Какво се знае за евентуалното споразумение за Гренландия

23 Януари, 2026 16:07 1 045 25

  • гренландия-
  • сащ-
  • дания-
  • доналд тръмп-
  • нато-
  • марк рюте

Доналд Тръмп обяви, че се е договорил с генералния секретар на НАТО Марк Рюте по рамка за евентуално споразумение за Гренландия и Арктика

Какво се знае за евентуалното споразумение за Гренландия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

В речта си на Световния икономически форум в Давос американският президент Доналд Тръмп още веднъж много ясно заяви какво иска: САЩ да придобият Гренландия. Малко по-късно обаче в своята социална мрежа Truth Social той обяви, че е постигнал принципна договорка по рамката на евентуално бъдещо споразумение относно сигурността в Арктика с генералния секретар на НАТО Марк Рюте .

Какво се знае за сделката?

Дотук са известни само фрагменти, пише германската обществена медия АРД. Например това, че сделката трябва да включва по-силен ангажимент – военен и финансов - на страните от НАТО в арктическия регион. Освен това САЩ трябва да получат право на глас относно инвестициоони проекти на други държави в в Гренландия, пише АРД.

Централен елемент от сделката обаче, според кръгове, близки до НАТО, ще бъде преработване на т.нар. Гренландски договор от 1951 година, който урежда разполагането на въоръжени сили в Гренландия. При това трябва да се вземе предвид планираната американска противоракетна система "Златен купол", която Тръмп иска да изгради на най-големия остров в света.

Договорът за Гренландия позволява на американските въоръжени сили да използват острова за военни цели, ако поемат нейната отбрана, припомня в тази връзка германската медия. САЩ са разполагали с няколко бази на острова, но почти всички от тях междувременно са затворени. Днес функционираща е само една – американската космическа база Pituffik. Договорът обаче позволява на САЩ по всяко време да увеличат военното си присъствие – по свое собствено усмотрение, пише АРД.

Суверенитет на САЩ само над определени територии?

С евентуална поправка на т.нар. Гренландски договор САЩ теоретично биха могли да получат суверенитет над определени територии на Гренландия, за да могат да създадат там военни бази. Това означава, че по отношение на тези военни бази юрисдикцията ще принадлежи на американците, а не на гренландците или датчаните.

В това отношение Кипър може да послужи за пример: на средиземноморския остров Великобритания от десетилетия поддържа военни бази, заемащи около три процента от кипърската територия. Те се управляват от Министерството на отбраната в Лондон и имат собствена полиция и съдебна система.

Как реагират гренландците?

Основният проблем в сделката между Тръмп и Рюте е, че нито Гренландия, нито Дания са участвали в преговорите , се казва по-нататък в публикацията на АРД.

Самите гренландци са предпазливи оптимисти, като по-голямата част от тях са против исканията на САЩ. По отношение на евентуалното частично отстъпване на суверенитет, гренландският министър-председател Йенс-Фредерик Нилсен заяви, че не е съгласен суверенитетът над военните бази да се прехвърля на САЩ: "Готови сме да обсъдим много неща", каза той. "Но суверенитетът е червена линия."

Гренландската представителка в датския парламент Аая Хемниц смята, че последните изявления на Тръмп и Рюте са "блъф". "Можем да обсъждаме отбраната и общата задача на НАТО в Арктика, но не можем да говорим за минералите в Гренландия без участието на Гренландия или пък за принадлежността на Гренландия без участието на самата Гренландия и Дания. Това няма никакъв смисъл", заяви Хемниц пред датската медия DR.

Какво казва Дания?

Дания изрази известно облекчение след последните изказвания на Тръмп, но датската министър-председателка Мете Фредериксен подчерта, че генералният секретар на НАТО няма мандат за преговори. Страната ѝ не е готова да се откаже от суверенитета си. "Нашите червени линии са същите, каквито са били винаги и ще останат такива", заяви Фредериксен пред датската телевизия DR. По думите ѝ бъдещето на Гренландия трябва да бъде определено от самата Гренландия, която е част от Дания.

Датската правителствена ръководителка подчерта още, че Дания е за "конструктивен диалог със съюзниците за това как да укрепим сигурността в Арктика – включително и чрез американския "Златен купол" – стига това да става с уважение към нашата териториална цялост", цитира думите ѝ АРД. Фредериксен обаче е категорична къде преминава червената линия: суверенитетът на Дания и Гренландия не подлежи на обсъждане.

Какво следва оттук нататък?

Едно е ясно: предстоят трудни преговори. Остава обаче напълно неясно какво може да последва, ако Тръмп не получи това, което му е било обещано – или което той смята, че му е било обещано.

В сряда от НАТО съобщиха: "Преговорите между Дания, Гренландия и Съединените щати ще продължат с цел да се гарантира, че Русия и Китай никога няма да стъпят в Гренландия - нито икономически, нито военно".

Разговорите в Алианса ще се съсредоточат върху гарантирането на сигурността в Арктика чрез съвместни действия на съюзниците, по-специално на седемте арктически съюзници САЩ, Канада, Дания, Норвегия, Швеция, Финландия и Исландия.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 6 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Атина Палада

    6 5 Отговор
    Тръмп е кр..ен !!!

    16:09 23.01.2026

  • 2 Българин

    3 5 Отговор
    От текста мстава ясно, че цяла Арктика става част от САЩ. Не само Гренладия и Исландия, а всичко на север от Полярния кръг!

    16:10 23.01.2026

  • 3 хехе

    4 2 Отговор
    от дума на дума си дойдоха на думата трябват им полезните изкопаеми НАТО е параван.

    16:10 23.01.2026

  • 4 Пич

    7 6 Отговор
    Знае се , че некадърниците от ЕС бяха направени луди гъби от Тръмп !!! Постави ги в ситуация , в която или ще вземат парите и ще се откажат от Гренландия , или няма да вземат нищо , защото парите ще бъдат взети от Гренландците !!! И тези глупаци не знаят какво да направят , но на цяла Европа разправят , че много хубаво са направили!!!

    16:12 23.01.2026

  • 5 Швейк

    5 3 Отговор
    Знае се само , че Доналд Тръмп лъже като възрастен индивид от ромския етнос.

    16:12 23.01.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 татунчо 🍌

    3 1 Отговор
    Има нещо гнила и в Гренландия .И това ще разберем на по-късен етап , както винаги досега .

    16:18 23.01.2026

  • 8 Атина Палада

    3 2 Отговор
    Путин се изказа така:- " Русия няма никакво отношение към придобиването на Гренландия от САЩ,но ако САЩ искат нашия съвет по какъв начин да я придобият ( визира ,военно,с договор,с договор за покупко-продажба и пр.),бихме ги посъветвали да купят Гренландия"! На въпрос колко смята ,че би струвал острова , Путин отговори....Може би от 350 милиона до един милиард долара! След изказването на Путин,веднага Тръмп обяви ,че е готов да купи острова срещу....да плати на всеки гренландец по един милион долара :)

    Коментиран от #11

    16:19 23.01.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Тръмп

    3 1 Отговор
    иска първо да разположи военни в Гренландия.
    После ще пусне компаниите да проучват суровините.
    Уж за взаимно благо.
    Накрая ще монополизират всичко, под защитата на военните! Нека някой го спре!

    Коментиран от #16

    16:23 23.01.2026

  • 11 Българин

    2 2 Отговор

    До коментар #8 от "Атина Палада":

    Колежке-толкова си ку.а,че чак дрънкаш-като идола ти с токчетата в Кремъл

    Коментиран от #14

    16:24 23.01.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Народът е казал -

    3 0 Отговор
    пуснеш ли вълка в кошарата, кучето пазач не върши работа.

    Не случайно датчаните не искат да дават автономни територии на Тръмп.

    16:26 23.01.2026

  • 14 Атина Палада

    0 1 Отговор

    До коментар #11 от "Българин":

    Аз съм копейка а копейка к.уха не съм чула и видяла! К.ухи са ш.оро.шнята тук:)

    16:30 23.01.2026

  • 15 нннн

    0 0 Отговор
    Швеция няма морска граница с Арктика. Арктическа държава ли е?

    16:35 23.01.2026

  • 16 койдазнай

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Тръмп":

    САЩ са имали 20000 военни в Гренландия, но са напуснали, защото е безсмислено да стоят там!
    Никой не ги е гонил и никой не е бил срещу тяхното присъствие. И никой не е спирал американски компажии да добиват някакви суровини. Само дето желаещи няма!

    Коментиран от #19, #20

    16:41 23.01.2026

  • 17 Дориана

    0 1 Отговор
    Гренландия си остава на Гренландия. Тръмп се проваля . Нещо повече - излага се.

    16:46 23.01.2026

  • 18 Владимир Путин, президент

    1 1 Отговор
    "...предстоят трудни преговори..."

    Трудните преговори текат Абу-Даби със хората на Президент Зеленски, когото аз глупаво и прибързано обявих да терорист, а днес се моля да кандиса на примирие. Какво е известно до момента ? Русия ще прати 800млрд $ на Украйна за да получи Донбас.
    За официален руски и руска църква в Украйна нито ред.
    Украйна ограничава войските си на 700 000 души, щото Бог харесва цифрата 7. Украйна не влиза в НАТО, но на румънска и полската граници ще се изградят нови бази на НАТО. Това до момента е известно, Русия практически Капитулира 👍

    Коментиран от #21

    16:49 23.01.2026

  • 19 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "койдазнай":

    САЩ никога не са имали 20 000 военни там! Бяха от порядъка на 5 000 ! За добиване на суровини в Гренландия ,първо трябва да се изгради инфраструктура там,защото такава няма .А САЩ няма да изграждат инфраструктура на територия ,която не е тяхна ,за да добиват суровини..

    16:55 23.01.2026

  • 20 Да, ама преди Тръмп!

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "койдазнай":

    САЩ на Тръмп нямат нищо общо със САЩ при другите президенти.
    Рижото е уникален ...

    Коментиран от #22

    16:57 23.01.2026

  • 21 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Владимир Путин, президент":

    Карт0Ф ,преди започването на СВО в Украйна,ВСУ наброяваше 400 000 души,а сега ще ги ограничава на 700 000 :)))) За останалото от коментара ти е губене на време да се коментира..

    16:58 23.01.2026

  • 22 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Да, ама преди Тръмп!":

    САЩ на Тръмп сега няма нищо общо със САЩ при другите президенти,включително и при президент Доналд Тръмп от 2016-2020! Времената се променят...Всичко тече,всичко се променя...

    17:00 23.01.2026

  • 23 То си беше ясно

    0 0 Отговор
    че това е поредния театър на Тръмп. В крайна сметка, нищо успя да направи :)

    17:04 23.01.2026

  • 24 Горски

    1 0 Отговор
    Кой, кога и как е упълномощил Рюте да преговаря с Тръмп за Гренландия от имета на НАТО и още повече от имета на ЕС и страните членки на ЕС? Още от началото се знаеше, че Тръмпи иска много, за да получи малко - 2 бази в северната част, които да са американска територия и договори за редките земни елементи. Тръмпи е смешник и психар, но това няма значение. Никой не е допускал сериозно Щатите да воюват с ЕС, най-малкото Франция е ядрена държава и става лошо. Да не говорим, че само от слухове акциите в Щатите отидоха яко надолу, ако беше почнала КАРАНИЦА с ЕС, не война, Щатите щяха да понесат трилиони загуби, много трилиони.

    17:05 23.01.2026

  • 25 Нещо не се разбра

    0 0 Отговор
    Гренландия собственост на Рюте ли е, че нещо не се разбра от превода,че той преговарял за острова?

    17:10 23.01.2026

