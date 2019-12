Мъж ограби банка и хвърли парите с възгласи "Весела Коледа"

Брадат мъж ограби банка в САЩ, излезе на улицата и започна да хвърля банкнотите във въздуха с възгласи „Весела Коледа”, предаде Би Би Си.

Необичайната случка се е разиграла в Колорадо Спрингс, щата Колорадо. Полицията разкри, че по-късно е бил арестуван 65-годишният Дейвид Уейн Оливър, който е действал сам. По случая се води разследване.

Свидетел разкри, че обирджията излязъл на улицата и започнал да хвърля пари във въздуха за радост на минувачите. След това престъпникът отишъл в намиращо се наблизо кафене, седнал и изчакал спокойно полицаите да го арестуват.

Минувачите по улицата започнали да събират банкнотите, за да ги върнат в банката. Полицията разкри, че задържаният не е бил въоръжен. Все още обаче има пари, които не са открити – според силите на реда те са „няколко хиляди”.

On December 23, David Oliver was booked into the El Paso County Criminal Justice Center following a bank robbery in the 00 block of Tejon Street. Police Blotter #27498 https://t.co/CjbvRoi0Lc



Mugshot: David Oliver, 65 pic.twitter.com/lNCJAwS9jE