тръмп иска да изгради на най-големия остров в света.

Договорът за Гренландия позволява на американските въоръжени сили да използват острова за военни цели, ако поемат нейната отбрана, припомня в тази връзка германската медия. САЩ са разполагали с няколко бази на острова, но почти всички от тях междувременно са затворени. Днес функционираща е само една – американската космическа база Pituffik. Договорът обаче позволява на САЩ по всяко време да увеличат военното си присъствие – по свое собствено усмотрение, пише АРД.

Суверенитет на САЩ само над определени територии?

С евентуална поправка на т.нар. Гренландски договор САЩ теоретично биха могли да получат суверенитет над определени територии на Гренландия, за да могат да създадат там военни бази. Това означава, че по отношение на тези военни бази юрисдикцията ще принадлежи на американците, а не на гренландците или датчаните.

В това отношение Кипър може да послужи за пример: на средиземноморския остров Великобритания от десетилетия поддържа военни бази, заемащи около три процента от кипърската територия. Те се управляват от Министерството на отбраната в Лондон и имат собствена полиция и съдебна система.

Как реагират гренландците?

Основният проблем в сделката между Тръмп и Рюте е, че нито Гренландия, нито Дания са участвали в преговорите , се казва по-нататък в публикацията на АРД.

Самите гренландци са предпазливи оптимисти, като по-голямата част от тях са против исканията на САЩ. По отношение на евентуалното частично отстъпване на суверенитет, гренландският министър-председател Йенс-Фредерик Нилсен заяви, че не е съгласен суверенитетът над военните бази да се прехвърля на САЩ: "Готови сме да обсъдим много неща", каза той. "Но суверенитетът е червена линия."

Гренландската представителка в датския парламент Аая Хемниц смята, че последните изявления на Тръмп и Рюте са "блъф". "Можем да обсъждаме отбраната и общата задача на НАТО в Арктика, но не можем да говорим за минералите в Гренландия без участието на Гренландия или пък за принадлежността на Гренландия без участието на самата Гренландия и Дания. Това няма никакъв смисъл", заяви Хемниц пред датската медия DR.

Какво казва Дания?

Дания изрази известно облекчение след последните изказвания на Тръмп, но датската министър-председателка Мете Фредериксен подчерта, че генералният секретар на НАТО няма мандат за преговори. Страната ѝ не е готова да се откаже от суверенитета си. "Нашите червени линии са същите, каквито са били винаги и ще останат такива", заяви Фредериксен пред датската телевизия DR. По думите ѝ бъдещето на Гренландия трябва да бъде определено от самата Гренландия, която е част от Дания.

Датската правителствена ръководителка подчерта още, че Дания е за "конструктивен диалог със съюзниците за това как да укрепим сигурността в Арктика – включително и чрез американския "Златен купол" – стига това да става с уважение към нашата териториална цялост", цитира думите ѝ АРД. Фредериксен обаче е категорична къде преминава червената линия: суверенитетът на Дания и Гренландия не подлежи на обсъждане.

Какво следва оттук нататък?

Едно е ясно: предстоят трудни преговори. Остава обаче напълно неясно какво може да последва, ако Тръмп не получи това, което му е било обещано – или което той смята, че му е било обещано.

В сряда от НАТО съобщиха: "Преговорите между Дания, Гренландия и Съединените щати ще продължат с цел да се гарантира, че Русия и Китай никога няма да стъпят в Гренландия - нито икономически, нито военно".

Разговорите в Алианса ще се съсредоточат върху гарантирането на сигурността в Арктика чрез съвместни действия на съюзниците, по-специално на седемте арктически съюзници САЩ, Канада, Дания, Норвегия, Швеция, Финландия и Исландия.